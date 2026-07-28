Joan Laporta (64 de ani), președintele celor de la FC Barcelona, a ajuns la spital, marți, din cauza unei afecțiuni medicale.

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Oficialul catalanilor s-a confruntat cu probleme cardiace, însă a informat ulterior că starea sa de sănătate s-a îmbunătățit după intervenția medicilor.

Joan Laporta: „Inima îmi bate din nou în ritm normal”

Printr-un comunicat publicat de avocatul său, Laporta a informat că suferă de probleme cardiace și a transmis că totul este în regulă după transportul la spital.

„Totul a decurs bine!!! Mi-au remediat aritmia!!! Inima îmi bate din nou în ritm normal”, a transmi Joan Laporta, potrivit marca.com.

Aritmia cardiacă reprezintă bătăi neregulate sau anormale ale inimii, mai rapide sau mai lente decât este normal, conform medlife.ro.

Ulterior, Laporta a ținut să le mulțumească medicilor și personalului de la Spitalul din Barcelona.

„Sunt foarte recunoscător marilor medici, asistenților medicali și personalului medical de la Spitalul din Barcelona, condus de Dr. Jordi Morillas. Au făcut o treabă excelentă.

Pe lângă înțelepciunea și cunoștințele lor vaste, tratamentul este plin de bunătate, înțelegere, răbdare și afecțiune, conferind demnitate medicinei și jurământului hipocratic.

Mulțumesc mult tuturor, în adevăratul sens al cuvântului, din toată inima”, a mai transmis președintele Barcelonei.

În aceste condiții, oficialul nu va putea călători în Anglia, unde echipa se află în cantonament și unde va disputa, vineri, un meci amical împotriva celor de la Birmingham.

Primul meci oficial al campioanei Spaniei va avea loc pe 23 august, de la 22:30, în deplasare, la Elche.

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