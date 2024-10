Tadej Pogacar, 26 de ani, a câștigat Campionatul Mondial după ce a evadat cu peste 100 km înainte de final.

Un 2024 perfect: slovenul e primul rutier cu „dubla” Turul Italiei-Turul Franței în ultimii 26 de ani și tot primul cu „tripla coroană” în ultimii 37 de ani: Il Giro-Le Tour-titlul mondial.

Tadej Pogacar a încheiat cum nu se poate mai bine un an extraordinar.

Rutierul sloven, 26 de ani, 1,76 m, 66 kg, a câștigat în 2024 cel mai vechi dintre cele cinci „Monumente”, Liege-Bastogne-Liege, pe lângă alte două curse de o zi, Strade Bianche și Marele Premiu al Montrealului. Plus Turul Catalunyei.

Tadej Pogacar, primul cu „dublă” după 26 de ani și primul cu „triplă” după 37!

Mult mai mult decât acestea a însemnat „dubla” de primăvară-vară, mai-iunie-iulie:

Turul Italiei - primul său triumf în Peninsulă.

- primul său triumf în Peninsulă. Turul Franței - a treia oară campion în cea mai importantă cursă a lumii ciclismului.

Era primul cu această performanță în ultimii 26 de ani, ultimul fiind Marco Pantani, în 1998.

Tadej Pogacar, în plină cursă, în tricoul verde al Sloveniei Foto: Imago

Duminică, Pogacar a lipit și întâiul lui titlu de campion mondial de Il Giro și Le Tour. De 37 de ani, de la Stephen Roche, în 1987), nimeni nu mai realizase „tripla coroană”. Doar el, Roche și uriașul Eddy Merckx (1974) reușiseră „Triple Crown”.

86 de victorii are în carieră Tadej Pogacar. Îi lipsește ultimul Mare Tur: La Vuelta (Spania)

„Am pus multă presiune pe mine. Poate a fost un atac stupid”

Cursa din zona Zurich a fost a lui. Pogi a evadat cu peste 100 de kilometri înainte de final și a rezistat în frunte până la final. Înaintea australianului Ben O’Connor și a olandezului Mathieu van der Poel, precedentul campion.

La final, a fost așteptat de Urska Zigart, 27 de ani, logodnica sa din septembrie 2021, și ea ciclistă.

Tadej, sărutat de iubita sa, Urska Foto: Imago

„Am pus multă presiune pe mine. Luptând pentru Turul Franței, nu am avut ca țintă Campionatul Mondial, dar a devenit obiectiv în acest an, după un sezon perfect”, a declarat Tadej, potrivit The Guardian.

Plănuiam să controlez cursa, poate a fost un atac stupid, dar am avut noroc că Jan a fost cu mine. Nu știu la ce mă gândeam, m-a luat valul. Din fericire, am reușit să câștig, însă a fost foarte greu Tadej Pogacar, noul campion mondial

Jan este Tratnik, compatriotul sloven în vârstă de 34 de ani care l-a ajutat la Zurich.

Acum, Pogacar are și tricoul cu curbubeu. Un an va concura astfel îmbrăcat. După un 2024 mai mult ca perfect.