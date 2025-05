Simona Halep (36 de ani) a fost prezentă la ceremonia organizată la Roland Garros în onoarea lui Rafael Nadal.

Simona Halep a făcut parte dintr-un grup select, printre care Carlos Alcaraz, Iga Swiatek sau Pau Gasol.

Simona Halep, prezentă la ceremonia lui Rafael Nadal

Simona Halep a distribuit mai multe imagini pe rețelele de socializare în care purta un tricou în culoarea zgurii, pe care scria cu alb: „Merci Rafa”.

Pe ecranele arenei au rulat mai multe imagini cu momentele importante ale carierei lui Nadal la Roland Garros, iar românca a imortalizat momentul.

Rafael Nadal este una dintre marile legende ale turneului, după performanțele sale extraordinare: 14 titluri câștigate la Paris, un record absolut care l-a consacrat drept „Regele Zgurii”.

Rafael Nadal, omagiat la Roland Garros: „Mulțumesc, Franța. Mulțumesc, Paris”

La 38 de ani, retras din tenis (a doua oară după 2004 când Nadal nu e pe tabloul principal), spaniolul a ținut un discurs emoționant în fața unei arene pline ochi.

„A fost o poveste incredibilă care a început în 2004, când am venit pentru prima dată, dar am ajuns în cârje și nu am mai putut juca din cauza piciorului.

Aici, în tribuna pe care astăzi ne-au oferit-o cu amabilitate, sunt mulți oameni care au dorit să mă însoțească în acest moment.

E dificil să încep prin a menționa pe cineva anume, dar o voi face cu prietenii mei de-o viață, care au fost întotdeauna un stâlp pentru mine. Sponsorilor, care ați devenit prieteni. Vă mulțumesc că ați avut încredere în mine atât de mulți ani. Mai ales pentru că, în momentele dificile, nu ați încetat să credeți în mine.

Tuturor antrenorilor, preparatorilor fizici și fizioterapeuților care au fost alături de mine în cariera mea.

Echipei mele, care ați fost o a doua familie pentru mine. Și familiei mele. Vă mulțumesc enorm pentru tot, de-a lungul anilor”, a declarat Nadal, conform marca.com

Mulțumesc, Franța. Mulțumesc, Paris. Mi-ați oferit emoții pe care niciodată nu le-aș fi imaginat. M-ați făcut să mă simt foarte apreciat. Mi-ați dăruit, ca încheiere a carierei mele, să preiau torța olimpică din mâinile lui Zizou (Zidane). Nu voi mai putea juca niciodată în fața voastră, dar inima și amintirile mele vor fi mereu unite cu voi. Rafael Nadal

