FC ARGEȘ - RAPID 0-2. Andrei Borza (19 ani) a vorbit despre posibila sa plecare de la echipa giuleșteană: „Vedem, de mine depinde”.

Borza este unul dintre principalele produsele de export ale Rapidului, iar vineri a jucat până în minutul 76. Ar putea fi unul dintre ultimele sale meciuri în tricoul vișiniu.

FC ARGEȘ - RAPID 0-2 . Andrei Borza: „Poate voi pleca, poate nu”

Victor Angelescu a anunțat că sunt „75-80% șanse” ca Borza să plece în această vară, însă fotbalistul spune că încă nu a luat o decizie.

„Acum sunt la Rapid, dacă va veni o ofertă bună și îmi convine și campionatul, poate voi pleca, poate nu. Vedem, nu pot spune nimic acum.

Poate scădea, poate urca procentajul ăsta. De mine depinde, cum mă prezint la antrenamente și la meciuri. Lumea mă vede și întreabă dacă sunt profesionist, dacă sunt concentrat.

Pe mine mă interesează doar fotbalul. După, ce va veni la conducere, mă vor anunța. Dar eu mă concentrez la fotbal”, a spus Borza la Digi Sport.

O să anunțăm, sunt echipe interesate de el. Dacă se va concretiza, va pleca. Dacă nu, noi dorim să-l ținem, dar știți că va fi greu. Dacă putem, îl vom ține, ne-am pus în gând să nu vindem aproape pe nimeni, să mergem pe continuitate, să nu vindem jucători importanți. Dar, normal, dacă va veni o ofertă importantă pentru el, va pleca. Victor Angelescu, acționar Rapid

Andrei Borza: „Ne întoarcem acasă cu 3 puncte, suntem fericiți”

Borza a vorbit și despre prestația Rapidului din prima etpaă de Liga 1.

„Ne bucurăm că am câștigat, am venit aici la Mioveni și am câștigat cu Argeș, o nou-promovată. Ne întoarcem acasă cu cele 3 puncte și suntem fericiți.

Eu am ajuns mai târziu (n.r. - a fost la EURO U19), dar băieții au zis că a fost destul de greu, cum e la fiecare echipă cred eu. Ne-am pus obiective la începutul sezonului și vrem să le îndeplinim.

Luăm meci cu meci, vrem să câștigăm fiecare meci, asta e mentalitatea noastră de învingători”, a mai spus fundașul stânga.

VIDEO. Marian Aliuță | „Lumini și umbre”, ep. 10:

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport