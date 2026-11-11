Veste uriașă pentru Steaua '86  Președintele Nicușor Dan a promulgat legea privind acordarea indemnizațiilor de merit +8 foto
Foto: Imago. Montaj: GOLAZO.ro
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Veste uriașă pentru Steaua '86 Președintele Nicușor Dan a promulgat legea privind acordarea indemnizațiilor de merit

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 11.11.2026, ora 21:06
alt-text Actualizat: 11.11.2026, ora 21:28
  • Nicușor Dan (56 de ani), președintele României, a promulgat astăzi legea privind acordarea unei indemnizații de merit membrilor echipei Steaua, care a câștigat Cupa Campionilor Europeni în 1986.
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Proiectul de lege a fost adoptat pe 14 octombrie de Camera Deputaților, iar azi, 11 noiembrie, a fost semnat de președintele României.

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Nicușor Dan a promulgat legea pentru acordarea indemnizațiilor de merit pentru membrii Steaua 86

Miercuri, președintele Nicușor Dan a semnat mai multe decrete, printre care s-a aflat și cel „privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 118/2002 pentru instituirea indemnizației de merit”, conform presidency.ro.

În acest sens, 13 steliști, jucători și membri ai staffului din 1986, vor beneficia de indemnizații de merit pentru marea performanță reușită pe 7 mai 1986.

6.240 de lei lunar
vor primi steliștii după promulgarea acestei legi

Inclusiv preparatorul fizic sensei Marinescu (80 de ani) și antrenorul de portari Vasile Iordache, supranumit „Eroul de pe Wembley”.

Steaua - FC Barcelona în finala Cupei Campionilor din 1986 FOTO Imago
Steaua - FC Barcelona în finala Cupei Campionilor din 1986 FOTO Imago

Galerie foto (8 imagini)

Steaua - FC Barcelona în finala Cupei Campionilor din 1986 FOTO Imago Steaua - FC Barcelona în finala Cupei Campionilor din 1986 FOTO Imago Steaua - FC Barcelona în finala Cupei Campionilor din 1986 FOTO Imago Steaua - FC Barcelona în finala Cupei Campionilor din 1986 FOTO Imago Steaua - FC Barcelona în finala Cupei Campionilor din 1986 FOTO Imago
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Lor li se vor adăuga toți cei care au mai luat Cupe ale Campionilor Europeni la alte sporturi de echipă, conform unui amendament introdus în proiect.

Inițiativa a primit 253 de voturi favorabile, din tot atâția parlamentari prezenți în Camera Deputaților, for decizional. Anterior, pe 16 septembrie, propunerea legislativă fusese adoptată și de Senat.

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