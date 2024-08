Poli Iași este foarte aproape de a-l legitima pe Billel Omrani (31 de ani).

Francezul a aterizat marți, 6 august, la Iași, și este așteptat să semneze cu gruparea din Copou un contract valabil până la sfârșitul sezonului, dacă va trece testele medicale.

Legitimat ultima oară în Polonia, la Wisla Krakov, Billel Omrani va reveni în Liga 1 și va semna cu Poli Iași.

Cornel Șfaițer, entuziasmat de venirea lui Omrani

Președintele Politehnicii Iași a transmis că are încredere în calitățile lui Omrani și crede că acesta ar putea reveni la forma care l-a consacrat pe vremea când evolua pentru CFR Cluj.

„Omrani face în aceste zile testele medicale și de efort, RMN-uri. Și urmează să semneze cu noi, nu cred că vor fi probleme.

Eu cred în Omrani. Dacă voiam să-l iau acum un an nu puteam. Acum l-am prins liber, într-un moment în care el are nevoie de fotbalul românesc și Poli Iași are nevoie de un Omrani pe care îl știam noi acum câteva sezoane , când era un marcator și avea multe assisturi, un vârf care a dus echipa CFR Cluj în multe perioade acolo sus.

Eu cred că el poate redeveni acel atacant, are doar 31 de ani. Am discutat cu el, îl văd foarte conectat și dornic să revină. Eu consider că la ce calități are, ne poate ajuta. Și ne ajutăm reciproc până la urmă”, a declarat Cornel Șfaițer, pentru ProSport.

9 meciuri și zero goluri a avut Omrani sezonul trecut, la FCSB, la Petrolul și la Wisla

Cornel Șfaițer: „Are nevoie de o perioadă”

Cornel Șfaițer a dezvăluit că, în cazul unui transfer la Poli Iași, atacantul în vârstă de 31 de ani nu va debuta mai devreme de luna septembrie, deoarece este în urmă cu pregătirea fizică.

„E în urmă cu pregătirea acum, dar e și normal, pentru că a jucat puțin în ultima perioadă. Dar la testele pe care le-a dat este în parametri.

Are nevoie de o perioadă, pentru că nu vrem să riscăm o eventuală accidentare. Ne dorim să-l câștigăm ca jucător.

După pauza din septembrie cu siguranță îl vom vedea pe Omrani debutând la Poli și marcând golurile de care avem nevoie.

Știm parcursul lui, nu mai are nevoie de prezentare, dar el are nevoie de multă pregătire, de multă muncă”, a completat Șfaițer.

De-a lungul carierei Omrani a evoluat pentru AC Arles-Avignon, Olympique Marseille, CFR Cluj, FCSB și Petrolul.