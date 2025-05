Nadal, omagiat la Roland Garros  Federer, Djokovic și Murray, prezenți la Paris pentru a-i fi alături. „Regele zgurii” a plâns când a văzut surpriza organizatorilor

Cu o carieră legendară în spate și o istorie greu de egalat, Rafael Nadal (38 de ani) a fost omagiat la Roland Garros.

La Paris, pentru Rafa, au fost prezenți și ceilalți mari jucători din Big Four: Roger Federer, Novak Djokovic și Andy Murray.

Rafael Nadal este una dintre marile legende ale turneului, după performanțele sale extraordinare: 14 titluri câștigate la Paris, un record absolut care l-a consacrat drept „Regele Zgurii”.

Rafael Nadal, omagiat la Roland Garros: „Mulțumesc, Franța. Mulțumesc, Paris”

La 38 de ani, retras din tenis (a doua oară după 2004 când Nadal nu e pe tabloul principal), spaniolul a ținut un discurs emoționant în fața unei arene pline ochi.

„A fost o poveste incredibilă care a început în 2004, când am venit pentru prima dată, dar am ajuns în cârje și nu am mai putut juca din cauza piciorului.

Aici, în tribuna pe care astăzi ne-au oferit-o cu amabilitate, sunt mulți oameni care au dorit să mă însoțească în acest moment.

E dificil să încep prin a menționa pe cineva anume, dar o voi face cu prietenii mei de-o viață, care au fost întotdeauna un stâlp pentru mine. Sponsorilor, care ați devenit prieteni. Vă mulțumesc că ați avut încredere în mine atât de mulți ani. Mai ales pentru că, în momentele dificile, nu ați încetat să credeți în mine.

Tuturor antrenorilor, preparatorilor fizici și fizioterapeuților care au fost alături de mine în cariera mea.

Echipei mele, care ați fost o a doua familie pentru mine. Și familiei mele. Vă mulțumesc enorm pentru tot, de-a lungul anilor”, a declarat Nadal, conform marca.com

Mulțumesc, Franța. Mulțumesc, Paris. Mi-ați oferit emoții pe care niciodată nu le-aș fi imaginat. M-ați făcut să mă simt foarte apreciat. Mi-ați dăruit, ca încheiere a carierei mele, să preiau torța olimpică din mâinile lui Zizou (Zidane). Nu voi mai putea juca niciodată în fața voastră, dar inima și amintirile mele vor fi mereu unite cu voi. Rafael Nadal

Nadal a fost surprins în lacrimi în timp ce urmărea un videoclip cu momente importante din cariera sa la Roland Garros.

Tenismenul a primit un cadou simbolic deosebit: o placă cu amprenta piciorului său, întipărită direct în zgura terenului Philippe Chatrier, alături de cifra 14, care marchează numărul titlurilor cucerite de spaniol la Paris.

La muestra de una historia y un legado imborrable



🇪🇸 La huella de @RafaelNadal estará para siempre en la Philippe Chatrier#RGMax | #RGEurosport pic.twitter.com/BxZcaJSRYH — Eurosport.es (@Eurosport_ES) May 25, 2025

Rafael Nadal, mesaj pentru ceilalți membri„Big Four”: „Putem fi buni prieteni“

Ceremonia a adunat nume sonore din tenisul mondial: Roger Federer, Novak Djokovic și Andy Murray, care, alături de Nadal, sunt membrii „Big Four”, cărora le-a adresat un mesaj emoționant.

„După toți acești ani în care am luptat pentru tot, este incredibil cum timpul schimbă perspectiva asupra tuturor lucrurilor. Încă nu, știi Novak. Probabil că știi deja, Andy. Cu Roger am vorbit despre asta de câteva ori. Toți nervii, presiunea, sentimentele ciudate pe care le simți când ne vedem când suntem rivali… este complet diferit când îți termini cariera.

La final, acum, totul este să fim fericiți pentru tot ceea ce am realizat. La final, cu toții ne-am îndeplinit visurile. Am devenit jucători de tenis. Am jucat în cele mai importante etape ale carierei noastre. Cred că am construit rivalități uimitoare, dar într-un mod bun.

Am arătat lumii că ne putem lupta cât se poate de tare, dar fiind bune colegi și respectându-ne reciproc. Iar pentru mine, înseamnă foarte mult că sunteți toți aici. Mi-ați dat câteva momente grele pe teren, sincer dar mi-a plăcut foarte mult să mă împing la limită în fiecare zi pentru a concura cu voi toți .

Până la urmă tenisul este doar un joc. Uneori simțim un pic mai mult. Dar înțelegem că, la sfârșitul zilei, este doar un joc. Înseamnă totul pentru mine faptul că sunteți toți aici.

Este un mare mesaj pentru lume că putem fi buni prieteni chiar dacă am avut cele mai bune rivalități. Vă mulțumesc foarte, foarte mult pentru tot în toți acești ani”, a spus Nadal

Chiar sper și sunt sigur că vom continua să facem lucruri pozitive pentru sportul nostru. Moștenirea noastră este acolo, dar trebuie să continuăm să construim lucruri care să ajute tenisul să continue să crească. Sunt sigur că vom face lucruri frumoase împreună. Vă mulțumesc foarte mult pentru tot. Și toate cele bune Rafael Nadal

Pe lângă „Big Four”, la eveniment s-au alăturat Carlos Alcaraz, Paula Badosa, Stan Wawrinka și chiar legendarul Zinedine Zidane, cel care i-a înmânat lui Nadal primul trofeu la Roland Garros în 2005.

Cu fiul său, Rafa Jr., în brațe, Nadal și-a luat rămas-bun de la Philippe Chatrier. „Merci, Rafa”, i-a transmis publicul.

🕺 Rafa Jr. tenía ganas de fiesta en la Chatrier



🧡 El mejor colofón posible para el homenaje de #RolandGarros a la figura de @RafaelNadal#RGMax | #RGEurosport pic.twitter.com/IcEq4yT9D9 — Eurosport.es (@Eurosport_ES) May 25, 2025

