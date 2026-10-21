I se poate lua clubul! Proprietarul lui Manchester City, șeicul Mansour, avertizat de autoritățile engleze: „Avem putere absolută”

„Cazul Manchester City” continuă să inflameze fotbalul englez.

Șeicul miliardar Mansour riscă nu doar să-și vadă echipa retrogradată din cauza scandalului încălcării grave a regulilor financiare.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Acest dosar e cunoscut în întreaga lume. Clubul Manchester City a fost găsit vinovat în 114 din cele 115 capete de acuzare.

Pericol iminent pentru Manchester City

„Cetățenii” au umflat artificial veniturile comerciale cu 1,1 miliarde de euro și riscă retrogradarea din Premier League, în cel mai rău caz, pe lângă amenda de zeci de milioane.

Chiar dacă președintele Khaldoon Al-Mubarak încă susține că are „dovezi incontestabile” și va cere „achitarea totală”.

Mansour Al-Nahyan, proprietarul lui Manchester City din 2008. Foto: Imago

Pericolul e major, iminent. Și nici legăturile politice la cel mai înalt nivel între Emiratele Arabe Unite și Marea Britanie s-ar putea să nu mai ajute gruparea bleu.

Prim-ministrul Andy Burnham a afirmat că e „îngrijorat” de posibilitatea ca EAU să-și retragă investițiile la City și în regiunea Manchester, știind că șeicul miliardar Mansour Al-Nahyan, proprietarul oficial al clubului, e și vicepremierul, și vicepreședintele țării.

Mansour ar putea pierde City: „Avem puterea să cerem patronului să se retragă”

Liderul autorității independente de reglementare a fotbalului englez, David Kogan, nu numai că l-a avertizat că demisionează dacă simte vreo încercare politică de a-l influența.

Kogan amenință că l-ar putea forța pe Mansour să vândă City în caz extrem.

„Avem puterea să cerem unui proprietar să se retragă dacă noi credem că acesta conduce clubul într-un mod incorect”, a declarat Kogan, potrivit Daily Mirror.

Întrebat ce se întâmplă dacă Mansour refuză, oficialul a replicat: „Nu, nu, nu. Avem putere absolută să o facem”.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport