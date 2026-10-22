Federația l-a dat afară! Președintele FRH i-a desființat postul directorului tehnic

Viorel Mazilu, directorul tehnic al Federației Române de Handbal, a fost dat afară de președintele Bogdan Voina.

Și Andrei Nicolae Luca, secretarul general al FRH, ar urma să fie îndepărtat.

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Conducerea FRH nu l-a mai dorit pe Mazilu în funcția de director tehnic și a încercat să ajungă la o înțelegere cu acesta privind încetarea pe cale amiabilă a contractului.

Viorel Mazilu, dat afară de la FRH

Viorel Mazilu nu a dorit să părăsească funcția de director tehnic, dar federația ar fi găsit rapid o soluție de a-l îndepărta.

Forul condus de Bogdan Voina l-a înștiințat pe Mazilu că de la 1 octombrie că postul de director tehnic va fi desființat, scrie gsp.ro.

Funcția de director tehnic în federație este una dintre cele mai importante, deoarece responsabilul se ocupă de coordonarea antrenorilor de la toate loturile naționale și împreună cu antrenorii federali stabilesc strategiile de dezvoltare și perfecționare ale handbalului românesc.

Managerul general Silviu Băiceanu ar urma să preia toate atribuțiile lui Viorel Mazilu.

În plus, următoarea persoană care ar putea fi dată afară este Andrei Nicolae Luca, secretarul general al FRH. Acesta ar fi nemulțumit de numirea lui Băiceanu în funcția pe care o ocupă.

Cu toate acestea, Andrei Nicolae Luca ar fi susținut de conducerea federației europene. În plus, acesta se ocupă cu organizarea Campionatului European din decembrie de la Cluj Napoca și Oradea.

Președintele FRH, Bogdan Voina, nu ar avea totuși încredere în Luca.

Viorel Mazilu, implicat într-un scandal

În luna mai a acestui an, Viorel Mazilu a petrecut într-un club de noapte, alături de câteva jucătoare ale naționalei U20 de handbal feminin, printre care și căpitanul echipei, Teodora Damian, iar FRH a demarat o anchetă în acest sens, limitându-i atribuțiile lui Mazilu.

Petrecerea a avut loc pe 10 aprilie, într-un club de noapte din Târgu Mureș, imediat după ultimul meci la Trofeul Carpați, contra Danemarcei.

Evenimentul s-ar fi întins mult după miezul nopții, în condițiile în care „la ora 22:00 încă erau în Sala Polivalentă, pe parchet, la premiere”.

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