„Valorează cât un scudetto” Cristi Chivu a vorbit despre viitorul său, după ce a salvat-o pe Parma de la retrogradare: „Nu-mi pasă de reputație”

ATALANTA - PARMA 2-3. Cristian Chivu (44 de ani) dă de înțeles că-și dorește să rămână antrenor al „cruciaților”, după ce a salvat echipa de la retrogradare.

Tehnicianul român și-a lăudat jucătorii pentru revenirea de la Bergamo: „Au arătat că sunt bărbați adevărați”.

Final de sezon tensionat în Serie A. Chivu a preluat-o pe Parma într-un moment dificil și a reușit să o revitalizeze la timp.

Citește și Susținere pentru PSG Zinedine Zidane și Basile Boli vor ține cu PSG în finala Champions League Citește mai mult Susținere pentru PSG Zinedine Zidane și Basile Boli vor ține cu PSG în finala Champions League

ATALANTA - PARMA. Cristi Chivu: „Nu mă văd în alte locuri, sunt fericit aici”

Deși au apărut zvonuri conform cărora Chivu ar putea deveni antrenor al celor de la Inter, antrenorul român spune că se simte bine la Parma și nu ia în calcul o despărțire.

„Eu nu mă văd în alte locuri, sunt recunoscător pentru încrederea acordată, nu uit asta din punct de vedere uman. Cei care mă cunosc știu că sunt fericit aici.

Am văzut un vestiar fericit și toți fanii. Am avut probleme, dar toată lumea s-a pus la dispoziție, sunt fericit că am văzut o reacție. Au arătat că sunt bărbați adevărați, au scos ce e mai bun din ei.

Nu-mi pasă de reputație, conștiința mea arată cum sunt. Nu dau doi bani pe ce cred oamenii despre mine, așa sunt eu. Nu am nevoie de nimic, fac totul din pasiune, fac totul pentru colaboratorii mei, care mi-au dat atât de mult și s-au pus la dispoziția grupului.

Aș vrea să le mulțumesc tuturor, pentru mine această salvare valorează cât un Scudetto”, a spus Chivu, potrivit tuttomercatoweb.com.

Sunt antrenor de șase ani. Trebuie să înțelegi unde te afli, pentru ce lucrezi. Acesta este un club care are un proiect important, care trebuie dus mai departe. Cristian Chivu, antrenor Parma

Chivu, despre meciul cu Atalanta: „Știam că avem destinul în mâinile noastre”

Atalanta a condus cu 2-0 grație „dublei” lui Daniel Maldini, însă Parma a reușit să revină în repriza secundă. Golurile au fost marcate de Hainaut ('49) și Ondreja ('71, '90+1), fotbaliști pe care Chivu i-a introdus după pauză.

„Am fost conduși cu 2-0, dar nu ne-am descurcat rău în prima repriză, e normal să suferi împotriva lor, noi am încercat să fim proactivi, să încercăm să câștigăm fără să speculăm.

Știam că avem destinul în mâinile noastre, știam că o victorie a noastră ne va duce la atingerea obiectivului.

Când vorbești despre cine intră, vorbești despre priceperea antrenorului, dar depinde și de jucătorii care intră pe teren. Discuțiile de bar trebuie lăsate deoparte, uneori viața ta este în joc: sunt fericit pentru oraș, pentru club.

Uneori lucrurile nu merg bine, trebuie să accepți realitatea și să mergi înainte. Am venit având absențe, cu toate accidentările, am dat tot ce am avut ca să ne îndeplinim obiectivul”, a mai spus antrenorul român.

1,23 puncte pe meci a obținut, în medie, Parma de la sosirea lui Cristian Chivu pe banca tehnică: 3 victorii, 7 remize și 3 înfrângeri.

Citește și