Djokovic revine la China Open după 11 ani Campionul care sfidează timpul refuză gândul retragerii
Djokovic refuză
Tenis

Djokovic revine la China Open după 11 ani Campionul care sfidează timpul refuză gândul retragerii

alt-text Bogdan Stamatoiu
alt-text Publicat: 30.09.2026, ora 11:45
alt-text Actualizat: 30.09.2026, ora 11:50
  • Revenirea legendarului jucător de 39 de ani marchează prima apariție de la eșecul dureros din primul tur de la US Open
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La 39 de ani, Novak Djokovic (11 ATP) revine azi pe teren, la Beijing, după o lună dificilă și după un US Open în care problemele fizice au ridicat din nou întrebări despre viitorul său.

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Cu 24 de titluri de Grand Slam în palmares și cu un sezon în care nu a câștigat încă vreun turneu ATP, Novak revine la China Open, competiție pe care nu a mai jucat-o din 2015.

Djokovic vrea să vadă dacă mai poate

Primul adversar este portughezul Nuno Borges (48 ATP), iar miza imediată este mai simplă decât toate recordurile care îl urmăresc pe Djokovic: să vadă dacă organismul îi mai permite să fie jucătorul care își speria în trecutul apropiat adversarii.

Mai ales după ultima aventură, care i-a lăsat un gust amar. La US Open, Djokovic a fost eliminat rapid de argentinianul Mariano Navone (45 ATP), într-un meci de cinci seturi.

Sârbul a avut probleme la umăr și la spate și a vomitat în timpul partidei. Așa urma să fie eliminat în primul tur al unui turneu de Grand Slam pentru prima dată din 2006.

La China Open se simte ca acasă

Sârbul spune acum că se simte bine. Iar China pare locul perfect pentru a afla cât mai are de dat tenisului. A câștigat de șase ori China Open, în 2009, 2010 și alte patru ediții consecutive între 2012 și 2015. Mai mult, are un bilanț perfect: 29 de victorii și nicio înfrângere în turneul de la Beijing.

Ultima sa participare a fost însă în 2015. A câștigat atunci finala împotriva lui Rafael Nadal. De atunci au trecut 11 ani! Iar generația care l-a însoțit pe Djokovic în cea mai spectaculoasă epocă a tenisului masculin a dispărut aproape complet.

Recordul la care încă visează

Jannik Sinner și Carlos Alcaraz au ocupat spațiul lăsat de vechea trupă. Iar Djokovic, ultimul mohican al generației sale, nu mai este omul care intră pe teren cu certitudinea că adversarul tremură de frica lui.

Dar Novak mai poartă un vis. Are 24 de titluri de Grand Slam și urmărește să-l bifeze pe al 25-lea, recordul care i-ar permite să se desprindă de Margaret Court în clasamentul all-time. Dar drumul până acolo pare din ce în ce mai complicat.

În 2026, sârbul încă nu a câștigat un titlu ATP, iar după US Open a coborât în afara Top 10 mondial pentru prima dată după opt ani.

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