Ștefan Târnovanu (24 de ani) a vorbit despre partida în care echipa sa a trebuit să reziste timp de o oră în inferioritate numerică.

Rapid a remizat cu FCSB, scor 0-0, în derby-ul etapei #29 din Liga 1, pe Arena Națională.

FCSB ocupă primul loc, cu 53 de puncte acumulate. În Schimb, giuleştenii se află pe locul cinci, cu 46 de punct acumulate.

FCSB - Rapid. Târnovanu: „Am în fața mea niște băieți fantastici”

„Nu sunt mulțumit cu un punct. Am dominat, am avut ocazii, dar e ok, fiind în inferioritate numerică.

Nu știu ce s-a întâmplat la golul lui Dobre, speram să fie ofsaid, mă bucur ca a fost. Era un gol nemeritat și norocos. I-am zis lui Chiricheș sa dea în minge, nu a reușit, apoi au fost caramboluri pe-acolo…

Am în fața mea niște băieți fantastici, puternici, sunt mândru de ce reușim, dacă eram 11-11 e foarte posibil să fi câștigat.

Va fi un play off echilibrat, sper să începem ca anul trecut, dacă facem asta vom repeta performanța de a fi campioni”, a zis Târnovanu, la Prima Sport.

Târnovanu a explicat conflictul cu Cristian Săpunaru: „Nu-mi permit să țip la el”

În minutul 86, portarul FCSB-ului a fost avertizat cu cartonaș galben în urma unui conflict cu membrii băncii tehnice a Rapidului.

De asemenea, Cristian Săpunaru, aflat pe banca de rezerve a giuleștenilor, a primit și el aceeași sancțiune.

„Nu m-am certat cu Săpunaru, nu-mi permit să țip la el. Am făcut doar semn să mi se dea mingea înapoi, pentru că Miculescu era pe jos.

Cineva de pe banca lor a făcut semn spre Pop să nu o dea, și m-am enervat. Mă bucur că am primit mingea”, a explicat portarul.

VIDEO Ce a declarat Florin Tănase după 0-0 cu Rapid

FCSB a jucat aproximativ o oră în inferioritate numerică

În minutul 31, Dawa a fost avertizat cu cartonaș galben, după un contact cu Elvir Koljic. Jucătorul giuleștean a căzut pe teren imediat, în urma unui contact de intensitate scăzută.

În acel moment, niciunul dintre cei doi jucători nu se afla în posesia mingii.

Minutul 37 aduce o decizie importantă din partea arbitrului Radu Petrescu, care îl sancționează pe Dawa cu al doilea cartonaș galben pentru un fault asupra lui Alex Dobre, la marginea terenului.

Astfel, fundașul FCSB-ului a fost eliminat și va rata partida cu Universitatea Craiova, care va avea loc pe 9 martie.

Alexandru Dobre, gol anulat în Rapid - FCSB

Una dintre cele mai haotice faze ale sezonului a avut loc în minutul 68 al derby-ului dintre Rapid și FCSB.

Vlad Chiricheș s-a complicat în careu, după o centrare a lui Alexandru Dobre, mingea a ajuns la Burmaz, care a pasat în fața porții spre Rareș Pop.

Cisotti a respins balonul, Alexandru Dobre a câștigat duelul aerian cu Radunovic și a reușit să-l învingă pe Târnovanu cu o lovitură de cap dintr-un unghi ce părea imposibil.

Totuși, după trei minute de analiză VAR, Radu Petrescu a decis să anuleze reușita jucătorului Rapidului pentru o poziție neregulamentară.

VIDEO: Golul lui Dobre, anulat de Radu Petrescu