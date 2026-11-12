„O dovadă de neonazism” Moscova reacționează virulent după ce Polonia a refuzat vizele săritorilor cu schiurile din Rusia

Moscova a reacționat tranșant după ce autoritățile poloneze au anunțat că nu vor acorda vize sportivilor ruși pentru etapele Cupei Mondiale de sărituri cu schiurile.

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Oficialii ruși au încercat să minimalizeze decizia, susținând că știrea este „inventată din nimic” și că sportivii oricum nu aveau în plan să concureze în Polonia.

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În același timp, o ripostă dură a venit de la purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, care a calificat refuzul Varșoviei, pentru postul rusesc Match TV, drept: „O dovadă practică de neonazism”, scrie sportbox.ru.

Reacția vine pe fondul poziției exprimate miercuri de Ministerul polonez de Externe, care a confirmat că nu există temeiuri legale pentru acordarea de vize sportivilor ruși în vederea participării la competiții sportive pe teritoriul Poloniei.

Oficialii de la Varșovia au precizat că participarea la un eveniment sportiv nu constituie o excepție de la restricțiile stricte de intrare aplicate cetățenilor ruși la frontierele externe ale Uniunii Europene, notează reuters.com.

Blocajul afectează etapele Cupei Mondiale programate la Wisla în decembrie și Zakopane în ianuarie.

Deși Federația Internațională de Schi și Snowboard (FIS) a autorizat participarea rușilor și belarușilor sub statut neutru, forul mondial a precizat clar că responsabilitatea acordării vizelor aparține exclusiv țărilor gazdă.

Danil Sadreev, săritor cu schiurile rus (Foto: IMAGO)

Federația rusă: „Nu este nicio tragedie”

Pe de altă parte, conducerea Federației de Schi și Snowboard din Rusia (FLSSR) a ales să minimalizeze importanța deciziei Poloniei, afirmând că participarea la competițiile din această țară nu a fost niciodată luată în calcul.

Dmitri Dubrovski, vicepreședinte al federației și responsabil pentru secțiile de sărituri cu schiurile și combinată nordică, a declarat pentru agenția TASS, potrivit rbc.ru:

Noi oricum nu aveam de gând să mergem acolo. De la bun început nu am vrut să fim prezenți, nu am inclus aceste etape în planul nostru. În sine, aceste etape ne sunt incomode, așa că nu este nicio tragedie. Dmitri Dubrovski, vicepreședinte FLSSR

Dubrovski a afirmat că incidentul a fost transformat într-o problemă mai mare decât este în realitate.

„Nu plănuisem să mergem la aceste etape de Cupă Mondială, așa că știrea despre refuzul vizelor este inventată din nimic. Nici măcar nu ne-am adresat organizatorilor, nu am trimis vreo cerere de participare.

Avem relații bune cu Federația Internațională de Schi și Snowboard și cu organizatorii polonezi, dar se pare că există un substrat politic și nu s-a dorit testarea acestei chestiuni cu vizele”, a mai spus oficialul rus, la Match TV.

Mikhail Nazarov, săritor cu schiurile rus (Foto: IMAGO)

Dubrovski a ținut să sublinieze că sportivii ruși își vor începe aparițiile internaționale în a doua jumătate a lunii decembrie, la etapele de Cupă Mondială din Elveția, unde au primit deja invitațiile și au demarat procedurile consulare fără obstacole.

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