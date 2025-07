Rapid - CFR Cluj 1-1. Victor Angelescu, acționarul minoritar al giuleștenilor, a reacționat la declarațiile lui Dani Coman.

Oficialul celor de la Argeș a fost deranjat de ce a pățit Săpunaru, în privința scandalului pentru posibila introducere de alcool în vestiar, și susține că unii oamenii din conducere erau cei care consumau băuturi alcoolice.

Angelescu a transmis că declarațiile lui Dani Coman sunt deplasate și că în cazul lui Cristi Săpunaru nu există nicio anchetă, motivul plecării sale fiind sosirea lui Mauro Pederzoli ca director sportiv.

Rapid - CFR Cluj 1-1 . Victor Angelescu: „Nu e OK să vorbești din auzite”

„Nu vreau să repet. Meciul cu FC Argeș a trecut și cred că ar fi trebuit să rămână declarațiile acolo. Eu aveam, și cred că am, o relație bună cu Dani Coman.

Nu înțeleg declarațiile. Înțeleg că e supărat de anumite lucruri, dar să vorbești, cred eu, din ce ai auzit de la alții, nu este OK, da?

Și eu am auzit foarte multe despre Dani Coman ca și conducător în fotbal și nu m-ați auzit în șapte, opt ani să vorbesc despre el vreodată, pentru că cred că e normal să tratezi omul după relația ta directă cu el. Și eu am avut o relație bună cu el.

Ne-am văzut de multe ori, am vorbit și despre jucători, am avut jucători împrumutați acolo. Repet, nu cred că e normal ce a spus. Am auzit multe lucruri pe care n-aș vrea să le comentez și eu. Că e președinte care face transferuri, e impresarul jucătorilor și așa mai departe, da?

Nu m-ați auzit vreodată să vorbesc despre alt președinte sau alt club. Înțeleg că e rapidist, e normal să vorbească, are voie să aibă o părere, dar mi se pare că ce a spus... nu prea înțeleg exact care e problema.

Noi nu am avut... și cu asta închid, e ultima oară când vorbesc, noi nu am avut o anchetă legată de băutură, de alcool, nu de la noi a plecat. Asta a plecat din ziar. Noi am dat un comunicat în care am spus că nu avem nicio anchetă împotriva lui Cristi [Săpunaru] sau, știu eu, lucrurile care s-au întâmplat.

Nu ăsta a fost motivul pentru care Cristi nu a mai rămas în club. Nu motivul pozei sau mai știu eu ce spunea Dani Coman. Motivul a fost, după cum știți, Mauro Pederzoli. A fost o oportunitate, Dan [Șucu] l-a convins să vină de la Parma aici”, a declarat Angelescu după meci.

Victor Angelescu: „Presa a făcut un foarte mare scandal

Oficialul Rapidului a susținut ferm că acest scandal a fost pornit din zona presei.

„E normal să-i scandeze numele lui Săpunaru. Este legenda noastră, o respectăm, clubul o respectă, eu o respect foarte mult. Știu că are o anumită problemă cu cineva, înțeleg că există, nici am văzut un proces.

Suntem și noi interesați să vedem ce o să se întâmple, dar, pentru noi, Cristi Săpunaru este o legendă și, repet, nu am avut nimic. După cum știți, am și spus că n-au existat sancțiuni pentru el, pentru nimeni de altfel.

Nu ni s-a părut că este un eveniment atât de mare. Deci nu s-a făcut atât de mult caz pentru ceea ce a apărut. Repet, presa a făcut un foarte mare scandal”, a mai spus Angelescu.

VIDEO Galeria Rapidului îi strigă numele lui Săpunaru la meciul cu CFR

