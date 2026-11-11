Silviu Tudor Samuilă Falsa revoluție a lui Becali
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Silviu Tudor Samuilă Falsa revoluție a lui Becali

alt-text Silviu Tudor Samuilă
alt-text Publicat: 11.11.2026, ora 17:11
alt-text Actualizat: 11.11.2026, ora 17:55
  • Devine tot mai clar că Reghecampf este secundul lui Gigi Becali, dar ce sunt Pintilii și Curelea pentru Reghecampf, asistenți sau supervizori? 
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Într-o lună și jumătate s-a ales praful de cel de-al treilea mandat al lui Reghecampf la FCSB. Din salvator al echipei și om care a produs trei victorii consecutive în primele sale trei meciuri, Reghe a ajuns să facă fix schimbările dorite de patron și să accepte fără rezerve să i se modifice jumătate din staff.

E drept că nu jumătatea adusă de el, ci aia pe care a găsit-o în club, însă nici Pintilii, nici Curelea nu par niște simpli secunzi lipsiți de ambiții. Până la urmă discutăm despre eminența cenușie a celor două titluri cucerite în 2024 și 2025 de FCSB și de ultimul selecționer U21, cel care nu demult îl scotea din sărite pe Reghecampf prin nefolosirea lui Pădurariu în dubla cu Finlanda U21 și Spania U21.

Rețeta perfectă pentru a-ți face de râs antrenorul

Procesul de recrutare a celor doi i-a aparținut în exclusivitate lui Becali, deci s-a făcut peste capul lui Reghecampf, ceea ce mă duce cu gândul că îi vor raporta tot patronului, vor fi ochii și urechile lui la antrenamentele conduse de Reghe. La fel de bine, în locul lor, ar fi putut fi Ionuț Stancu și Mihai Ianovschi, asistenții lui Rădoi, pe care Becali a încercat să îi împrumute pentru a aduce îmbunătățiri muncii lui Reghecampf.

Este rețeta perfectă pentru a-ți face de râs antrenorul principal. Lași să se înțeleagă că nu-și face treaba cum se cuvine și îi aduci ajutoare. Cum îl vor privi jucătorii pe Reghe de azi înainte? Ce autoritate va mai avea în fața lor? E clar că prin deciziile luate în ultimele 24 de ore, Becali a vrut să lovească în MM Stoica, însă l-a nimerit, fără să vrea și pe Reghecampf.

Vor rezolva însă toate aceste modificări de presonal criza FCSB-ului? Alin Stoica, Filip și Cernat erau marile probleme ale clubului? Acum că au plecat, își va reveni echipa? Luarea puterii din mâinile lui Mihai Stoica va aduce tămăduirea?

Silviu Tudor Samuilă Falsa revoluție a lui Becali Silviu Tudor Samuilă Falsa revoluție a lui Becali

Ca să tratezi o boală ai în primul rând nevoie de un diagnostic corect, ori Becali pare un om orbit de propriul ego în momentul de față, incapabil să pună degetul pe rană. El crede că a ajuns în situația de față pentru că s-a ținut departe de echipă. Și-a și sprijinit argumentația pe o parabolă bucolică, ceva cu stăpânul absent, stâna și ciobanii care fac ce vor. Doar că situația la FCSB stă taman invers! Clubul ăsta a ajuns cum a ajuns tocmai pentru că GB s-a băgat acolo unde nu ar fi trebuit să o facă.

A transferat jucători fără să se consulte cu nimeni. Nervii lui total nejustificați pe Craioveanu s-au declanșat în momentul în care olteanul l-a pus în fața unei ipoteze logice: dacă lui Reghe nu îi convine tipul jucătorului pe care tu i l-ai adus? Becali nu își pune niciodată problema așa.

Problema FCSB-ului nu este absența lui Becali

El cumpără fotbaliști care îi plac, iar antrenorul trebuie să îi facă să joace, indiferent că unul este adus, de exemplu, de la o formație antrenată de Dan Petrescu, obișnuit deci să joace cu minge lungă și luptă pentru mingea a doua, iar altul de la Hagi, care își forțează echipa să iasă cu pase scurte din apărare.

A mărit contracte preferaților săi fără să îi pese de restul vestiarului sau de consecințele pe care o eventuală creștere salarială ar putea-o avea chiar asupra beneficiarului. Echilibrul într-un grup de 25 de jucători este extrem de greu de menținut, mai ales că fotbalistul reprezintă o specie de om atentă la fiecare eurocent.

Conducătorii de club trebuie să se asigure că între ce oferă fotbalistul pe teren și ceea ce i se virează în cont la finalul fiecărei luni există o legătură logică, ori repetatele intervenții ale lui Becali peste capul antrenorului sau ale lui MM au provocat nu o dată probleme în colectiv.

Despre intervențiile maligne în alcătuirea echipei și efectuarea schimbărilor, ori refuzul de a aduce antrenori cu personalitate, nici nu mai are sens să discutăm. Deci problema FCSB-ului nu este, cum crede Gigi Becali, absența sa din viața echipei, ci exact prezența sa destructivă, ori nimic din ce se întâmplă în aceste zile nu mă face să întrevăd zile mai bune pentru roș-albaștri. Dimpotrivă!

gigi becali Laurentiu Reghecampf Costin Curelea mihai pintilii fcsb
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