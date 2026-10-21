Fost star de la PSG, momente de groază Cinci indivizi mascați și înarmați l-au legat și i-au amenințat familia: „Încă sunt în stare de șoc”
Sergio Rico. Foto: Imago
Campionate

Fost star de la PSG, momente de groază Cinci indivizi mascați și înarmați l-au legat și i-au amenințat familia: „Încă sunt în stare de șoc”

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 21.10.2026, ora 19:25
alt-text Actualizat: 21.10.2026, ora 19:25
  • Sergio Rico (33 de ani), fostul portar al lui PSG, a fost victima unui jaf armat în propria locuință, din apropierea orașului Sevilla.
  • Cinci indivizi mascați au pătruns în casă și i-au amenințat pe fotbalist și pe membrii familiei sale.
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În momentul atacului, Rico se afla acasă împreună cu soția sa, Alba Silva, cei doi copii ai lor, soacra sa și o femeie care lucra în gospodărie.

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Momente de groază pentru Sergio Rico!

Cei cinci indivizi aveau fețele acoperite și erau înarmați în momentul în care au intrat în locuința fotbalistului. Alarma casei nu era activată, deoarece familia se afla în interior.

Hoții l-au legat pe Sergio Rico de un scaun și le-au amenințat pe femeile aflate în casă. Unul dintre atacatori i-ar fi pus pistolul la cap soacrei fotbalistului, în timp ce ceilalți căutau bani și obiecte de valoare.

Cei doi copii ai familiei, Carla, în vârstă de doi ani, și Sergio Jr., de numai trei luni, nu au fost răniți, conform thesun.co.uk.

24 de meciuri
a disputat Sergio Rico pentru PSG. Portarul spaniol a mai evoluat la Sevilla (170 de meciuri), Fulham (32 de meciuri), Mallorca (15 meciuri) și Al-Gharafa (7 meciuri), unde a fost coleg cu Florinel Coman

Înainte să fugă, hoții ar fi închis întreaga familie în subsolul casei și l-ar fi amenințat cu arma pe paznicul complexului rezidențial.

Sergio Rico a confirmat că atacatorii s-au comportat violent, dar a negat că ar fi fost bătut cu brutalitate.

După jaf, fostul portar al lui PSG și soția sa au primit îngrijiri medicale și sprijin psihologic chiar la domiciliu.

Soția lui Sergio Rico: „Încă sunt în stare de șoc”

Momentele de groază au durat aproximativ 45 de minute, după care hoții au fugit de la fața locului cu două mașini de lux.

Alba Silva a vorbit public despre cele întâmplate și a transmis că întreaga familie este în siguranță.

„Încă sunt în stare de șoc după ceea ce s-a întâmplat. Nu am cuvinte.

Dar singurul lucru cu adevărat important este că, slavă Domnului, familia noastră este în siguranță.

Vă mulțumesc tuturor pentru grija voastră”, a transmis Alba Silva.

200.000 de euro
este valoarea estimată a bunurilor furate, potrivit publicației spaniole Las Provincias. Hoții au plecat cu bijuterii, genți de firmă și bani

Autoritățile spaniole au deschis o anchetă pentru a-i identifica pe cei cinci atacatori.

Sergio Rico a fost aproape de moarte în 2023. A stat trei săptămâni în comă

Pentru Sergio Rico, jaful vine după un alt episod dificil din viața sa.

Pe 28 mai 2023, Rico a suferit un accident înfiorător. După o partidă a lui PSG în Ligue 1, 1-1 în deplasarea de la Strasbourg, joc în care fusese rezervă cu o zi înainte, spaniolul a participat la pelerinajul Romeria del Rocio.

În câteva secunde halucinante, Sergio a căzut de pe cal, fiind lovit cu copita în cap de animalul speriat.

În stare gravă, a fost transportat de urgență, cu elicopterul, la spitalul universitar din Sevilla.

A rămas în comă 26 de zile. „În cazul meu, miracolul a fost dublu: am supraviețuit. Și fără sechele”, a declarat el într-un interviu recent pentru Marca.

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