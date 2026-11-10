Din ce fac bani granzii Ligii 1 Răsturnarea spectaculoasă în privința surselor de venit ale cluburilor. La un capitol, FCSB e chiar sub Farul!

- În 2020, banii din drepturile TV erau principala sursă în bugetele cluburilor. FCSB și Dinamo aveau o pondere de peste 40%. Cum arată cifrele ultimei raportări.
- Care e singurul club de top din Liga 1 care nu are drepturile TV în primele 3 surse de venit.
Cluburile importante din Liga 1 nu mai sunt dependente de banii din drepturile TV așa cum erau în trecut.
Ultima raportare financiară oficială a granzilor din prima divizie arată că echipele mari atrag în prezent cei mai mulți bani din altă parte, nu de la televiziuni.
Din ce fac bani granzii Ligii 1
În 2020, pentru majoritatea, drepturile TV erau numărul 1 ca sumă în ponderea veniturilor. Pentru FCSB și Dinamo exista chiar un procent uriaș pentru cât însemna această sursă de venit: peste 40%.
Pentru anul 2025, situația s-a schimbat radical. FCSB a diminuat acest procent la puțin peste 10%, în vreme ce Dinamo aproape că l-a înjumătățit.
Cum arată astăzi ponderea drepturilor TV în totalul veniturilor
|CLUB
|VENIT TOTAL (mil. euro)
|PONDERE DREPTURI TV
|FCSB
|28
|12%
|Craiova
|19,3
|13,5%
|Rapid
|13
|17%
|CFR
|10,7
|24,5%
|U Cluj
|9,6
|24%
|Farul
|9,3
|13,5%
|Dinamo
|8,9
|23%
Dintre toate aceste cluburi, unul singur a avut anul trecut cele mai mari încasări din drepturi TV. E vorba despre CFR, care acum se află în insolvență.
În schimb, singurul club mare din România care în 2025 nu a avut banii de la televiziuni între primele 3 surse de venit de Universitatea Craiova.
Cum arată ponderea surselor de venit în bugetul Craiovei
- UEFA 31,5%
- Sponsorizări 22%
- Bilete 14%
- Drepturi TV 13,5%
- Vânzări 12,3%
- Alte venituri 6,7%
Capitolul sponsorizări și publicitate e cel care s-a dezvoltat cel mai mult în ultima vreme.
Cu excepția FCSB, mai toate cluburile au acest capitol între primele două surse de alcătuire a bugetului.
Farul, Dinamo și Rapid bifează chiar sursa principală. Și aici, tot Craiova e lider, reușind să atragă peste 4 milioane de euro de la partenerii comerciali.
În schimb, FCSB, în ciuda faptului că e clubul, de departe, cu cea mai mare bază de suporteri, iar în 2025 a și avut expunere deosebită datorită câștigării titlului și a participării în Europa League, a produs bani mai puțin din sponsorizări decât Farul și Rapid, care nici măcar n-au fost în cupele europene.
Ba chiar, pe anul 2024, sponsorii au fost abia pe locul 5 în ierarhia surselor de venit de la FCSB, după UEFA, bilete, vânzări jucători și drepturi TV
Cum arată primele două surse de venit
- FCSB: UEFA, Bilete
- Dinamo: Sponsorizări, Drepturi TV
- Rapid: Sponsorizări, Bilete
- Craiova: UEFA, Sponsorizări
- CFR: Drepturi TV, Sponsorizări
- U Cluj: Primărie, Drepturi TV
- Farul: Sponsorizări, Vânzări jucători