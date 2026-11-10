Kovacs, delegat la un meci de gală Arbitrul român va fi prezent la confruntarea granzilor din grupa Ligii Națiunilor

Arbitrul român Istvan Kovacs (42 de ani) a fost delegat la partida dintre Italia și Franța, din Liga Națiunilor.

Meciul se va juca joi, 12 noiembrie, de la ora 21:45, liveSCORE pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

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Istvan Kovacs va arbitra partida dintre echipele care conduc grupa 1 din Liga A.

Naționala lui Zinedine Zidane este lider, cu 10 puncte, în timp ce italienii conduși de Roberto Mancini se află pe poziția secundă, cu 7 puncte.

Istvan Kovacs, delegat la Italia - Franța

„Centralul” român care a oficiat finala Ligii Campionilor din 2025 a primit acum din partea UEFA o nouă confruntare intensă: Italia - Franța, pe San Siro!

Kovacs va ajutat la cele două tușe de asistenții Mihai Marica și Ferencz Tunyogi. În camera VAR se vor afla olandezul Dennis Higler și Cătălin Popa. Fratele lui Istvan Kovacs, Szabolcs, este arbitru de rezervă.

Clasamentul în Liga A, grupa 1

Loc Echipa Meciuri Puncte 1 Franța 4 10 2 Italia 4 7 3 Belgia 4 6 4 Turcia 4 0

În acest sezon, Istvan Kovacs a arbitrat două partide din preliminariile Ligii Campionilor, Bodo/Glimt - Saint-Gilloise 3-2, respectiv Sabah Baku - Beer Sheva 5-2.

În faza principală a competiției, românul a condus duelul de pe „Santiago Bernabeu” dintre Real Madrid și Leipzig, încheiat cu scorul de 4-1 în favoarea „galacticilor”.

În Superliga, Kovacs a fost prezent la 6 partide. A arbitrat și duelul dintre Al-Khaleej și Al-Hilal, 1-5, din Arabia Saudită.

Prima confruntare directă dintre Italia și Franța din actuala ediție a Ligii Națiunilor s-a încheiat la egalitate, scor 1-1. Michael Olise (min. 55) și Alessandro Bastoni (min. 68) au fost cei doi marcatori.

În afară de acest meci, Franța se va mai duela cu Turcia, pe 15 noiembrie, în timp ce Italia o va mai întâlni pe Belgia, în aceeași zi.

În 2025, Istvan Kovacs a devenit primul arbitru care a fost delegat la finala tuturor celor trei competiții europene majore de club organizate de UEFA.

Cele trei finale europene arbitrate de Istvan Kovacs:

Finala Conference League 2022: AS Roma – Feyenoord 1-0

Finala Europa League 2024: Atalanta – Bayer Leverkusen 3-0

Finala Ligii Campionilor 2025: Paris Saint-Germain – Inter 5-0

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