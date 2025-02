CRAIOVA - OȚELUL 2-1. Nicușor Bancu (32 de ani), căpitanul oltenilor, spune că era conștient că meciul cu trupa lui Ovidiu Burcă (44 de ani) nu va fi unul ușor pentru echipa sa.

Ștefan Baiaram (22 de ani) a ajuns la 9 goluri în acest sezon pentru formația din Bănie.

Nicușor Bancu a dezvăluit mesajul transmis de Mirel Rădoi la pauza meciului.

Nicușor Bancu: „Rădoi ne-a cerut un joc mai rapid”

„Un meci destul de greu, veneam după trei victorii, lumea se aștepta să câștigăm lejer, dar nu a fost chiar așa. Nu am jucat foarte bine în prima repriză. Am revenit însă după pauză și am reușit să câștigăm.

Mister ne-a cerut un joc mai rapid, a văzut că pasam destul de greu. Cred că ne-a ajutat să ne creăm ocazii.

Este greu de spus că suntem favoriți în lupta pentru titlu. Arătăm bine, sperăm să o ținem tot așa și să câștigăm în continuare”, a spus Bancu la Digi Sport.

Nicușor Bancu este cel mai vechi jucător din lotul Universității Craiova. Acesta a ajuns în Bănie în vara anului 2014, atunci când echipa patronată de Mihai Rotaru l-a transferat pentru 80.000 de euro de la FC Olt Slatina.

În tot acest timp, apărătorul a adunat 377 de meciuri în tricoul Craiovei, timp în care a marcat 30 de goluri și a oferit 58 de pase decisive.

1,3 milioane de euro valorează Nicușor Bancu, conform transfermarkt.com

Ștefan Baiaram: „Mă simt foarte bine că am marcat”

Ștefan Baiaram a deschis scorul în duelul cu Oțelul, în minutul 55, atunci când l-a învins pe Dur-Bozoancă cu un șut plasat la colțul lung din interiorul careului.

„Mă simt foarte bine, știu că pot mult mai mult. În ultima perioadă am înscris din ocaziile pe care mi le-am creat. În trecut sufeream la acest lucru, sper să o țin tot așa, vreau să-mi ajut echipa”, a spus fotbalistul la Digi Sport.

Cu această reușită, Baiaram a ajuns la 9 goluri și 2 pase decisive în acest sezon, din 29 de partide pentru Craiova, în toate competițiile.

1,5 milioane de euro este cota de piață a lui Ștefan Baiaram, conform transfermarkt.com

După această victorie, trupa lui Mirel Rădoi a devenit noul lider din Superligă, cu 48 de puncte, din 27 de etape, cu un meci în plus față de CFR Cluj, FCSB, U Cluj și Dinamo.

De cealaltă parte, Oțelul Galați rămâne, pentru moment, pe locul 12, cu 29 de puncte.