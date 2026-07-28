Mohammed Fuseini (24 de ani), colegul lui Darius Olaru de la Union Saint-Gilloise, a fost victima unui jaf armat în Belgia.

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Jucătorul a fost atacat duminică dimineață, în jurul orei 6:30, în timp ce se urca în propria mașină, după o noapte petrecută într-un club din Bruxelles.

Mohammed Fuseini, colegul lui Darius Olaru, a fost jefuit pe stradă

Atacantul a fost scos cu forța din mașină, care au încercat imediat să-i smulgă telefonul din mână.

Fuseini a încercat să opună rezistență, însă a fost imobilizat de trei dintre atacatori, care i-au furat și ceasul, un Rolex Datejust cu o valoare estimată între 8.000 și 14.000 de euro.

După ce unul dintre ei i-a inspectat mașina fotbalistului, ceilalți l-au eliberat și au fugit cu toții, informează hln.be.

Imaginile ar fi fost filmate chiar de către un coleg de echipă al lui Fuseini.

Datorită filmărilor disponibile, Poliția a reușit să identifice rapid o parte dintre făptași, unul dintre ei fiind reținut la scurt timp.

Comunicatul clubului Union Saint-Gilloise

„Imaginile de duminică sunt deosebit de cutremurătoare.

Jucătorul s-a prezentat la spital pentru un control și a fost asistat de poliția din Bruxelles, căreia îi mulțumim călduros pentru munca remarcabilă.

Rănile nu sunt grave, iar acesta și-a reluat antrenamentele”, a informat clubul.

*Viewer discretion advised



Ghana winger 🇬🇭 Mohammed Fuseini was robbed in Brussels over the weekend as he was ambushed by five men. The robbers got away with the player’s wallet, 2 iPhones and watch. Investigations are underway with the police already arresting two of the… pic.twitter.com/991xTn1RFO — Owuraku Ampofo (@_owurakuampofo) July 28, 2026

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