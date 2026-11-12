SUA s-a retras de la Mondial!  Americanii se tem de eventuale atacuri armate la turneul final, unde este prezentă și România

Federația Americană de Fotbal a anunțat, miercuri, că a retras echipa națională U17 de la Campionatul Mondial din Qatar din motive de siguranță.

La acest turneu, programat în perioada 19 noiembrie – 13 decembrie, participă și naționala României.

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Alex Aldaz, selecționerul reprezentativei U17 a SUA, anunțase săptămâna trecută lotul care urma să participe la competiție.

SUA se afla în grupa J, alături de Muntenegru, Algeria și Chile, dar nu va mai disputa aceste meciuri.

Naționala U17 a SUA s-a retras de la Campionatul Mondial din Qatar

Federația Americană de Fotbal a decis să retragă naționala lui Alex Aldaz de la turneul final din Qatar din cauza situației tensionate din țara vecină, Arabia Saudită.

Departamentul de Stat al SUA a emis, pe 23 octombrie, o avertizare de călătorie de nivel 3 pentru Qatar și le-a recomandat cetățenilor americani să „reconsidere călătoriile în Qatar din cauza riscului de conflict armat”.

Avertizarea a făcut referire la conflictul dintre Arabia Saudită și mișcarea rebelă houthi din Yemen de luna trecută. Atacurile au lovit aeroportul King Khalid din Riad, iar unul dintre ele a provocat cel puțin 12 morți și peste 300 de răniți.

În acest context, federația din SUA i-a anunțat miercuri pe jucători că nu vor mai participa la Campionatul Mondial din Qatar.

„Vă scriem pentru a vă informa cu privire la decizia dificilă de a anula cantonamentul premergător Cupei Mondiale, precum și participarea noastră planificată la acest turneu.

Suntem extrem de mândri de modul în care jucătorii și antrenorii noștri s-au pregătit pentru a reprezenta SUA la Cupa Mondială.

Din păcate, având în vedere circumstanțele actuale, inclusiv avertizarea de călătorie de nivel 3 emisă de Departamentul de Stat al SUA pentru Qatar și directivele aferente privind personalul ambasadei și familiile acestora, nu mai putem participa la turneu.

Siguranța și bunăstarea jucătorilor și a staff-ului nostru vor rămâne întotdeauna prioritatea noastră principală”, se arată în scrisoarea transmisă de federație, conform espn.com.

Decizia a fost luată în urma consultărilor cu agențiile de securitate și cu Departamentul de Stat, potrivit relatărilor din presa americană.

Federația a luat deja o decizie ca măsură de precauție. Cantonamentul de pregătire al echipei din Qatar a fost mutat la Centrul Național de Antrenament de lângă Atlanta, anunță goal.com.

FIFA nu a anunțat încă ce națională ar urma să înlocuiască SUA la Mondial.

În plus, Gianni Infantino, președintele forului mondial, va merge joi în Qatar pentru a verifica în ce stadiu se află pregătirile pentru găzduirea ediției din acest an a Campionatului Mondial.

La turneul de anul trecut, SUA a ajuns până în șaisprezecimi, unde a fost învinsă la penalty-uri de Maroc, scor 3-4 (1-1 la general).

România U17, prezentă la Campionatul Mondial

Naționala pregătită de Mircea Diaconescu va evolua în grupa K, alături de Mexic, Venezuela și Camerun.

Programul României la Campionatul Mondial U17:

21 noiembrie : Mexic – România (17:30)

: Mexic – România (17:30) 24 noiembrie : Venezuela – România (14:30)

: Venezuela – România (14:30) 27 noiembrie: România – Camerun (18:00)

48 de naționale vor participa la acest turneu, fiind repartizate în 12 grupe a câte 4 echipe fiecare.

Primele două clasate din fiecare grupă se vor califica automat în șaisprezecimile de finală, alături de cele mai bune opt formații care vor încheia pe locul al treilea.

Din șaisprezecimi, competiția se va desfășura în sistem eliminatoriu, iar finala este programată pe stadionul Ahmad bin Ali, pe 13 decembrie.

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