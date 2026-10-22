Federația l-a dat afară! Președintele FRH i-a desființat postul directorului tehnic
Foto: Sport Pictures
Handbal

Federația l-a dat afară! Președintele FRH i-a desființat postul directorului tehnic

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 22.10.2026, ora 17:00
alt-text Actualizat: 22.10.2026, ora 17:00
  • Viorel Mazilu, directorul tehnic al Federației Române de Handbal, a fost dat afară de președintele Bogdan Voina.
  • Și Andrei Nicolae Luca, secretarul general al FRH, ar urma să fie îndepărtat.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Conducerea FRH nu l-a mai dorit pe Mazilu în funcția de director tehnic și a încercat să ajungă la o înțelegere cu acesta privind încetarea pe cale amiabilă a contractului.

Anunțul lui Bergodi Discuția cu șefii de la U Cluj, decisivă: „Am stat de vorbă 3 ore”
Citește și
Anunțul lui Bergodi Discuția cu șefii de la U Cluj, decisivă: „Am stat de vorbă 3 ore”
Citește mai mult
Anunțul lui Bergodi Discuția cu șefii de la U Cluj, decisivă: „Am stat de vorbă 3 ore”

Viorel Mazilu, dat afară de la FRH

Viorel Mazilu nu a dorit să părăsească funcția de director tehnic, dar federația ar fi găsit rapid o soluție de a-l îndepărta.

Forul condus de Bogdan Voina l-a înștiințat pe Mazilu că de la 1 octombrie că postul de director tehnic va fi desființat, scrie gsp.ro.

Funcția de director tehnic în federație este una dintre cele mai importante, deoarece responsabilul se ocupă de coordonarea antrenorilor de la toate loturile naționale și împreună cu antrenorii federali stabilesc strategiile de dezvoltare și perfecționare ale handbalului românesc.

Managerul general Silviu Băiceanu ar urma să preia toate atribuțiile lui Viorel Mazilu.

În plus, următoarea persoană care ar putea fi dată afară este Andrei Nicolae Luca, secretarul general al FRH. Acesta ar fi nemulțumit de numirea lui Băiceanu în funcția pe care o ocupă.

Cu toate acestea, Andrei Nicolae Luca ar fi susținut de conducerea federației europene. În plus, acesta se ocupă cu organizarea Campionatului European din decembrie de la Cluj Napoca și Oradea.

Președintele FRH, Bogdan Voina, nu ar avea totuși încredere în Luca.

Viorel Mazilu, implicat într-un scandal

În luna mai a acestui an, Viorel Mazilu a petrecut într-un club de noapte, alături de câteva jucătoare ale naționalei U20 de handbal feminin, printre care și căpitanul echipei, Teodora Damian, iar FRH a demarat o anchetă în acest sens, limitându-i atribuțiile lui Mazilu.

Petrecerea a avut loc pe 10 aprilie, într-un club de noapte din Târgu Mureș, imediat după ultimul meci la Trofeul Carpați, contra Danemarcei.

Evenimentul s-ar fi întins mult după miezul nopții, în condițiile în care „la ora 22:00 încă erau în Sala Polivalentă, pe parchet, la premiere”.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Cum a ajuns un român să fie condamnat în Rusia la ani grei de închisoare pentru spionaj, după o vizită la Soci: „I-am spus să nu meargă acolo”
Cum a ajuns un român să fie condamnat în Rusia la ani grei de închisoare pentru spionaj, după o vizită la Soci: „I-am spus să nu meargă acolo”
Cum a ajuns un român să fie condamnat în Rusia la ani grei de închisoare pentru spionaj, după o vizită la Soci: „I-am spus să nu meargă acolo”
handbal feminin FRH demitere bogdan voina viorel mazilu
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
09:32
Trump, atac la o legendă americană FOTO. L-a criticat aspru pe Lebron James: „O rușine totală!”. Reacția seacă a sportivului
Trump, atac la o legendă americană FOTO. L-a criticat aspru pe Lebron James: „O rușine totală!”. Reacția seacă a sportivului
10:37
Mauricio Pochettino, spectator de lux Pe cine a urmărit selecționerul SUA din tribune la meciul Universității Craiova
Mauricio Pochettino, spectator de lux Pe cine a urmărit selecționerul SUA din tribune la meciul Universității Craiova
10:02
Infantino, ce lovitură! Elvețianul a obținut susținerea „marelui dușman” la alegerile pentru șefia FIFA
Infantino, ce lovitură! Elvețianul a obținut susținerea „marelui dușman” la alegerile pentru șefia FIFA
10:04
Top weekend matches #11 Care sunt cele mai tari meciuri de fotbal ale weekendului 24-25 octombrie
Top weekend matches #11 Care sunt cele mai tari meciuri de fotbal ale weekendului 24-25 octombrie
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Cine ține stadionul în peșteră?

Dan Udrea: Cine ține stadionul în peșteră?

Dan Udrea: Cine ține stadionul în peșteră?
Fiind George Pușcaș

Cristian Geambașu: Fiind George Pușcaș

Cristian Geambașu: Fiind George Pușcaș
În lumea bufonilor, Chivu e concentrat și i se spune că e „arogant”

Cătălin Tolontan: În lumea bufonilor, Chivu e concentrat și i se spune că e „arogant”

Cătălin Tolontan: În lumea bufonilor, Chivu e concentrat și i se spune că e „arogant”
De-a baba oarba și v-ați ascunselea la COSR

Radu Naum: De-a baba oarba și v-ați ascunselea la COSR

Radu Naum: <span>De-a</span> baba oarba și <span>v-ați</span> ascunselea la COSR
Și Barça pierde. Prea bun Parisul?

Theodor Jumătate: Și Barça pierde. Prea bun Parisul?

Theodor Jumătate: Și Barça pierde. Prea bun Parisul?
De ce tace Rapid?

Cristian Geambașu: De ce tace Rapid?

Cristian Geambașu: De ce tace Rapid?
De ce nu se pot juca derby-uri după-amiaza

Dan Udrea: De ce nu se pot juca derby-uri după-amiaza

Dan Udrea: De ce nu se pot juca <span>derby-uri</span> <span>după-amiaza</span>
Emil Boc mai are puțin și introduce pokerul în programa școlară

Cătălin Tolontan: Emil Boc mai are puțin și introduce pokerul în programa școlară

Cătălin Tolontan: Emil Boc mai are puțin și introduce pokerul în programa școlară
Fotbalul și groapa de gunoi a istoriei

Radu Naum: Fotbalul și groapa de gunoi a istoriei

Radu Naum: Fotbalul și groapa de gunoi a istoriei
Indolența

Cristian Geambașu: Indolența

Cristian Geambașu: Indolența
Lacrimile lui Assad

Theodor Jumătate: Lacrimile lui Assad

Theodor Jumătate: Lacrimile lui Assad
Hai să-l premiem și pe Valentin Ceaușescu!

Dan Udrea: Hai să-l premiem și pe Valentin Ceaușescu!

Dan Udrea: Hai <span>să-l</span> premiem și pe Valentin Ceaușescu!
Bum, bum, bum, Angelina!

Cristian Geambașu: Bum, bum, bum, Angelina!

Cristian Geambașu: Bum, bum, bum, Angelina!
România într-un instantaneu

Silviu Tudor Samuilă: România într-un instantaneu

Silviu Tudor Samuilă: România <span>într-un</span> instantaneu
De-abia aștept PSG - Barça

Theodor Jumătate: De-abia aștept PSG - Barça

Theodor Jumătate: <span>De-abia</span> aștept PSG <span>-</span> Barça
Care e, dacă există, limita ultrașilor? Cum răspund Rapid, Dinamo, FCSB și Farul!

Dan Udrea: Care e, dacă există, limita ultrașilor? Cum răspund Rapid, Dinamo, FCSB și Farul!

Dan Udrea: Care e, dacă există, limita ultrașilor? Cum răspund Rapid, Dinamo, FCSB și Farul!
Noul Moruțan

Cristian Geambașu: Noul Moruțan

Cristian Geambașu: Noul Moruțan
Unde ne duci, Gică?

Radu Naum: Unde ne duci, Gică?

Radu Naum: Unde ne duci, Gică?
Explicația pasivității lui Flueran

Cristian Geambașu: Explicația pasivității lui Flueran

Cristian Geambașu: Explicația pasivității lui Flueran
Să-l căutăm pe acel domn și să-l punem prim-ministru!

Dan Udrea: Să-l căutăm pe acel domn și să-l punem prim-ministru!

Dan Udrea: <span>Să-l</span> căutăm pe acel domn și <span>să-l</span> punem <span>prim-ministru!</span>
Top stiri
Accidentare horror pentru Olaru! FOTO: Mijlocașul român, izbit violent de un adversar în Europa League. A părăsit terenul scuipând sânge
Stranieri
22.10
Accidentare horror pentru Olaru! FOTO: Mijlocașul român, izbit violent de un adversar în Europa League. A părăsit terenul scuipând sânge
Citește mai mult
Accidentare horror pentru Olaru! FOTO: Mijlocașul român, izbit violent de un adversar în Europa League. A părăsit terenul scuipând sânge
Inter D'Escaldes - U Craiova 1-3 Oltenii, la prima victorie europeană în acest sezon! Pe ce loc sunt după etapa #2 din Conference League
Conference League
22.10
Inter D'Escaldes - U Craiova 1-3 Oltenii, la prima victorie europeană în acest sezon! Pe ce loc sunt după etapa #2 din Conference League
Citește mai mult
Inter D'Escaldes - U Craiova 1-3 Oltenii, la prima victorie europeană în acest sezon! Pe ce loc sunt după etapa #2 din Conference League
„Nu sunt pregătit să joc cu Rapid” EXCLUSIV. Denis Drăguș s-a confesat apropiaților: „Stau numai prin clinici”
Superliga
22.10
„Nu sunt pregătit să joc cu Rapid” EXCLUSIV. Denis Drăguș s-a confesat apropiaților: „Stau numai prin clinici”
Citește mai mult
„Nu sunt pregătit să joc cu Rapid” EXCLUSIV. Denis Drăguș s-a confesat apropiaților: „Stau numai prin clinici”
FOTO | Mesaj apocaliptic al Waze, acum pe Centura Capitalei: "34.000 de wazeri în jurul tău". Șofer: Se asfaltează în sensul giratoriu de la Carrefour, coadă de la A1 până la Mogoșoaia
B365
21.10
FOTO | Mesaj apocaliptic al Waze, acum pe Centura Capitalei: "34.000 de wazeri în jurul tău". Șofer: Se asfaltează în sensul giratoriu de la Carrefour, coadă de la A1 până la Mogoșoaia
Citește mai mult
FOTO | Mesaj apocaliptic al Waze, acum pe Centura Capitalei: "34.000 de wazeri în jurul tău". Șofer: Se asfaltează în sensul giratoriu de la Carrefour, coadă de la A1 până la Mogoșoaia

Echipe/Competiții

fcsb 40 CFR Cluj 10 dinamo bucuresti 24 rapid 20 Universitatea Craiova 14 petrolul ploiesti 1 Poli Iasi uta arad 2 farul constanta 3

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei CFR Cluj Universitatea Craiova romania fcsb superliga
Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: &bdquo;Ați văzut cum m-am ridicat?&rdquo;
Special
16.09

Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: „Ați văzut cum m-am ridicat?”

Citește mai mult
Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: &bdquo;Ați văzut cum m-am ridicat?&rdquo;
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share