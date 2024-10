Eduard Novak a acuzat-o azi frontal pe Elisabeta Lipă privind modul în care a oferit premiile celor din Federația de Canotaj pentru performanțele de la JO

Printre premiați: secretarul general și directorul economic au luat câte 160.000 de euro, un antrenor secund a ajuns la 238.000, iar un antrenor principal a sărit de 300.000 euro

Sandu Pop, care pe site-ul FRC e trecut ca inspector de specialitate, apare în tabelul de premiere ca antrenor secund, însă explică această schimbare și are un discurs dur

Federația Română de Canotaj și Elisabeta Lipă se află în prim-planul unui scandal declanșat de un fost ministru al Sportului.

Eduard Novak a contestat astăzi, într-o postare pe Facebook și, ulterior, într-un interviu pentru GOLAZO.ro, modul și cuantumul premierilor în interiorul Federației de canotaj pentru performanțele obținute la JO de la Paris.

Fondul total de premiere prevede o sumă care se aproape de 9 milioane de euro.

Numărul persoanelor: 140, dintre care sportivii reprezintă mai puțin de 20%. Restul: antrenori, dar și oameni din FRC. inclusiv secretarul general al Federației și directorul economic, care s-au ales, conform referatelor de plată, cu câte 160.000 de euro.

Mai mult, o persoană care apare pe site-ul oficial al FRC ca fiind inspector de specialitate, Sandu Pop, e trecut în fișa de premiere ca antrenor secund, iar în dreptul său figurează suma de 238.000 de euro. În cazul Rodicăi Macovei, care are funcția de economist pe site, în tabel e antrenor principal și a primit aproape 310.000 de euro.

GOLAZO.ro a căutat să lămurească această controversă și a stat de vorbă cu Sandu Pop.

Domnule Pop, bună ziua.

Bună ziua!

V-am sunat să discutăm despre scandalul legat de premierile de la Federația de Canotaj.

Discutăm cu cea mai mare plăcere, dar nu e nici un scandal. Ce scandal?

Să le luăm pe rând. Dumneavoastră figurați pe site ca inspector de specialitate, dar în tabelul de bonusuri pentru JO sunteți trecut ca antrenor secund. Cum e posibil?

“Pe site sunt inspector, e funcția din cartea de muncă, dar sunt și antrenor secund”

Pe site e funcția pe care sunt angajat la Federație, cea pe care rulează contractul de muncă, dar eu nu fac doar muncă administrativă. Am fost și sunt și antrenor secund. Toamna se întocmește planul de pregătire pentru anul următor și atunci vedem ce treabă e de făcut din perspectiva muncii de antrenor.

Bun, dar…

Să știți că nu e chiar nici o șmecherie la mijloc. Eu sunt angajat la federație din 2003, dar funcția e aceea care e trecută acolo. Separat, eu sunt și antrenor secund. Nu era normal să fiu recompensat pentru că am fost secund, vi se pare în neregulă?

Nu, dar pe site figurați doar ca inspector.

Pe site nu apare numele nici unui antrenor, nici principal, nici secund. Pentru că Federația nu are contracte de angajare cu antrenorii, din acest motiv nu apar pe site.

“De ce spuneți că am luat bani mulți? Comparativ cu cine am luat mult?”

Ați încasat, ca antrenor secund, o sumă foarte mare!

Foarte mare? Comparativ cu ce foarte mare?

Comparativ, să zicem, cu ce a luat David Popovici, care pentru medalia de aur a încasat 140.000 de euro…

David Popovici nu va lua doar 140.000 de euro, va lua și pentru cea de bronz, dar nu asta e ideea.

200.000 de euro a primit David Popovici din partea COSR, la care s-au adăugat alți 100.000 de euro, din partea lui CS Dinamo, club unde e legitimat

Deci, tot e mai mult decât a luat David Popovici exclusiv de la COSR!

Dar de ce faceți comparația cu Popovici?

Mi s-a părut relevantă.

De ce nu comparăm și altfel?! Câte medalii a adus canotajul la Paris? Cinci medalii, dintre care două au fost de aur. Mai adăugați alte 4 finale, pentru că și acelea se premiază, conform grilei anunțase dinainte de Jocurile Olimpice. Hai să vedem, că suma poate pare mare și este mare, dar dacă analizăm la ce am obținut, s-ar putea să fie chiar mică. Din acest punct de vedere, chiar mă bucur că sumele au apărut în public.

“S-ar putea ca fix noi să fim ăia nedreptățiți”

De ce?

Pentru că lumea poate să analizeze și s-ar putea ca cei nedreptățiți să fim chiar noi. Eu sunt un antrenor, secund, e adevărat, care am lucrat cu aproape 30 de sportivi, care au adus 80% din medaliile României la Paris, plus alte 4 finale. Și, dacă tot l-ați adus în discuție pe Popovici, el e un singur sportiv.

55% din medaliile obținute de România la JO de la Paris, 5 din 9, au fost aduse de canotaj: două de aur și trei de argint

Știți că fondul total de premiere la Canotaj ajunge la aproape 9 milioane de euro?

Bani mulți, da, dar e foarte bine că sunt mulți, pentru că ei sunt pentru o federație care a avut rezultate.

Apar pe tabelul de premiere 140 de persoane.

Păi, dacă atâția au contribuit la medaliile, finalele în care am fost și tot ce a însemnat participarea la Jocurile Olimpice, nu trebuiau să figureze? Mă repet, eu sunt bucuros că au părut aceste sume în spațiul public pentru că, așa cum am susținut și mai devreme, poate că par și sunt mulți bani, dar dacă intrăm într-o analiză detaliată, cred că s-ar putea ca fix noi să fim ăia care am avea motive să ne plângem.

Câteva din bonusurile care apar în referatul de premiere al Federației de Canotaj

Antonio Colamonici - antrenor principal lot olimpic: 476.000 de euro

Rodica Macovei - antrenor principal + economist FRC: 309.400 euro

Simona Radiș - sportiv: 252.000 euro

Ancuța Bodnar - sportiv: 252.000 euro

Sandu Pop - antrenor secund + inspector FRC: 238.000 euro

Vasile Oșean - medic: 238.000 euro

Cătălin Erhan - secretar general FRC: 162.400 euro

Roxana Petrescu - director economic: 162.400 euro