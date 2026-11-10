Din ce fac bani granzii Ligii 1 Răsturnarea spectaculoasă în privința surselor de venit ale cluburilor. La un capitol, FCSB e chiar sub Farul!

În 2020, banii din drepturile TV erau principala sursă în bugetele cluburilor. FCSB și Dinamo aveau o pondere de peste 40%. Cum arată cifrele ultimei raportări.

Care e singurul club de top din Liga 1 care nu are drepturile TV în primele 3 surse de venit.

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Cluburile importante din Liga 1 nu mai sunt dependente de banii din drepturile TV așa cum erau în trecut.

Ultima raportare financiară oficială a granzilor din prima divizie arată că echipele mari atrag în prezent cei mai mulți bani din altă parte, nu de la televiziuni.

Din ce fac bani granzii Ligii 1

În 2020, pentru majoritatea, drepturile TV erau numărul 1 ca sumă în ponderea veniturilor. Pentru FCSB și Dinamo exista chiar un procent uriaș pentru cât însemna această sursă de venit: peste 40%.

Pentru anul 2025, situația s-a schimbat radical. FCSB a diminuat acest procent la puțin peste 10%, în vreme ce Dinamo aproape că l-a înjumătățit.

Cum arată astăzi ponderea drepturilor TV în totalul veniturilor

CLUB VENIT TOTAL (mil. euro) PONDERE DREPTURI TV FCSB 28 12% Craiova 19,3 13,5% Rapid 13 17% CFR 10,7 24,5% U Cluj 9,6 24% Farul 9,3 13,5% Dinamo 8,9 23%

Dintre toate aceste cluburi, unul singur a avut anul trecut cele mai mari încasări din drepturi TV. E vorba despre CFR, care acum se află în insolvență.

În schimb, singurul club mare din România care în 2025 nu a avut banii de la televiziuni între primele 3 surse de venit de Universitatea Craiova.

Cum arată ponderea surselor de venit în bugetul Craiovei

UEFA 31,5%

Sponsorizări 22%

Bilete 14%

Drepturi TV 13,5%

Vânzări 12,3%

Alte venituri 6,7%

Capitolul sponsorizări și publicitate e cel care s-a dezvoltat cel mai mult în ultima vreme.

Cu excepția FCSB, mai toate cluburile au acest capitol între primele două surse de alcătuire a bugetului.

Farul, Dinamo și Rapid bifează chiar sursa principală. Și aici, tot Craiova e lider, reușind să atragă peste 4 milioane de euro de la partenerii comerciali.

În schimb, FCSB, în ciuda faptului că e clubul, de departe, cu cea mai mare bază de suporteri, iar în 2025 a și avut expunere deosebită datorită câștigării titlului și a participării în Europa League, a produs bani mai puțin din sponsorizări decât Farul și Rapid, care nici măcar n-au fost în cupele europene.

Ba chiar, pe anul 2024, sponsorii au fost abia pe locul 5 în ierarhia surselor de venit de la FCSB, după UEFA, bilete, vânzări jucători și drepturi TV

Cum arată primele două surse de venit

FCSB: UEFA, Bilete

Dinamo: Sponsorizări, Drepturi TV

Rapid: Sponsorizări, Bilete

Craiova: UEFA, Sponsorizări

CFR: Drepturi TV, Sponsorizări

U Cluj: Primărie, Drepturi TV

Farul: Sponsorizări, Vânzări jucători

26% din veniturile totale ale Universității Craiova pe precedenții 2 ani (2024 și 2025) au provenit din sponsorizări și publicitate), în vreme ce procentul bifat de FCSB e de numai 11% la același capitol

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