Superbet dă înapoi De ce a decis principalul sponsor din Liga 1 să modifice tricourile echipelor Dinamo și Rapid

Dinamo și Rapid și-au lansat recent noile echipamente pentru sezonul viitor, iar unele tricouri prezentau logo-ul supradimensionat al sponsorului principal, Superbet.

Acum, oficialii companiei au stabilit să schimbe acest aspect, după ce au apărut mai multe critici din partea fanilor.

Superbet va face schimbări la nivel de design pentru noile tricouri de la Rapid și Dinamo.

Superbet va schimba logo-ul de pe tricourile de la Dinamo și Rapid

După ce fanii au criticat aspectul unora dintre tricourile prezentate de cele două cluburi bucureștene, sponsorul principal a hotărât să schimbe logo-ul supradimensionat, potrivit gsp.ro.

Decizia vine după o discuție cu toate părțile implicate în acest parteneriat.

„Colaborarea autentică cu cluburile sportive și conexiunea pe care am clădit-o cu comunitățile de fani din România au stat la baza fiecărui parteneriat pe care l-am inițiat.

De la bun început, această inițiativă a pornit din dorința de a explora noi opțiuni, diferite față de modele clasice de echipament cu care erau obișnuiți iubitorii de fotbal din România.

În acest context, am inițiat un dialog constructiv și am ținut cont de părerea tuturor părților implicate. Drept rezultat, am decis, împreună cu cluburile implicate, să lucrăm la alt design pentru echipamentele vizate.

Considerăm că acest pas reconfirmă faptul că încurajăm o comunicare deschisă și constructivă între compania noastră, suporteri și echipele din Superliga care fac parte din portofoliul nostru de sponsorizări”, a transmis Superbet pentru sursa citată.

Cât despre celelalte formații implicate, la Craiova nu a fost propus acest design, Farul va continua cu el în acest mod, iar din partea celor de la U Cluj nu a venit nicio informare oficială legată de existența logo-ului în viitorul sezon.

