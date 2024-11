Simona Halep (33 de ani, #883 WTA) s-a întors în țară după înfrângerea suferită în primul tur al competiției WTA 250 de la Hong Kong: 3-6, 3-6 cu Yue Yuan (26 de ani, #45 WTA).

Dubla campioană de Grand Slam a vorbit despre problemele fizice care au ținut-o departe de teren și despre prestațiile sale din această lună.

Fostul #1 WTA se va întoarce curând la antrenamente: „Nu vreau zile libere”.

Halep a participat în octombrie la două turnee WTA, ambele la Hong Kong. A câștigat primul meci (6-2, 4-6, 6-4 cu Arina Rodionova), însă le-a pierdut pe următoarele două (2-6, 1-6 cu Anna Blinkova și 3-6, 3-6 cu Yue Yuan).

Simona Halep, după turneele din Hong Kong: „Cu ruptură de cartilaje este foarte greu să joci la nivel înalt”

Simona spune că s-a recuperat după o accidentare gravă, ruptură de cartilage, iar acum speră să-și intre în ritm cât mai rapid.

„Accidentarea s-a rezolvat, sunt aptă să joc, doar că trebuie să trebuie să muncesc mai mult şi să îmi acord mai mult timp ca să pot să revin mai bine.

A fost umiditate foarte, foarte mare, aproape 80%, nu a fost aşa de cald în schimb cum a fost la primul turneu, de 125, dar condiţiile sunt pentru toată lumea, aşa că nu este un motiv să mă plâng.

Am câteva zile de pauză şi voi discuta cu domnul Dobre să vedem ce facem pe mai departe. Aceste meciuri fac parte din proces, nu mă deranjează. Nu este o dramă ceea ce se întâmplă acum, pentru că e normal, a fost o perioadă lungă în care n-am jucat.

Pentru mine e o bucurie să mă aflu pe teren după o perioadă foarte grea şi după accidentarea foarte grea. Cu ruptură de cartilaje este foarte greu să joci la nivel înalt, dar acum nu mă mai doare şi asta mă bucură cel mai mult”, a declarat Halep, citată de news.ro.

Cu domnul antrenor Dobre mă înțeleg foarte bine, e un om care mă înțelege perfect și e răbdător, ceea ce este foarte important în acest moment al carierei mele. Sper să fiu bine. Prioritatea mea este antrenamentul, nu vreau zile libere. Simona Halep

Simona Halep și-a analizat jocul: „Nu o să fiu foarte critică”

Campioană la Roland Garros 2018 și Wimbledon 2019, Halep spune că are nevoie de cât mai multe meciuri pentru a ajunge la nivelul dorit.

„Tenisul meu e ok, fac câteva greşeli pe care nu le făceam înainte. Fizic sunt destul de departe, pe partea de meciuri este mult mai dificil, pentru că e totul diferit faţă de antrenament.

La retur mă descurcam şi înainte şi a rămas treaba aceasta, serviciul a fost destul de slab. Nu o să fiu foarte critică, o să merg mai departe şi o să văd ce o să fac.

Vreau meciuri mai multe, am nevoie de victorii să prind încredere, dar nu vreau să pun presiune pe mine. Sunt bucuroasă că mă aflu din nou pe teren şi ce vine de acum încolo este un bonus, am făcut destul de mult în cariera mea şi sunt împăcată.

Am jucat doar 2-3 meciuri, nu am jucat cu jucătoare foarte puternice. Am urmărit la televizor, Swiatek și Sabalenka sunt foarte puternice și lovesc mingea bine.

Aici (în România - n.r.) nu prea m-am antrenat în perioada asta pentru că a fost mai frig, vara m-am antrenat aici, iarna îmi place mai mult la Dubai pentru că sunt condiții mai bune”, a mai spus Halep.

Simona a vorbit și despre cel care a ajutat-o să revină după accidentare: un doctor din Italia.