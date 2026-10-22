Cât costă 6,7% din Bayern Suma uriașă plătită pentru ultimul loc disponibil în  acționariatul clubului din Munchen
Bayern Munchen (foto: IMAGO)
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Cât costă 6,7% din Bayern Suma uriașă plătită pentru ultimul loc disponibil în acționariatul clubului din Munchen

alt-text Silviu Dumitru
alt-text Publicat: 22.10.2026, ora 20:50
alt-text Actualizat: 22.10.2026, ora 20:50
  • Bayern Munchen a încheiat tranzacția prin care grupul Viessmann a achiziționat un pachet de 6,7% din acțiunile companiei care gestionează activitatea clubului.
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Grupul german, specializat în soluții de climatizare, este partener și sponsor al formației bavareze din 2018.

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250 de milioane de euro pentru 6,7% din Bayern Munchen

Operațiunea a fost realizată printr-o majorare de capital, Viessmann devenind astfel al patrulea acționar minoritar al clubului, după Adidas, Audi și Allianz, fiecare deținând câte 7,8% din acțiuni, scrie as.com.

Tranzacția marchează utilizarea integrală a participației minoritare disponibile în conformitate cu regulamentele clubului. Bayern păstrează 70% din capital, în timp ce cei patru parteneri strategici dețin împreună restul de 30%, conform statutului societății.

Deși valoarea oficială a tranzacției nu a fost făcută publică, estimările plasează investiția la aproximativ 250 de milioane de euro.

Acordul prevede și o schimbare la nivelul conducerii. Max Viessmann urmează să intre în consiliul de supraveghere al FC Bayern. În urma acestei numiri, numărul membrilor structurii va crește de la nouă la zece.

Acest pas consolidează structura acționariatului FC Bayern. În plus, o bază de capital propriu clar îmbunătățită extinde marja de acțiune într-o epocă de schimbări permanente. Herbert Hainer, președinte Bayern Munchen

Reprezentanții grupului Viessmann au explicat, la rândul lor, investiția făcută: „Bayern este unul dintre cele mai de succes cluburi din Europa, cu valori clare și o mare conștientizare a responsabilității sale sociale. Vrem să contribuim ca Bayern să rămână puternic”.

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