„Nu am trădat” Dennis Politic, despre transferul la FCSB: „ Sunt fericit cu decizia pe care am luat-o” » Ce și-a propus la noua echipă

Dennis Politic (25 de ani), noul jucător al celor de la FCSB, a vorbit despre transferul la echipa campioană și despre obiectivele sale.

Politic a fost vicecăpitanul lui Dinamo în sezonul trecut, iar odată cu transferul său la FCSB, acesta a fost criticat de către fanii grupării din „Ștefan cel Mare”.

Dennis Politic, despre transferul la FCSB: „Nu am trădat”

Atacantul a vorbit despre mutarea la eterna rivală a celor de la Dinamo și a dezvăluit ce obiective și-a propus, atât personal, cât și cu echipa.

„Visul meu e să revin în Anglia și să joc în Premier League, deoarece consider că este cel mai spectaculos campionat, dar este și un stil de joc care mi se potrivește.

Am fost căpitan la Dinamo, dar nu am fost o legendă acolo, nu cred că se poate numi trădare. Din punctul meu de vedere, eu nu am trădat, nu sunt Florentin Petre sau o altă legendă, ca să se poată vorbi de trădare.

Este o oportunitate bună pentru mine, sunt foarte fericit de decizia pe care am luat-o și consider că și pentru Dinamo a fost un câștig. S-au ales cu o sumă de bani și l-au luat și pe Musi, jucător pe care și l-au dorit foarte mult.

Noi țintim toate obiectivele, mi-aș dori foarte mult să câștigăm campionatul și să jucăm în Champions League”, a declarat Dennis Politic într-un material video furnizat de eAD, deținătorul drepturilor TV pentru Superliga.

