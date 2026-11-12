Lewa ne terorizează România, naționala împotriva căreia golgheterul Poloniei a înscris cele mai multe goluri

Robert Lewandowski, 38 de ani, a jucat de trei ori împotriva „tricolorilor” și a marcat de fiecare dată.

Căpitanul roș-albilor are mai multe goluri cu noi decât cu San Marino, Gibraltar sau Andorra.

România - Polonia va fi sâmbătă, de la ora 21:45, meci transmis în direct de Antena 1 și liveTEXT pe GOLAZO.ro.

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Robert Lewandowski, unul dintre cei mai mari golgheteri europeni ai ultimilor 20 de ani, ne înfruntă sâmbătă a patra oară în carieră cu Polonia.

Nici vârsta nu-l afectează când joacă împotriva noastră. România e echipa lui preferată la națională, ținta pe care o lovește în plin de fiecare dată.

Lewandowski vs România: 8 goluri, 2,67 pe meci!

Atacantul în vârstă de 38 de ani a înscris împotriva „tricolorilor” mai mult decât a făcut-o cu San Marino, Gibraltar sau Andorra.

Lewandowski, după cele 3 goluri reușite pe 2 octombrie, la Polonia - România 6-0. Foto: Raed Krishan

Iată cele trei meciuri directe cu Lewa:

11 noiembrie 2016 (preliminarii CM 2018), România - Polonia 0-3. Două goluri.

10 iunie 2017 (preliminarii CM 2018), Polonia - România 3-1. Trei goluri.

2 octombrie 2026 (Liga Națiunilor B), Polonia - România 6-0. Trei goluri.

Lewandowski a provocat penaltyul deschiderii scorului la Varșovia și eliminarea lui Drăgușin. Foto: Raed Krishan

Vârful lui Chicago Fire are opt reușite în trei partide cu noi, o medie de 2,67 pe meci.

Cu San Marino și Gibraltar, Lewa a marcat de șase ori. Contra Andorrei, cinci goluri.

92 de goluri și 38 de pase decisive are Lewandowski în 170 de selecții la naționala Poloniei

Se retrage Lewandowski? „Nu e încă momentul să fac declarații clare”

În Polonia s-a speculat în ultimele zile că duelurile din această toamnă (sâmbătă, pe Arena Națională, și marți, la Wroclaw, cu Suedia) ar fi ultimele pentru Lewandowski la națională.

„Nu cred că-l vom mai vedea pe Robert jucând pentru Polonia în primăvară. Mi-e greu să mi-l imaginez în preliminariile Euro”, a spus la Wirtualna Polska Sebastian Staszewski, autorul cărții „Lewy. Real”.

A fost întrebat despre retragere de jurnaliștii polonezi. „Nimic nu s-a schimbat de la ultima conferință, cu patru săptămâni în urmă. Nu este încă momentul să fac declarații clare”, a reacționat jucătorul, potrivit Przeglad Sportowy.

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