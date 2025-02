„În seara asta am plâns”  Mesajul emoționant postat de Sorana Cîrstea pentru Simona Halep: „O parte din mine s-a retras cu tine”

Sorana Cîrstea (34 de ani, #64 WTA) a postat un mesaj emoționant pe Instagram pentru Simona Halep (33 de ani), după ce campioana de la Roland Garros și Wimbledon s-a retras din tenisul profesionist.

Simona Halep a decis să se retragă din tenisul profesionist, odată cu eliminarea de la Transylvania Open, unde a fost învinsă de Lucia Bronzetti (26 de ani, #72 WTA).

Sorana Cîrstea, despre retragerea lui Halep: „Am plâns pentru că o parte din mine s-a retras cu tine”

La scurt timp după ce Simona Halep a făcut anunțul oficial că se va retrage, Sorana Cîrstea a transmis câteva gânduri pentru fosta sa colegă:

„Ne ştim de când aveam 7 ani şi am împărțit atât de multe.

Așa că, în seara aceasta am plâns pentru că o parte din mine s-a retras cu tine.

ÎȚI MULȚUMESC pentru tot ce ai făcut pentru sportul nostru, pentru România şi pentru noi. Să te bucuri de acest nou capitol al vieţii, campioano.

Ne vedem curând pe partea cealaltă”.

Ce a spus Simona Halep despre Sorana Cîrstea

Chiar dacă de-a lungul timpului s-a zvonit că cele două nu ar fi în relații prea bune, cele două sportive au negat.

După anunțul retragerii, fostul număr 1 mondial a vorbit despre Sorana Cîrstea, potrivit treizecizero.ro:

„A venit Sorana la mine și mi-a spus, chiar când am terminat – poate că nu suntem cele mai bune prietene, dar felicitări pentru absolut tot ce ai făcut. Voiam să spun că nu am absolut nimic cu nicio fată din tenisul românesc.

M-am bucurat mereu pentru toate. Le doresc în continuare mult succes. Au fost discuții, au fost poate comentarii care nu au fost potrivite în anumite momente, dar e competiție foarte mare în tenis și nu e de judecat absolut nimeni pentru ce a zis; poate că și eu am zis unele lucruri care nu au fost potrivite.

Eu am avut drumul meu, mi l-am creat singură, am pierdut meciurile pe barba mea, le-am câștigat pe barba mea. Și fiecare muncește la fel de mult, cum am muncit și eu, poate și mai mult; fiecare e cu destinul și cu norocul său în viață. Dar voiam să se înțeleagă în presă că nimeni nu are nimic de împărțit cu absolut nimeni.

Am fost competitoare. Este și greu să fii prieten cu adversarul tău în competiție, dar nu suntem nici dușmani. Exclus asta”.

Simona Halep, lider WTA și dublă campioană de Grand Slam

Simona Halep a cucerit de-a lungul carierei 24 de titluri WTA la simplu, două dintre acestea fiind de Grand Slam: Roland Garros 2018 și Wimbledon 2019.

A pierdut alte trei finale de acest nivel, două la Paris și una la Australian Open.

În total, românca a petrecut 64 de săptămâni pe locul 1 în clasamentul WTA. A înregistrat 580 de victorii și a suferit 242 de înfrângeri.

40.232.663 de dolari a câștigat Simona Halep din premiile din tenis