Situație incredibilă în Liga 2 Antrenorul și stafful său, demiși după o eroare pe final de meci. Restructurări masive la club!

Nicolae Grigore (43 de ani), antrenorul celor de la Gloria Bistrița, a fost demis, împreună cu întregul său staff.

Clubul din Liga 2 i-a găsit deja înlocuitor și plănuiește și o schimbare la nivel de conducere.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Sub conducerea lui Grigore, Bistrița nu a avut un start de sezon constant, bifând 5 victorii și 5 eșecuri în primele 10 etape, însă demiterea nu ar fi avut legătură cu rezultatele, ci mai degrabă cu o decizie luată de acesta pe finalul penultimului meci disputat.

Nicolae Grigore, demis de la Gloria Bistrița alături de întreg staff-ul

În minutul 86 al meciului cu Râmnicu Vâlcea, tehnicianul i-a scos din teren pe Antonio Suciu (19 ani) și Mihai Bara (18 ani), care au fost înlocuiți de Branimir Cavar (24 ani) și Costyn Gheorghe (18 ani).

Astfel, echipa sa a avut pe teren un singur junior, nu doi, așa cum prevede regulamentul.

Membrii staff-ului au observat greșeala, care a fost remediată abia peste 4 minute, când Grigore l-a introdus și pe Denis Zanc (19 ani).

Acum, vâlcenii ar fi făcut sesizare la FRF, iar Bistrița ar putea pierde meciul cu 3-0 la masa verde, motiv pentru care clubul ar fi decis să renunțe la întreg staff-ul, informează fanatik.ro.

„Colaborarea dintre CS Gloria Bistrița și stafful tehnic al echipei de fotbal format din Nicolae Grigore – antrenor principal, Ionuț Mazilu – antrenor secund, Andrei Tămași – preparator fizic și Ciprian Petre – delegat, s-a încheiat!

Dincolo de munca de pe teren, fiecare colaborare înseamnă oameni, experiențe și momente care rămân.

Apreciem contribuția fiecăruia dintre ei și le suntem recunoscători pentru timpul și energia investite în culorile echipei noastre.

Le dorim multă sănătate, împliniri pe plan personal și cât mai multe reușite în toate provocările profesionale care vor urma”, este comunicatul emis de club.

Sebastian Moga, înlocuitorul lui Nicolae Grigore

„Bine ai revenit acasă, Sebastian Moga!

Fostul mijlocaș bistrițean a evoluat de-a lungul carierei sale de jucător la formațiile Dinamo București, Universitatea Cluj, Rapid București, Rocar București, Midia Năvodari, Gaz Metan Mediaș, Ceahlăul Piatra Neamț dar și la Kecskemét și Orosháza (Ungaria).

A fost jucătorul Gloriei Bistrița în perioada 1989–1991, 1997–1998 dar și în 2003.

A activat ca antrenor secund la Poli Iași, Gloria Bistrița (2011-2013), Corona Brașov, Poli Iași, Sepsi OSK, Dinamo București, Astra Giurgiu, FC Botoșani și Petrolul Ploiești.

Mult succes!”, este mesajul transmis de clubul Gloria Bistrița, pe Facebook.

În plus, Bistrița intenționează facă modificări și la nivel de conducere.

După înlocuirea staff-ului tehnic, Viorel Moldovan ar dorit ca președinte al clubului.

Alături de el ar putea apărea în conducere și alte nume importante, precum Gabi Balint, Lucian Sănmărtean și Aurelian Băbuțan, cel care s-a mai aflat în trecut în structura clubului, ratând promovarea în Liga 2 de mai multe ori, potrivit liga2.ro.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport