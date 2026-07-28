Are 17 condamnări la activ! Fostul campion al Franței are din nou probleme mari cu legea. A comis zeci de spargeri

Toumany Coulibaly (38 de ani), campion al Franței în 2015 la 400 m în sală, este vizat de două noi plângeri depuse de foste partenere, care îl acuză de șantaj, abuz de vulnerabilitate și acte de violență.

Atletul are deja 17 condamnări la activ pentru spargeri.

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Toumany Coulibaly are noi probleme cu legea. Două foste partenere au depus plângeri penale pe numele său pentru fapte de șantaj, abuz asupra unei persoane vulnerabile și violență.

Toumany Coulibaly face obiectul unor noi plângeri, după ce a fost condamnat de 17 ori!

Acestea îl acuză pe francez că că le-ar fi sustras aproape 90.000 de euro prin extorcare, potrivit L'Equipe, care citează leParisien.

Problemele lui Toumany Coulibaly cu legea nu sunt o noutate. Fostul atlet a fost condamnat de 17 ori pentru aproximativ 40 de spargeri, una dintre acestea fiind comisă chiar în seara în care a devenit campion al Franței, în 2015.

După patru ani petrecuți în închisoare și în regim de semilibertate, a fost condamnat din nou în septembrie 2024 la un an de închisoare pentru violențe asupra partenerei sale și a unuia dintre copiii acesteia.

Toumany Coulibaly continuă să concureze

În ciuda trecutului său problematic, Toumany Coulibaly este în continuare legitimat la clubul francez ES Montgeron, pentru care figurează încă din 2009.

Pe 2 mai, francezul a câștigat proba de 400 m din cadrul competiției Intercluburi LIFA – Naționala 3, după ce a oprit cronometrul la 47,71 secunde.

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