„Vă sugerez să faceți asta”  Stephen Curry a criticat doi foști baschetbaliști din NBA, după comentariile făcute la adresa soției lui
Stephen Curry
Baschet

„Vă sugerez să faceți asta” Stephen Curry a criticat doi foști baschetbaliști din NBA, după comentariile făcute la adresa soției lui

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 12.11.2026, ora 13:50
alt-text Actualizat: 12.11.2026, ora 13:50
  • Stephen Curry (38 de ani), starul echipei Golden State Warriors, i-a criticat public pe foștii baschetbaliști Nick Young (41 de ani) și Gilbert Arenas (44 de ani).
  • Sportivul din NBA a reacționat astfel după ce aceștia au avut mai multe comentarii deplasate la adresa Ayeshei Curry, soția lui.
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Ayesha și Stephen Curry s-au căsătorit în anul 2011, dar aceasta și-a început cariera în actorie încă din adolescență.

Acum, după ce soția starului din NBA a apărut în filmul „Second Chance Holiday”, Young și Arenas au făcut mai multe comentarii care l-au deranjat pe Stephen Curry.

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Stephen Curry i-a criticat pe Young și Arenas: „Trebuie spuse câteva lucruri”

În cadrul emisiunii „We Said What We Said”, fostul baschetbalist Gilbert Arenas a declarat:

„Singura pată pe imaginea familiei este soția, într-un fel. Pentru că nu se comportă ca celelalte soții de superstaruri.

Nu vrem să te auzim. Vrem doar să știm că ești acolo, că arăți bine. Faci poze, dar nu vrem să te cunoaștem”, a declarat americanul, citat de bleacherreport.com.

Stephen Curry a reacționat imediat și i-a criticat pe cei doi, după comentariile făcute la adresa soției lui.

„Nick, Gil, Emmanuel și oricine altcineva care simte nevoia să intervină și să-și dea cu părerea despre un subiect pe care nu-l cunoaște cu adevărat, un subiect care, de fapt, ține de o discuție mult mai amplă despre cum priviți voi femeile în lumea asta, despre ce au voie și ce nu au voie să facă.

Având în vedere ignoranța legată de modul în care funcționează actoria, am încercat, evident, să tratez situația cu umor, dar trebuie spuse câteva lucruri.

Ori de câte ori numele Ayeshei Curry apare în titlurile voastre, vă sugerez cu respect să aplaudați, să o felicitați, iar scuzele voastre să fie poate la fel de zgomotoase precum au fost momentele în care v-ați deschis emisiunile cu acest subiect”, a spus Curry într-un videoclip de pe rețelele de socializare.

Arenas și Young și-au cerut scuze

După mesajul lui Stephen Curry, Nick Young și Gilbert Arenas i-au cerut scuze.

„Îmi pare rău, Steph. Ești fratele meu. Te iubesc. Dacă am spus ceva greșit, îmi cer scuze ca un bărbat. Îmi pare rău”, a spus Nick Young.

„Îmi pare rău dacă s-a simțit jignit, nu am vrut să sune așa. Voiam doar să spun că el este un tip atât de grozav, știi… dar îmi pare rău”, a completat Gilbert Arenas.

Ayesha Curry a mai jucat și în alte producții de Crăciun, printre care „Joy to the World” și „Irish Wish”.

Curry și Young au fost coechipieri la Golden State Warriors în sezonul 2017/2018, când au cucerit titlul.

În schimb, Stephen Curry nu a fost coleg și cu Gilbert Arenas, dar s-au întâlnit în NBA din postura de adversari în perioada 2009-2012.

30,6 puncte
și 4,3 pase decisive pe meci are Stephen Curry în acest sezon pentru Golden State Warriors. Are un procentaj de reușită de 50,3% la aruncările din acțiune și 45,7% de la trei puncte

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