Rivalitate dusă la extrem Valentino Rossi i-a cerut iubitei să nu nască de ziua marelui său rival,  Marc Marquez 😆

Rivalitatea dintre Valentino Rossi (47 de ani) și Marc Marquez (33 de ani) continuă să producă momente neașteptate, chiar și la ani buni după cele mai tensionate confruntări din MotoGP.

Italianul a făcut o dezvăluire inedită despre nașterea fiicei sale, Giulietta, mărturisind că a încercat să evite o coincidență pe care nu și-o dorea: ca micuța să împartă aceeași zi de naștere cu marele său rival, Marc Marquez.

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Legenda italiană din MotoGP a povestit o întâmplare din viața personală, care arată cât de puternică a rămas antipatia față de pilotul spaniol.

Valentino Rossi i-a cerut soției să nu nască de ziua marelui său rival, Marc Marquez 😆

Invitat la postul italian Radio Deejay, în contextul promovării noii sale autobiografii, „La mia storia” (n.r. Povestea mea) Rossi a vorbit despre un episod amuzant legat de nașterea fiicei sale, Giulietta.

Italianul a dezvăluit că, la un moment dat, exista posibilitatea ca aceasta să vină pe lume chiar pe 17 februarie, ziua în care s-a născut Marc Marquez.

Gândul că fiica sa ar putea avea aceeași aniversare cu rivalul său din MotoGP nu i-a fost deloc pe plac.

Rossi a povestit întâmplarea cu umor, explicând că i-a cerut partenerei sale, Francesca Sofia Novello, să mai aibă răbdare, astfel încât nașterea să nu coincidă cu aniversarea pilotului spaniol.

La un moment dat, exista riscul ca Giulietta să se nască chiar de ziua lui Marquez. I-am spus Francescăi: «Să nu-mi faci vreo surpriză! Stai liniștită, nu te mișca, ține picioarele lipite. Trebuie să rezistăm 24 de ore!» Valentino Rossi

În cele din urmă, Giulietta s-a născut pe 4 martie 2022, evitând astfel orice legătură calendaristică cu aniversarea lui Marquez, care este pe 17 februarie.

Marc Marquez poate atinge visul interzis pentru Rossi: al 10-lea titlu mondial

Marc Marquez îl poate depăși pe Valentino Rossi în cursa pentru titlul de cel mai titrat pilot din era modernă a MotoGP. Ambii au câte 9 titluri mondiale la toate clasele.

Valentino Rossi: 9 titluri mondiale, dintre care 7 la clasa regină (500cc/MotoGP).

Marc Marquez: 9 titluri mondiale, dintre care 7 la MotoGP.

Marquez este foarte aproape de al zecelea titlu mondial. După Marele Premiu din Qatar, conduce clasamentul cu 60 de puncte avans față de Jorge Martin.

Dacă va câștiga titlul în 2026, spaniolul va ajunge la 10 titluri mondiale, depășindu-l pe Rossi. Va avea 8 titluri la clasa regină, față de cele 7 ale lui Rossi și va deveni al doilea pilot din istorie cu 8 titluri la clasa regină, după Giacomo Agostini

Scandalul din 2015 continuă să-l bântuie pe Rossi

În 2015, când Rossi era încă în activitate, el și Marquez au ajuns în centrul uneia dintre cele mai controversate rivalități din istoria recentă a MotoGP.

Rossi fusese cândva un idol pentru tânărul Marquez, însă admirația sportivă s-a transformat într-o rivalitate extrem de tensionată.

Tensiunile au escaladat în ultimele etape ale campionatului, când italianul l-a acuzat pe Marquez că a intervenit intenționat în lupta sa pentru titlul mondial, favorizându-l indirect pe Jorge Lorenzo.

Marquez nu lupta pentru campionat, lupta doar ca să mă facă pe mine să pierd. Până la urmă, a reușit. Senzația și starea mea de spirit când mă gândesc la asta sunt aceleași ca în seara de la Valencia. Te doare mult mai tare ceea ce pierzi decât te bucură toate lucrurile pe care le câștigi. Valentino Rossi, în autobiografia La mia storia

În acel moment, Rossi era implicat într-o luptă extrem de strânsă pentru titlul mondial cu coechipierul său de la Yamaha, Jorge Lorenzo. Italianul încerca să obțină al zecelea titlu mondial din carieră, în timp ce Lorenzo era principalul său rival în clasament.

Mai rămăseseră doar 3 curse din campionat, iar Rossi avea un avantaj important, dar nu suficient pentru a fi sigur de titlu.

Problemele au început însă cu o săptămână înainte, la Marele Premiu al Australiei.

Acolo, Marquez câștigase cursa după o luptă spectaculoasă cu Lorenzo, însă Rossi a observat ceva ce i s-a părut suspect: spaniolul avusese mai multe dueluri cu el, în timp ce părea să-i permită lui Lorenzo să-și păstreze poziția în anumite momente.

Italianul a ajuns să creadă că Marquez încerca să-l împiedice să câștige campionatul și că îl ajuta indirect pe Lorenzo. Mai mult, Rossi a făcut publice aceste acuzații înaintea cursei din Malaezia, iar Marquez le-a respins.

Rossi și rana nevindecată a ratării celui de-al 10-lea titlu mondial

Pe 25 octombrie 2015, la Sepang, Rossi și Marquez au ajuns din nou față în față pe circuit. Cei doi se luptau pentru poziția a treia, în timp ce Dani Pedrosa și Jorge Lorenzo se aflau în fruntea cursei.

În primele tururi, Marquez și Rossi s-au depășit în repetate rânduri. Spaniolul părea să aibă un ritm bun, însă duelul cu italianul îl împiedica să se apropie de primii doi. Rossi, la rândul său, pierdea timp prețios în spatele pilotului Honda (n.r. - la acea vreme).

Tensiunea a crescut de la un tur la altul. Rossi a început să-i facă semne lui Marquez, vizibil nemulțumit de maniera în care acesta pilota.

Apoi a venit turul 13, în virajul 14. Rossi a încetinit și a mers spre exteriorul virajului, în timp ce Marquez se afla lângă el. Cei doi au ajuns foarte aproape unul de celălalt, iar Rossi a privit în direcția adversarului. În imaginile televizate, piciorul italianului pare să intre în contact cu motocicleta spaniolului.

Marquez a pierdut controlul motocicletei și a căzut, fiind nevoit să abandoneze cursa.

Italianul a susținut că nu a intenționat să-l doboare pe spaniol. A recunoscut însă că a mers intenționat spre exterior pentru a-l scoate din linia ideală și a-l determina să încetinească.

Marquez a avut o versiune diferită, susținând că Rossi l-a împins cu piciorul și i-a provocat căderea.

Comisarii de cursă au analizat imaginile și a audiat ambii piloți. Verdictul oficial a fost nefavorabil lui Rossi: organizatorii au stabilit că italianul a ieșit intenționat de pe trasa normală pentru a-l forța pe Marquez în afara liniei de cursă, provocând contactul și căderea acestuia. Rossi a primit trei puncte de penalizare.

Rossi avea deja un punct de penalizare primit anterior, la Marele Premiu din San Marino. Cele trei puncte primite la Sepang au dus totalul la patru, ceea ce însemna că italianul trebuia să plece de pe ultima poziție a grilei la ultima cursă a sezonului, desfășurată la Valencia.

Înaintea ultimei etape, Rossi avea 312 puncte, iar Lorenzo 305. Diferența era de numai 7 puncte.

La Valencia, italianul a făcut o cursă de recuperare impresionantă, urcând de pe ultima poziție până pe locul al patrulea. Nu a fost însă suficient.

Lorenzo a câștigat cursa și titlul mondial, cu 5 puncte avans față de Rossi, iar italianul a ratat visul de a aduna 10 titluri mondiale.

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