Decizie fără precedent FOTO. A fost suspendat până când adversarul pe care l-a accidentat brutal se va vindeca +7 foto
Intrarea lui Victor Gabriel asupra lui Gabriel Pec/ Foto: captură ecran X @geglobo
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Decizie fără precedent FOTO. A fost suspendat până când adversarul pe care l-a accidentat brutal se va vindeca

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 28.07.2026, ora 23:44
alt-text Actualizat: 28.07.2026, ora 23:45
  • Victor Gabriel (22 de ani), fundașul lui Internacional Porto Alegre, a fost suspendat până la recuperarea completă a lui Gabriel Pec (25 de ani), atacantul lui Cruzeiro, pe care l-a accidentat în urma unei intrări dure.
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Decizie fără precedent în fotbalul brazilian, după confruntarea dintre Internacional Porto Alegre și Cruzeiro, scor 1-2, din etapa #19.

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Victor Gabriel nu va mai putea juca până când Gabriel Pec revine la antrenamente

Introdus imediat după pauză, Victor Gabriel, fundașul gazdelor, a rezistat doar 13 minute pe teren. Acesta a văzut direct cartonașul roșu pentru o intrare tare asupra lui Gabriel Pec, atacantul lui Cruzeiro.

Intrarea lui Victor Gabriel asupra lui Gabriel Pec Foto captură video X (.jpeg
Intrarea lui Victor Gabriel asupra lui Gabriel Pec Foto captură video X (.jpeg

Galerie foto (7 imagini)

Intrarea lui Victor Gabriel asupra lui Gabriel Pec Foto captură video X .jpeg Intrarea lui Victor Gabriel asupra lui Gabriel Pec Foto captură video X .jpeg Intrarea lui Victor Gabriel asupra lui Gabriel Pec Foto captură video X .jpeg Intrarea lui Victor Gabriel asupra lui Gabriel Pec Foto captură video X (.jpeg Intrarea lui Victor Gabriel asupra lui Gabriel Pec Foto captură video X.jpeg
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Curtea Superioară de Justiție Sportivă (STJD) din Brazilia a analizat faza și a decis să-l suspende pe jucătorul celor de la Internacional Porto Alegre până când adversarul pe care s-a accidentat revine la antrenamente, scrie marca.com.

Gabriel Pec a fost scos pe targă cu o tăietură la picior, iar accidentarea sa s-a dovedit a fi una extrem de serioasă.

Atacantul lui Cruzeiro s-a ales cu o fractură la tibia piciorului stâng și a fost supus unei intervenții chirurgicale.

Acesta a fost motivul pentru care judecătorii au considerat că sancțiunea obișnuită pentru un fault violent, care variază între una și șase etape de suspendare, este insuficientă.

Astfel, Victor Gabriel va fi suspendat până când jucătorul accidentat va primi acordul medicilor pentru a reveni la antrenamente, însă nu mai mult de 180 de zile.

Victor Gabriel: „Petrec nopți nedormite rugându-mă pentru el”

În timpul audierilor, stoperul brazilian le-a spus judecătorilor, printre lacrimi, că nu a avut „nicio intenție” să-și accidenteze adversarul.

Victor Gabriel a dezvăluit că se roagă pentru Pec și și-a cerut scuze public pentru cele întâmplate.

„Am petrecut nopți întregi fără să dorm, rugându-mă pentru el. Îmi cer iertare din tot sufletul față de toți oamenii de la Cruzeiro”, a declarat stoperul de 22 de ani.

Pentru Pec, meciul cu Internacional Porto Alegre a reprezentat debutul său pentru Cruzeiro. Acesta abia fusese transferat din MLS, de la LA Galaxy.

În acest moment, Internacional Porto Alegre ocupă locul 16 în campionatul Braziliei, cu 21 de puncte, la egalitate cu Vasco da Gama, formație ce se află pe prima poziție retrogradabilă. De partea cealaltă, Cruzeiro este pe 11, cu 27 de puncte.

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