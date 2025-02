„Simt că totul se destramă”  Comunicatul lui Șumudică accentuează incertitudinea de la Rapid: „S-a umplut paharul”

RAPID - BOTOȘANI 1-0. Marius Șumudică (53 de ani) spune că va sta de vorbă cu oamenii din conducerea clubului și își va anunța oficial decizia: dacă rămâne sau pleacă din Giulești.

La o zi după ce a fost lovit cu bulgări de zăpadă pe Giulești, Marius Șumudică a făcut noi declarații.

Marius Șumudică: „Simt că se destramă familia”

Marius Șumudică și-a exprimat dezamăgirea pentru situația din Grant prin intermediul unui comunicat trimis către fanatik.ro:

„Simt că se dărâmă, bulgăr cu bulgăr, tot ce am construit împreună! A trecut o noapte după ceea ce am trăit la meciul cu FC Botoșani și mă simt la fel de dezamăgit. Am aceeași senzație că s-a umplut paharul.

Dar mai mult mă apasă un alt sentiment. Simt că se destramă familia și că se dărâmă tot ceea ce am încercat să construiesc alături de jucători, de staff-ul meu și cu sprijinul extraordinar al conducătorilor noștri, Dan Șucu și Victor Angelescu!”.

Marius Șumudică: „Suntem aproape de play-off, să începem războiul cel mai important”

Totuși, antrenorul giuleștenilor pare că dă înapoi, deși surse din club au explicat pentru GOLAZO.ro că era decis să plece de la Rapid.

„Suntem atât de aproape să încheiem cu succes o revenire spectaculoasă în clasament și ca joc. Ceea ce mă doare este faptul că aceste lucruri mi se întâmplă mie, un antrenor hulit și jignit pe toate stadioanele rivalelor, dar și pe altele, pentru că mi-am mărturisit și nu m-am dezis niciodată de rapidismul din sânge.

Suntem aproape să intrăm în play-off, să începem războiul cel mai important, și avem nevoie să fim uniți, să ne apărăm împotriva tuturor și a tot, nu să arunce unii suporteri cu bulgări în propriul antrenor!”, a mai spus Șumudică.

După victoria cu Botoșani, Rapid se află pe locul 6, cu 42 de puncte. Sub giuleșteni se află formația lui Valentin Suciu, Sepsi OSK, cu 37 de puncte.

Pentru Rapid urmează partida cu Farul Constanța de luni, 24 februarie, de la ora 20:00.

Conflictul dintre Marius Șumudică și suporterii giuleșteni a pornit în minutul 37 al partidei cu Botoșani 1-0, imediat după golul lui Denis Ciobotariu, când antrenorul a făcut o criză de nervi și a avut un dialog aprins cu propriii suporteri, care au aruncat cu bulgări în direcția lui pe parcursul primei reprize.

Marius Șumudică: „Știu cine a aruncat cu bulgări în mine”

Antrenorul de 53 de ani a transmis că-i cunoaște pe cei care l-au atacat:

„Deși nu-mi face plăcere, dar trebuie s-o spun, îi cunosc pe cei care au făcut aceste inepții. Știu cine sunt, ce facțiune sunt. Pe cel care a aruncat l-am văzut clar, știu cine e. Când m-am uitat spre el, avea bulgării pregătiți pe balustradă și și-a tras cagula pe față când a aruncat…

De patru ori a încercat și abia ultima oară a reușit…Repet, mi-e teamă că simt cum se distruge încet, încet, bulgăr cu bulgăr ceea ce am început să clădim!”.

Marius Șumudică: „O să am o discuție cu domnul Șucu”

În finalul comunicatului, antrenorul din Grant a transmis că urmează să aibă o discuție cu Dan Șucu, în urma căreia își va decide viitorul.

„În foarte scurt timp, o zi sau două, după ce revine în țară domnul Șucu, voi avea o discuție cu dânsul și cu ceilalți oameni din conducere. Este normal și necesar să se întâmple acest lucru!”, a mai precizat Șumudică.

Marius Șumudică va pleca de la Rapid

Potrivit surselor GOLAZO.ro, în această seară va avea o întâlnire cu Dan Șucu pentru a-i comunica decizia. „E hotărât sută la sută să plece!”, informează surse din interiorul clubului.

Șumudică le-a dat liber azi jucătorilor, după succesul cu FC Botoșani, 1-0. Încă nu i-a anunțat pe cei din stafful său că a decis să părăsească Giuleștiul, dar decizia e luată.

Surse din club mai spun că antrenorul se folosește de pretextul conflictului cu fanii pentru a demisiona. El voia oricum să plece din cauza relațiilor proaste pe care le are cu cei din conducere, cu excepția acționarului minoritar, Victor Angelescu.

La cel de-al doilea mandat la Rapid, după cel din 2010-2011, Șumudică a avut parte de momente foarte tensionate cu propriii fani.

Aceștia au contestat în mai multe rânduri jocul echipei cu Șumudică pe bancă, iar antrenorul nu a ezitat să le răspundă.

CE A REALIZAT ȘUMUDICĂ LA RAPID

Marius Șumudică a condus Rapidul de pe bancă în 24 de partide în acest mandat, dintre care 21 de meciuri în Superliga și 3 în Cupa României.

12 victorii, 7 remize și 5 înfrângeri are Șumudică la Rapid în actualul mandat

a preluat echipa de pe locul 12 și a dus-o pe locul 6, fiind în proporție de peste 90% în play-off

În clasamentul Ligii 1 realizat exclusiv de când a venit el în Giulești, adică ultimele 21 de etape, o singură echipă e peste Rapid:

FCSB 41 Rapid 37 CFR 37 Dinamo 36 U Cluj 36 U Craiova 34

Șumudică a calificat echipa în sferturile Cupei României, urmând să aibă un traseu care pare extrem de accesibil până în finală: în sferturi va întâlni Metalul Buzău, iar în semifinale una dintre Poli Iași, Hermannstadt, CSM Reșița și Unirea Alba Iulia