Cristiano Ronaldo (41 de ani) a anunțat pe rețelele de socializare că au început oficial filmările pentru primul său serial TV, intitulat „Day 1s”

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La doar o săptămână după ce și-a anunț retragerea de la echipa națională, starul portughez continuă să investească în proiecte care nu au legătură cu fotbalul.

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Cristiano Ronaldo produce primul său serial TV

Pe contul său de Instagram, Ronaldo a confirmat că au început filmările oficial filmările pentru primul său serial TV, intitulat „Day 1s”.

„Vești extraordinare! Au început filmările pentru primul meu serial TV, «Day 1s». Urmează și alte noutăți!”, a scris Ronaldo pe Instagram.

Cristiano Ronaldo colaborează cu regizorul britanic Matthew Vaughn, alături de care a pus bazele studioului UR Marv Studios, pentru realizarea unui serial despre fotbal.

Cristiano Ronaldo colaborează cu regizorul britanic Matthew Vaughn, alături de care a pus bazele studioului UR Marv Studios, pentru realizarea unei producții cu tematică fotbalistică.

Portughezul va interpreta propriul rol în serial și va fi implicat în proiect și din postura de producător executiv, scrie espn.co.uk.

Acțiunea este una fictivă și se se va concentra pe Stanley Dalton, un impresar britanic al cărui rol va fi interpretat de actorul Damian Lewis.

Damian Lewis/ Foto: IMAGO

Acesta trebuie să se descurce într-un mediu dominat de transferuri importante și negocieri complicate din industria fotbalului.

Un alt nume important din distribuție este legendarul Thierry Henry, care își va interpreta propriul rol.

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