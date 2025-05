CFR Cluj - U Cluj 1-0 Victorie vitală pentru formația lui Dan Petrescu în lupta pentru titlu

CFR Cluj - U Cluj 1-0. Elevii lui Dan Petrescu au obținut prima victorie a sezonului în fața rivalei din oraș.

Succesul la limită de pe teren propriu menține formația din Gruia în lupta pentru titlu.

Episodul #4 al derby-ului clujean din acest sezon a început destul de modest, fără ocazii foarte mari la cele două porți.

Unicul gol al partidei a venit în minutul 35, când Korenica a marcat, aflându-se la capătul unui contraatac pornit de Fică. Louis Munteanu a centrat ulterior de pe partea stângă, în fața porții, iar atacantul kosovar a trimis mingea în plasă din 3 metri.

U Cluj nu s-a regăsit foarte mult în această partidă, în ciuda evoluției din ultimele meciuri, nereușind să pună probleme nici în partea secundă.

Louis Munteanu a mai bifat o ocazie pentru CFR când a scăpat singur cu portarul, însă a fost blocat în ultimul moment.

Jocul a fost întrerupt în minutul 62 din cauza unei defecțiuni la sistemul VAR și a fost reluat trei minute mai târziu.

În minutul 89, Hindrich a scăpat o centrare și le-a dat emoții fanilor, dar U Cluj nu a reușit să profite.

Începând cu minutul 90+5, lucrurile au degenerat într-o serie de conflicte și tensiuni între jucători, fiind arătate 8 cartonașe galbene până la final.

CFR Cluj a urcat pe locul 2, la 4 puncte în spatele liderului FCSB, care va juca luni, de la 20:30, într-o nouă confruntare cu Dinamo.

Clasament actualizat Liga 1, play-off

Echipă Meciuri Puncte 1. FCSB 6 42 2. CFR Cluj 7 38 3. Universitatea Craiova 7 36 4. Universitatea Cluj 7 35 5. Rapid 7 31 6. Dinamo 6 30

CFR Cluj - U Cluj 1-0

A marcat: Korenica (min. 35)

Final de meci.

Min. 90+11 - Galben pentru Ilie, Masoero și Macalou.

Min. 90+9 - Galben pentru Rocha și Chipciu.

Min. 90+8 - Galben pentru Hindrich.

Min. 90+6 - Galben pentru Emerllahu.

Min. 90+5 - Galben pentru Simion.

Min. 90+1 - Iese Munteanu, intră Ilie.

Min. 84 - Ies Korenica și Fică, intră Postolachi și Păun.

Min. 74 - Ies Camora și Kamara, intră Rocha și Nkololo.

Min. 68 - Galben pentru Oancea.

Min. 62 - Ies Codrea și Nistor, intră Macalou și Fabry.

Min. 59 - Galben pentru Codrea.

Min. 52 - Galben pentru Djokovic.

Min. 46 - Începe repriza secundă.

Pauză la Cluj.

Min. 35 - Gol CFR! Korenica deschide scorul, aflându-se la capătul unui contraatac pornit de Fică. Louis Munteanu a centrat ulterior de pe partea stângă în fața porții, iar atacantul kosovar a trimis mingea în poartă din 3 metri.

Min. 20 - Iese Bic, intră Oancea.

Min. 14 - Meciul este destul de echilibrat, fără ocazii foarte mari la cele două porți.

Min. 1 - Start de partidă la Cluj.

CFR Cluj - U Cluj, echipele de start

CFR Cluj: Hindrich - Graovac, Bolgado, Sinyan, Camora - Fică, Djokovic, Emerllahu - Korenica, Munteanu, Kamara

Hindrich - Graovac, Bolgado, Sinyan, Camora - Fică, Djokovic, Emerllahu - Korenica, Munteanu, Kamara Rezerve: Popa, Rocha, Iacob, Țîrlea, Ilie, Abeid, Gligor, A. Păun, Deac, Nkololo, Șfaiț, Postolachi

Popa, Rocha, Iacob, Țîrlea, Ilie, Abeid, Gligor, A. Păun, Deac, Nkololo, Șfaiț, Postolachi Antrenor: Dan Petrescu

Dan Petrescu Universitatea Cluj: Gertmonas - Simion, Masoero, Cristea, Chipciu - Artean, Codrea - Thiam, Nistor, Bic - Blănuță

Gertmonas - Simion, Masoero, Cristea, Chipciu - Artean, Codrea - Thiam, Nistor, Bic - Blănuță Rezerve: Lefter, Cosa, Oancea, Mitrea, O. Popescu, Oaidă, Silaghi, Bota, Opriș, Fabry, Macalou, Miranyan

Lefter, Cosa, Oancea, Mitrea, O. Popescu, Oaidă, Silaghi, Bota, Opriș, Fabry, Macalou, Miranyan Antrenor: Ioan Ovidiu Sabău

Ioan Ovidiu Sabău Stadion: Dr. Constantin Rădulescu (Cluj-Napoca)

Dr. Constantin Rădulescu (Cluj-Napoca) Arbitru: Marcel Bîrsan. Asistenți: Sebastian Gheorghe. Ionuț Neacșu. Arbitru VAR: Sorin Costreie. Asistent VAR: Raul Ghiculescu.

Dan Petrescu: „Trebuie să avem o tresărire de orgoliu”

La conferința de presă, Dan Petrescu a cerut sprijinul fanilor pentru partida cu rivala din oraș:

„Au moral bun și sunt convins că și cele 3 victorii pe care le-au avut le-au dat încredere, normal. Trebuie să avem o tresărire de orgoliu, o reacție pozitivă după cele 3 meciuri pierdute cu U Cluj. Sperăm ca fanii să ne ajute, să ne dea acel sprijin de care avem nevoie în acest moment.

Sunt convins că vor fi și fani de la U Cluj, au primit bilete din ce am înțeles, nu cred că vom fi singuri. Până la urmă, meciul se va juca pe teren.

În meciul cu Dinamo trebuia doar să luăm 3 puncte, să nu luăm gol la corner și era totul bine. Din păcate, n-am reușit să menținem rezultatul. I-am văzut destul de motivați pe jucători la antrenament, acum meciul e diferit de antrenament.

Sper ca toți să dea maxim. E un meci important pentru suporteri, pentru grup, și sper să nu aibă nevoie de o motivație în plus, ci să reușească ei să găsească această motivație. E un meci foarte, foarte important.

E un stres mare, nu neapărat la derby, ci la orice meci – dar aici cu atât mai mult. Sper ca jucătorii să reușească să găsească acel „extra” pe care poate nu l-au avut la ultimele meciuri”, a declarat Dan Petrescu, înainte de meci, citat de gsp.ro.

Ioan Ovidiu Sabău: „E un meci special”

Antrenorul lui U Cluj le cere jucătorilor săi să fie echilibrați și să nu se lase copleșiți de miza partidei cu CFR

„Am emoții. Avem obiective clare. Nu ai cum să tratezi cu indiferență sau superficial. Sunt acele stări pe care le are antrenorul, preocupările lui, gândurile lui. E și un meci mai special, orice am spune. Are o încărcătură.

În afară de ambițiile care trebuie să existe, noi trebuie să ne gândim cum o să jucăm, să duc jucătorii la o formă sportivă bună, să fie atenți. Orgoliile sunt mari.

Pentru mine fotbalul e cu suporteri. Ei trebuie să fie acolo. Stadioanele trebuie să fie pline. Asta creează o emulație, o stare de spirit.

Preocuparea mea este să îmi pregătesc echipa așa cum trebuie. Să fie în formă, la fel, să fim foarte, foarte atenție. Să nu ne depășească miza și dorința prea mare”, a afirmat Ioan Ovidiu Sabău, citat de sport.ro.

