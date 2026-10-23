Daniel Pancu (49 de ani) consideră că Rapid nu este deloc favorită în derby-ul cu FCSB.

FCSB - Rapid se joacă sâmbătă, de la ora 21:00, și va fi în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

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Înaintea duelului direct, Rapid ocupă locul 2, cu 27 de puncte, în timp ce FCSB este pe 6, cu 18 puncte.

Mai multe voci din fotbalul românesc au susținut că giuleștenii pleacă cu prima șansă în derby, însă Daniel Pancu nu este de aceeași părere.

FCSB - RAPID. Daniel Pancu: „O prostie”

„Mâine-poimâine se fac 30 de ani de când am venit la Rapid prima dată. Cred că jumătate din acest timp l-am petrecut aici.

Nici pe vremea când Mircea Lucescu era antrenor, iar pe teren erau Lupu, Sabău sau Rednic, nu am auzit vreodată ca, înaintea unui meci în deplasare Steaua sau FCSB – Rapid, Rapid să fie considerată favorită, așa cum am auzit săptămâna aceasta.

Habar nu am de unde vine percepția asta. Poate nu văd eu anumite lucruri. Mai mulți foști jucători și antrenori au spus că noi suntem favoriți. Asta chiar e o știre WOW! O prostie, din punctul meu de vedere, pentru că nu există nicio favorită.

Am trăit și eu câteva astfel de meciuri. Din experiență, atunci când toată lumea se așteaptă la spectacol și la goluri, au fost multe partide încheiate cu 0-0, pentru că există încrâncenare.

Când mă uit la FCSB, văd jucători puternici, rapizi, cu foarte multă experiență internațională, pe care noi nu o avem aici, și cu o stare de spirit recâștigată. Mi-ar fi convenit să nu câștige la Voluntari. Atmosfera este schimbată, au un antrenor nou. Mă aștept la o replică puternică din partea lor.

Dacă ne uităm la ce s-a întâmplat în ultimele etape, la procesele în care sunt implicate ambele echipe, situațiile sunt asemănătoare. Și lor, și nouă ne-au plecat jucători de foarte mare valoare în această vară. La Cluj am jucat cu șase nou-veniți, iar cu Corvinul, cu cinci.

Și noi, și ei suferim la capitolul relațiilor de joc. Aici aș fi de acord că noi suntem puțin în avantaj, pentru că ei au schimbat antrenorul. Atât și nimic mai mult”, a declarat Daniel Pancu la conferința de presă.

Daniel Pancu: „Ar fi fost un câștig pentru ei”

Tehnicianul Rapidului a fost întrebat și despre Denis Drăguș (27 de ani). Gigi Becali a anunțat că atacantul nu va evolua în derby. Acesta încă se recuperează după accidentarea suferită în meciul cu Craiova, 0-5.

„Nu cred că va juca, dacă mă întrebați pe mine. Dacă ar fi jucat, ar fi fost un câștig pentru ei și o problemă pentru noi”, a declarat Pancu.

Daniel Pancu: „Aș fi preferat să jucăm returul în Giulești”

Așa cum s-a întâmplat și în anii precedenți, FCSB și Rapid au încheiat un acord de reciprocitate, iar giuleștenii vor fi și ei susținuți de 8-9.000 de suporteri. Acest lucru nu îl mulțumește însă pe Pancu.

„Am aflat de reciprocitate, nu am fost consultat. Este decizia conducerii. Din punctul meu de vedere, aș fi preferat să jucăm returul în Giulești, dar mai departe nu știu. Probabil că aspectul financiar contează”, a mai spus tehnicianul.

FOTO. FCSB - Rapid 2-1, ultimul derby dintre cele două echipe

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