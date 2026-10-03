„La vârsta asta nu este ușor” Lewandowski, după hat-trick-ul cu România: „Nu am forțat după primul gol” +40 foto
Robert Lewandowski. Foto: Raed Krishan / GOLAZO.ro
Liga Națiunilor

„La vârsta asta nu este ușor” Lewandowski, după hat-trick-ul cu România: „Nu am forțat după primul gol”

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 03.10.2026, ora 09:04
alt-text Actualizat: 03.10.2026, ora 09:29
  • Robert Lewandowski (38 de ani) a fost omul meciului în Polonia - România, scor 6-0, din Liga Națiunilor.
  • Căpitanul polonez a marcat de trei ori și a ajuns la 92 de goluri pentru echipa națională.
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Atacantul evoluează în prezent în MLS, la Chicago Fire, după o carieră în care a îmbrăcat tricourile unor cluburi precum Barcelona, Bayern München și Borussia Dortmund.

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Lewandowski, după hat-trick-ul cu România: „La vârsta asta nu este ușor”

„Mă bucur de hat-trick, dar mai ales de victorie. A fost prima mea deplasare din SUA și, la vârsta asta, nu este ușor. Știam că va veni o perioadă mai grea și așa s-a întâmplat.

Dar mi-am recăpătat forțele, pauza mi-a prins bine, pentru că în primul meci cu Bosnia aveam picioarele ca de jeleu. Deja la antrenamentul dinaintea meciului am simțit că forma a revenit, iar asta s-a văzut și pe teren.

Încă pot să marchez goluri pentru Polonia, ceea ce îmi dă o mare bucurie. Continui să-mi împlinesc visele din copilărie.

Echipa națională este pentru mine un motiv de mare mândrie, iar fiecare gol marcat, mai ales pe Stadionul Național, este foarte important pentru mine”, a declarat Lewandowski, conform pzpn.pl.

Polonia - România, meci. Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro
Polonia - România, meci. Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro

Galerie foto (40 imagini)

Polonia - România, meci. Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro Polonia - România, meci. Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro Polonia - România, meci. Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro Polonia - România, meci. Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro Polonia - România, meci. Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro
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Deși Polonia s-a impus categoric, Lewandowski a remarcat că echipa sa ar fi putut forța mai mult imediat după deschiderea scorului.

„După primul gol nu am continuat să forțăm, ci am redus ritmul, iar într-o astfel de situație ar fi trebuit să accelerăm. Sper ca o astfel de victorie să le dea mai multă încredere băieților”, a mai spus acesta.

FOTO. Radu Drăgușin, eliminat după un contact cu Lewandowski

Radu Drăgușin, eliminat în meciul Polonia - România FOTO Raed Krishan/GOLAZO.ro
Radu Drăgușin, eliminat în meciul Polonia - România FOTO Raed Krishan/GOLAZO.ro

Galerie foto (10 imagini)

Radu Drăgușin, eliminat în meciul Polonia - România FOTO Raed Krishan/GOLAZO.ro Radu Drăgușin, eliminat în meciul Polonia - România FOTO Raed Krishan/GOLAZO.ro Radu Drăgușin, eliminat în meciul Polonia - România FOTO Raed Krishan/GOLAZO.ro Radu Drăgușin, eliminat în meciul Polonia - România FOTO Raed Krishan/GOLAZO.ro Radu Drăgușin, eliminat în meciul Polonia - România FOTO Raed Krishan/GOLAZO.ro
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Atacantul va rata însă următorul meci al Poloniei, cu Bosnia și Herțegovina, după ce a primit un cartonaș galben:

„Îmi pare foarte rău pentru cartonașul galben, din cauza căruia nu voi putea juca în Bosnia. A fost ghinion. Nu-mi rămâne decât să accept faptul că voi lipsi la următorul meci”.

Clasamentul în Liga B, grupa 4

Loc/EchipăMeciuriPuncte
1. Suedia37
2. Bosnia35
3. Polonia35
4. România30

Robert Lewandowski a deschis scorul în minutul 24. România a rezistat până la pauză cu 0-1.

Starul polonez a mai înscris în minutele 47 și 86. Virgil Ghiță și-a trimis mingea în propria poartă în minutul 49, iar Zielinski și Jan Bednarek au completat tabela în minutele 62 și 66.

„Tricolorii” nu mai primiseră șase goluri într-un meci din 1967, când Elveția învingea cu 7-1 la Zurich generația lui Mircea Lucescu și Nicolae Dobrin, în preliminariile EURO 1968.

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