Ziua de vineri, 2 august, a venit cu 2 noi medalii la canotaj.

După medaliile de aur și argint obținute joi în probele de dublu vâsle, România a luat vineri încă două medalii de argint la dublu rame feminin și dublu vâsle categoria ușoară, feminin.

Ebru Bolat, reprezentanta României la Yachting, se află pe locul 30, după 3 curse. Proba la care participă Bolat, la Clasa Dinghy, însumează un total de 10 curse, la finalul cărora primele 10 clasate vor intră în cursa pentru medalii.

Ebru Bolat a avut două curse azi la yachting, locul 16, respectiv 32, și un loc 30 la general.

Bolat a terminat între primele 20 de sportive, pe locul 16. După o scurtă pauză, fetele au plecat în cursa numărul trei a întrecerii olimpice, Ebru încheind competiția pe locul 32. În lipsa vântului, organizatorii au amânat cursa a 4-a pentru sâmbătă.

Prima aruncare a lui Andrei Toader: 20.24. A doua aruncare: 20.00, a treia aruncare: 20.10.

Toader s-a clasat pe locul 18 și a ratat calificarea în finală

Diana Ion a ratat primele două sărituri, iar la a treia a obținut 14.03

Elena Taloș a ratat prima săritură, la a doua a bifat 14.23, iar la a treia 14.21.

Diana Ion a ratat dramatic calificarea, fiind depășită de Ilionis Guillaume, din Franța. Elena Taloș merge mai departe, în finală.

A fost ceva extraordinar! N-am cuvinte să descriu bucuria care mă încearcă. Mi-am îndeplinit cel mai mare vis, acela de a fi în finala olimpică la proba aceasta pe care o iubesc atât de mult. Andreea Taloș, pentru pagina de Facebook a COSR

Ionela Cozmiuc și Gianina van Groningen au cucerit medalia de argint în proba de dublu vâsle categoria ușoară.

Sportivele noastre s-au luptat cu echipajul din Marea Britanie în primii 500 de metri, dar apoi s-au aflat pe locul 2, poziție pe care au terminat după au rezistat în fața unui atac al Greciei.

Dublu vâsle categoria ușoară - feminin, rezultate finala A

Marea Britanie 6:47.06 România 6:48.78 Grecia 6:49.28 Noua Zeelandă 6:51.65 Irlanda 6:54.57 SUA 6:55.60.

Daniela Stanciu a terminat pe locul 19 și a ratat calificarea în finala probei de săritură în înălțime.

Sportiva noastră a reușit cea mai bună performanță personală din acest sezon (1.88m), dar a ratat cele trei încercări la 1,92m.

În finală ajung sportivele care au sărit cel puțin 1,97m sau au fost în primele 12 clasate.

„O să ne bucurăm de medalie o oră, două, apoi ne concentram pentru ce urmează mâine (finala probei de 8+1 feminin - n.r.). O să facem tot ce putem”, a afirmat Ioana Vrînceanu.

„Olanda este o echipă puternică. Și noi am fost foarte puternice, am venit pe 2, ne bucurăm foarte mult de acest rezultat, nu am cuvinte. E ultima mea cursă alături de Ioana, nu știam ce va fi. Mă bucur că am încheiat cu bine”, a spus Roxana Anghel.

Ioana Vrînceanu și Roxana Anghel au cucerit medalia de argint în proba de dublu rame feminin.

Echipajul din Olanda a dominat cursa încă de la început, astfel că restul concurentelor s-au luptat pentru locurile 2 și 3.

Sportivele noastre s-au aflat mult timp pe locul 4, dar au revenit excelent pe ultimii 500 de metri și au depășit Lituania și Australia.

Ultima medalie olimpică a României în această probă data din 2008, când Georgeta Andrunache și Viorica Susanu obțineau aurul la Beijing.

Dublu rame feminin, rezultate finala A:

Olanda 6:58.67 România 7:02.97 Australia 7:03.54 SUA 7:05.31 Lituania 7:05.34 Grecia 7:13.30.

Florin Arteni și Florin Lehaci au terminat pe locul 4 în finala A a probei de dublu rame.

Sportivii noștri au fost pe locul 2 după 1.500 de metri, după Marea Britanie, dar au fost prinși din urmă de echipajele din Croația și Elveția.

Croații au revenit incredibil în ultima parte a cursei și au obținut aurul, britanicii s-au ales cu argintul, iar elvețienii au completat podiumul.

Dublu rame masculin, rezultate finala A:

Croația 6:23.66 Marea Britanie 6:24.11 Elveția 6:24.76 România 6:25.61 Spania 6:29.60 Irlanda 6:30.49.

Daniela Stanciu a trecut din prima încercare la 1.83m și din a doua la 1.88m.

Iată cum arată programul sportivilor români, vineri, 2 august

ora 11:15 » Atletism (F, săritura în înălțime, calificări): Daniela Stanciu

ora 12:30 » Canotaj (M, dublu rame, FINALA A): Florin Arteni / Florin Lehaci

ora 12:42 » Canotaj (F, dublu rame, FINALA A): Ioana Vrînceanu / Roxana Anghel

ora 13:15 » Yachting (F, ILCA 6, cursele 2-4): Ebru Bolat

ora 13:22 » Canotaj (F, dublu vâsle categoria ușoară, FINALA A): Ionela Cozmiuc / Gianina van Groningen

ora 19:15 » Atletism (F, triplusalt, calificări): Diana Ion, Elena Taloș

ora 21:10 » Atletism (M, aruncarea greutății, calificări): Andrei Toader.

România are 106 sportivi calificați, aproape jumătate din ei la canotaj!