Gigi Becali, amendat Comisia de Disciplină a FRF a anunțat sancțiunea primită de patronul FCSB

Gigi Becali (68 de ani), patronul FCSB, a fost amendat de Comisia de Disciplină a FRF după ce l-a jignit pe arbitrul Iulian Călin (39 de ani) la finalul partidei cu U Cluj, 0-1, din etapa #14.

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Gigi Becali a contestat vehement deciziile de arbitraj ale lui Iulian Călin și l-a jignit pe „central”: „E escroc. Dacă nu era arbitru, era escroc de meserie”.

Gigi Becali, amendat de Comisia de Disciplină a FRF

Comisia de Disciplină din cadrul Federației Române de Fotbal nu l-a iertat pe Gigi Becali după derapajul pe care l-a avut la începutul lunii la adresa lui Iulian Călin.

Patronul FCSB a primit un avertisment și o amendă de 5.000 de lei pentru declarațiile sale.

„În temeiul art. 12 si 14 Bis raportat la art. 52.5 din RD al FRF, pârâtul George Becali se sancționează cu Avertisment și penalitate de 5.000 lei”, se arată în decizia Comisiei de Disciplină.

Afirmațiile lui Gigi Becali au fost încadrate în articolul 52, alineatul 5, din Regulamentul Disciplinar al FRF, care se referă la:

„Declarații făcute de persoane care sunt de natură să prejudicieze în orice mod imaginea fotbalului cum ar fi, dar fără a se limita la: corectitudinea desfășurării jocurilor de fotbal, cele privind prestația arbitrilor, încălcarea unor prevederi regulamentare, activitatea unor persoane care intră sub incidența prezentului regulament, plata unor sume de bani pentru stimularea partenerilor de competiție sau altele asemenea și care nu sunt dovedite”.

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Gigi Becali, acuzații la adresa lui Iulian Călin: „Dacă nu era arbitru, era escroc de meserie”

La finalul partidei de pe Cluj Arena, Gigi Becali a susținut că arbitrul a luat mai multe decizii împotriva echipei sale.

„Nu au fost lucruri grave de arbitraj. S-a văzut intenția lui, galben la Muhar. Mendy nici nu a fost atins la faza de la mijlocul terenului.

Pe lângă asta, cât să fii de nenorocit? Dacă ai prelungit numai cu cinci minute, lasă faza să curgă, că trebuia să lași vreo șapte-opt minute”, a declarat Becali, la Prima Sport.

Omul de afaceri și-a înăsprit apoi discursul, folosind mai multe expresii jignitoare la adresa centralului.

„E escroc. Dacă nu era arbitru, era escroc de meserie. De ce să dai cinci minute? De escroc.

Îl știu eu, că așa ne-a făcut tot timpul. El este din Giulești. Se vede după el că e din Giulești.

Cum să faci, bă, așa? Îl vezi că nici nu îl atinge la mijloc și dai fault. Când cădeau ai lor, pac, fault. Cisotti, când a rămas lat în prima repriză, n-a fost nimic”, a continuat patronul FCSB.

Un om, când e pornit dinainte, dracii îl pun să greșească și aiurea, ca să se vadă mizeria din capul lui. Asta este umbrirea minții, întunecarea minții. Gigi Becali, patron FCSB

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Gigi Becali i-a atacat și pe Kyros Vassaras și István Kovács

Nemulțumirile patronului FCSB nu s-au limitat atunci doar la prestația lui Iulian Călin.

Întrebat la începutul lunii noiembrie despre sesizările făcute împotriva sa la comisiile disciplinare, Becali i-a criticat pe Kyros Vassaras, președintele Comisiei Centrale a Arbitrilor, și pe „centralul” Istvan Kovacs.

„Cine să mă mai reclame pe mine? Un maimuțoi? Du-te cu papagalii tăi. Eu sunt Becali, ei sunt papagali.

Kovács, după ce că face numai tâmpenii, mai și reclamă el. Vai de capul lui. Ce obrăznicie au! De ce nu greșește în Champions League?”, a declarat Becali.

Cum sunt din zece jurnaliști opt împotriva mea, așa există și la arbitri. Din 30, zece sunt împotriva mea. Eu trebuie să fac valoare ca să mă bat și cu Vassaras, și cu Burleanu, care îl ține pe Vassaras, și cu toată federația. Gigi Becali, patron FCSB

Gigi Becali a amintit de conflictul cu Horațiu Feșnic

În timpul intervenției, Becali a făcut referire și la un conflict mai vechi cu arbitrul Horațiu Feșnic, după un derby cu Rapid.

„Și Feșnic tot așa era, când a greșit cu Rapidul, atunci l-am făcut praf. L-am jignit în toate felurile când a fost cu Coman și cu Onea.

Și i-a dat telefon lui Vali: «Vă rog frumos să îi spuneți să mă ierte, am greșit».

Măcar a avut atât bun-simț să nu meargă la comisii, pentru că a greșit și și-a cerut scuze”, a povestit Becali.

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