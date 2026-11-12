„Lara, vine tata” Dezvăluiri cutremurătoare despre ultimele ore din viața lui Robert Enke: lupta cu depresia și mesajul lăsat de fostul portar la mormântul fiicei

La 17 ani de la moartea lui Robert Enke, soția fostului portar al naționalei Germaniei a vorbit despre ultimele ore petrecute alături de acesta, despre ziua de 10 noiembrie 2009 și despre un detaliu pe care nu îl făcuse public până acum: mesajul lăsat de fostul fotbalist la mormântul fiicei lor, Lara.

Robert Enke a murit după ce a fost lovit de un tren în apropierea casei sale. Avea 32 de ani. Poliția a stabilit că s-a aruncat în fața trenului care circula cu 160 de km/h.

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Teresa Enke a oferit noi detalii despre moartea soțului ei în podcastul „Wie geht’s? Mit Robin Gosens”, realizat de fotbalistul german Robin Gosens.

Teresa abordează atât relația cu fostul portar, cât și problemele de sănătate mintală cu care acesta s-a confruntat.

Tragedia sa a avut un impact major asupra sportului mondial, deschizând discuția despre sănătatea mintală și depresia în rândul sportivilor de performanță și ducând la înființarea Fundației Robert Enke.

„Am crezut că lucrurile încep să se îmbunătățească”

Robert Enke a murit pe 10 noiembrie 2009, la vârsta de 32 de ani. Fostul portar al Barcelonei și al lui Hannover 96 suferea de depresie, afecțiune despre care vorbise doar cu un cerc restrâns de persoane.

Teresa Enke și-a amintit de ultima seară petrecută alături de soțul ei. Cei doi se aflau acasă, pe canapea:

„M-a luat în brațe, m-a sărutat și mi-a spus: «Te iubesc». I-am răspuns: «Și eu te iubesc, dragul meu».

Am crezut că lucrurile încep să meargă mai bine. A fost total neașteptat ce s-a întâmplat”, a declarat ea, rememorând seara de dinaintea tragediei.

Potrivit femeii, nimic din ceea ce se întâmplase atunci nu îi indicase că urma să-și piardă soțul câteva ore mai târziu, notează bild.de.

Ziua de 10 noiembrie începuse aparent normal. Robert Enke nu avea antrenament programat, dar îi spusese soției că intenționa să meargă la baza sportivă pentru a se recupera din punct de vedere fizic.

Spre seară, Teresa a început să se îngrijoreze pentru că Robert întârzia. În jurul orei 18:30, a auzit sirenele. A încercat să afle unde se afla soțul ei și a luat legătura cu antrenorul portarilor de la Hannover 96. A aflat că Robert nu ajunsese la baza de pregătire, deși îi spusese că urma să meargă acolo.

Ulterior, a discutat cu impresarul fotbalistului, Jorg Neblung. Acesta i-a sugerat să verifice dacă Robert lăsase vreun mesaj. Așa a găsit Teresa a găsit o scrisoare în dormitor.

„L-am căutat și am mers după sirene”, a povestit ea despre momentele care au urmat. Când a ajuns în zona în care se produsese tragedia, nu a fost lăsată imediat să treacă: „Nu știu de ce, dar știam”.

Mesajul lăsat de Robert Enke la mormântul fiicei sale

În ultimele ore de viață, fostul portar a vizitat mormântul fiicei sale, Lara, unde a lăsat un mesaj sfâșietor: „Lara, Papa kommt!” (n. r. - „Lara, vine tata”).

Teresa a făcut și o precizare legată de autorul mesajului. În trecut, mama sa susținuse că ea ar fi fost cea care scrisese cuvintele respective. Văduva fostului portar a contestat această versiune.

„Mama mea a spus că ea a fost cea care a scris, dar nu este adevărat. Îi cunosc scrisul”.

Tragic este că, în drum spre șinele de tren, s-a oprit pentru ultima dată la cimitir și a scris pe o piatră în formă de inimă: «Lara, vine tata!». Nu cred că a acceptat cu adevărat moartea fiicei noastre. A fost vorba de această pierdere, de sentimentul că nu a putut face nimic. Teresa Enke

Robert și Teresa Enke și-au pierdut fiica în septembrie 2006. Lara avea 2 ani și a murit din cauza unei afecțiuni cardiace congenitale.

Moartea Larei și problemele de sănătate mintală ale fostului portar

Pierderea micuței a avut loc cu aproximativ 3 ani înainte de moartea lui Robert Enke. Teresa a vorbit în repetate rânduri despre impactul pe care această tragedie l-a avut asupra familiei.

În noul podcast, a spus că: „Robby nu a procesat lucrurile așa cum ar fi trebuit” și a mărturisit că amândoi au încercat să facă față durerii folosind inclusiv umorul negru: „A fost greșeala amândurora: nu am cerut ajutor”.

Fotbalul era refugiul lui. Pe de o parte, era un lucru bun, dar, din perspectiva sănătății mintale, nu era suficient. Totul a rămas acolo, a mocnit și, la un moment dat, a ieșit la suprafață. Teresa Enke

Robert Enke, diagnosticat cu depresie încă din perioada Barcelona

Problemele medicale ale lui Robert Enke erau cunoscute de familia sa și de medicul care îl trata, Valentin Markser.

Potrivit declarațiilor făcute de acesta în conferința de presă din 11 noiembrie 2009, fostul portar fusese tratat pentru depresie încă din 2003, când evolua la FC Barcelona și trecuse și prin experiența de la Fenerbahce.

Medicul a explicat că Enke se confruntase atunci cu episoade depresive și cu o teamă accentuată de eșec.

În primăvara anului 2004, starea sa se stabilizase, iar portarul revenise la activitatea sportivă.

În 2009, simptomele au reapărut. Markser a declarat că Enke revenise în cabinetul său cu aproximativ 6 luni înainte de moarte, după ce trecuse printr-o nouă perioadă dificilă.

În ultimele săptămâni de viață, însă, medicul observase semne care sugerau o ameliorare. Enke revenise la antrenamente și evoluase în ultimele două etape de campionat pentru Hannover 96.

Portarul refuzase internarea pentru un tratament mai intensiv. În plus, în ziua morții, îl contactase telefonic și îi spusese că se simțea mai bine.

Teama de a o pierde pe Leila, fiica adoptivă

Un alt detaliu important din declarațiile făcute în 2009 privește teama lui Robert Enke că dezvăluirea problemelor sale medicale ar putea avea consecințe asupra familiei.

După moartea Larei, Robert și Teresa au adoptat-o pe Leila. Fetița avea opt luni în momentul morții portarului.

În conferința de presă organizată la Hannover, după decesul lui Robert, Teresa a explicat că soțul ei se temea că, dacă depresia ar deveni publică, autoritățile ar putea interveni în privința custodiei copilului.

Totodată, Robert se temea că problemele sale de sănătate mintală i-ar putea afecta cariera.

Potrivit relatărilor din acea perioadă, scrisoarea de adio conținea și scuze adresate familiei și persoanelor care îl ajutaseră în timpul tratamentului, pentru faptul că nu le dezvăluise cât de gravă devenise situația sa.

Teresa Enke a vorbit public la câteva ore după moartea soțului: „ Opriți-vă ! Spunem adevărul!”

În podcast, Teresa a revenit și asupra deciziei de a apărea în fața presei la o zi după moartea lui Robert.

În noaptea de 10 spre 11 noiembrie 2009, reprezentanții lui Hannover 96 se aflau la locuința familiei și discutau despre modul în care urma să fie comunicată public tragedia.

Teresa a povestit că, în jurul orei 03:00, a intervenit în discuție și le-a transmis că dorește să vorbească personal.

„Opriți-vă! Spunem pur și simplu adevărul. Vreau să vorbesc. Îi datorez asta”, a fost mesajul ei

Teresa a spus că nu dorea ca altcineva să vorbească în numele familiei și că era nemulțumită de informațiile neadevărate care circulau în spațiul public.

A doua zi, a participat la conferința de presă organizată la Hannover, alături de medicul Valentin Markser, unde au fost prezentate informații despre depresia de care suferea fostul portar.

Fundația Robert Enke, înființată după moartea portarului

În 2010, Federația Germană de Fotbal (DFB), Liga Germană de Fotbal (DFL) și Hannover 96 au înființat Robert-Enke-Stiftung.

Organizația are ca obiectiv informarea publicului despre depresie și sprijinirea persoanelor afectate de această boală.

La solicitarea Teresei Enke, fundația și-a extins activitatea și asupra copiilor cu afecțiuni cardiace și a familiilor acestora.

Teresa Enke conduce fundația și participă la acțiuni de informare privind sănătatea mintală, inclusiv în mediul sportiv.

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