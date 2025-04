Pleacă Târnovanu? FCSB, în pericol să rămână fără portar: „Consider că a venit momentul. La ce an am avut, sunt pregătit”

Ștefan Târnovanu (24 de ani) ia în considerare plecarea de la campioana României, FCSB.

Portarul „roș-albaștrilor” este dorit de echipe precum Napoli sau Galatasaray, datorită prestațiilor din cupele europene.

Ștefan Târnovanu este la FCSB încă din 2020, dar simte că a sosit timpul să facă pasul spre un campionat mai puternic.

Târnovanu vrea să plece

Într-un interviu oferit celor de la Digi Sport, portarul campioanei României a fost întrebat despre un posibil transfer în străinătate, iar Târnovanu a admis că ideea unei mutări îi surâde.

„Nu mă bulversează toate aceste speculații, sunt un om echilibrat. Până nu văd nimic concret, până nu începe perioada de transferuri, pentru mine nu contează.

Când se va termina campionatul, atunci voi vedea ce va fi. Nu e o tragedie dacă mai stau, dar consider că a venit momentul, iar la ce an am avut, poate că sunt pregătit”, a spus Târnovanu, pentru digisport.ro.

Ștefan Târnovanu a evoluat în 53 de partide pentru FCSB în acest sezon, perioadă în care a primit 48 de goluri. În 22 de meciuri, Târnovanu a reușit să mențină poarta „roș-albaștrilor” intactă.

4,5 milioane de euro este cota de piață a lui Ștefan Târnovanu, conform Transfermarkt.

