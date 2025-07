RAPID - CFR CLUJ 1-1. Constantin Gâlcă (53 de ani), antrenorul gazdelor, a tras primele concluzii, după ce echipa sa a debutat cu o remiză pe teren propriu în acest sezon

Gâlcă a recunoscut evoluția slabă a elevilor săi din primele 45 de minute și a spus ce a dus la reușita lui Postolachi.

RAPID - CFR CLUJ. Constantin Gâlcă: „Am făcut o primă parte foarte proastă”

Totodată, antrenorul Rapidului se așteaptă ca echipa lui să devină mai omogenă odată cu trecerea etapelor.

„Mi-aș fi dorit să câștigăm, dar am făcut o primă parte foarte proastă.

După aceea, în a doua repriză am început cu mai mult curaj, am putut să și construim mult mai bine și am ajuns și la poartă.

La golul lor, Pașcanu și Ciobotariu au rupt linia. Nu trebuiau să iasă, pentru că aveam superioritate, stăteam bine și ne-au prins.

Mă surprinde, pentru că Postolachi nu este un jucător rapid, dar poate și de teama de a nu face fault în careu Ciobotariu nu a putut să intre decisiv la el.

Ca să fiu sincer mă gândeam de la pauză (n.r. să-l schimbe pe Koljic cu Hromada). Am zis să-i mai dau minute, poate își revine. Șansa noastră că și-a revenit pentru câteva momente și a marcat și golul ăsta important, care ne-a adus un punct.

Avem nevoie de mai multe lucruri, ca jucătorii să își intre în formă, să creeze relații de joc. Cu siguranță că meciurile viitoare vom arăta mult mai bine” a declarat Constantin Gâlcă la Prima Sport.

Au fost niște reproșuri, dar după aceea s-au calmat. Au vorbit, au făcut-o și după meci și s-au calmat amândoi Gâlcă, despre momentul tensionat între Dobre și Christensen

VIDEO. Koljic a adus un punct la primul meci al lui Gâlcă, în Giulești

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport