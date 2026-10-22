Mită la ONJN Au încercat să obțină un câștig de 100.000 de euro prin coruperea unui inspector
Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc (fotomontaj GOLAZO.ro)
Diverse

Mită la ONJN Au încercat să obțină un câștig de 100.000 de euro prin coruperea unui inspector

alt-text Silviu Dumitru
alt-text Publicat: 22.10.2026, ora 18:59
alt-text Actualizat: 22.10.2026, ora 18:59
  • Trei bărbați au încheiat acorduri de recunoaștere a vinovăției într-un dosar de corupție în care sunt acuzați de cumpărare de influență și complicitate.
  • Aceștia au încercat să determine un inspector al Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc (ONJN) să intervină în favoarea unui parior.
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Potrivit Parchetului de pe lângă Tribunalul București, unul dintre inculpați a plasat la o casă de pariuri aproximativ 300 de bilete, despre care susținea că erau câștigătoare, și a solicitat plata câștigurilor, acestea fiind evaluate la aproximativ 100.000 de euro.

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Au încercat să obțină un câștig de 100.000 de euro prin coruperea unui inspector ONJN

Operatorul a refuzat plata, invocând nerespectarea regulamentului de joc, și a decis să restituie doar sumele mizate.

Ulterior, bărbatul a depus mai multe petiții la ONJN, încercând să obțină o soluție favorabilă din partea autorității.

În perioada 3 august - 10 septembrie 2026, pariorul a apelat la doi intermediari pentru a lua legătura cu un inspector ONJN despre care credea că poate influența soluționarea cererilor sale.

Potrivit procurorilor, în cadrul discuțiilor a fost avansată ideea unui comision de până la 10% din suma solicitată. La o întâlnire din 10 septembrie, bărbatul i-ar fi promis inspectorului 10.000 de euro, în două tranșe. Ceilalți doi inculpați ar fi acceptat să garanteze înțelegerea.

Inspectorul sesizase însă organele de urmărire penală încă din 5 august 2026, denunțând tentativa de corupere.

Pedepse convenite de câte un an și șase luni de închisoare cu suspendare

Cei trei bărbați, aflați sub control judiciar din 15 septembrie 2026, au recunoscut faptele și au încheiat acorduri cu procurorii la 22 octombrie 2026.

Conform acordurilor, fiecare ar urma să primească o pedeapsă de un an și șase luni de închisoare, cu suspendarea executării sub supraveghere pe un termen de trei ani.

De asemenea, au fost prevăzute câte 60 de zile de muncă neremunerată în folosul comunității și interzicerea, timp de doi ani, a dreptului de a fi ales și de a ocupa o funcție publică.

Acordurile de recunoaștere a vinovăției au fost înaintate Tribunalului București, care urmează să decidă dacă le admite.

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