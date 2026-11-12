Din iarbă în junglă Wayne Rooney schimbă terenul de fotbal cu pericolele din sălbăticie

Fostul căpitan al Angliei participă la celebrul reality-show „I'm a Celebrity... Get Me Out of Here!”, la doi ani după ce soția sa a ajuns în finală

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Unul dintre cei mai importanți fotbaliști englezi ai ultimelor decenii se pregătește pentru o experiență total diferită de cele trăite pe stadioanele Europei.

După o carieră în care a fost idol pentru zeci de mii de fani, a câștigat trofee importante și a purtat banderola naționalei Angliei, Wayne Rooney se pregătește să intre într-o întrecere în care reputația fotbalistică nu îi va putea oferi niciun avantaj.

Fostul atacant al lui Manchester United va lua startul la ediția cu numărul 26 a reality-show-ului britanic „I'm a Celebrity... Get Me Out of Here!”, produs de ITV.

Competiția începe luni, 16 noiembrie, și se desfășoară în Australia, unde participanții trebuie să se adapteze unor condiții dificile de trai și să treacă prin probe care le testează limitele.

„Este emisiunea mea preferată și, în sfârșit, acum am timp să particip”, a punctat fostul internațional englez în prezentarea oficială a concurenților.

Rooney și-a dezvăluit temerile: elicopterele, șerpii și păianjenii îl pun în dificultate

Dacă pe terenul de fotbal era obișnuit să înfrunte adversari redutabili, în jungla australiană Rooney va avea inamici de alt tip, de care fostul căpitan al Angliei nici măcar nu a încercat să-și ascundă teama.

Una dintre provocările uriașe va fi să sară dintr-un elicopter! „Mi-e foarte frică, dar sper să fac asta”, a mărturisit Rooney.

Nici întâlnirea cu reptilele și insectele nu îl încântă mai tare. „Nu-mi plac șerpii, ca să fiu foarte sincer. Cred că mă descurc mai bine cu păianjenii, deși cei de acolo sunt mult mai mari și mai înspăimântători decât ce știam eu”, a comentat fostul internațional.

În schimb, Rooney spune că se simte foarte pregătit pentru probele culinare, unele dintre momentele spectaculoase ale emisiunii. Crede că va încerca orice, indiferent cât de neobișnuită va fi experiența.

Coleen Rooney a fost revelația ediției din 2024

Wayne pare să urmeze o tradiție de familie. Soția sa, Coleen Rooney, a fost una dintre vedetele sezonului din 2024 al emisiunii și a avut un parcurs remarcabil, terminând pe locul secund.

Coleen i-a oferit lui Wayne câteva sfaturi despre ceea ce îl așteaptă în Australia, însă soțul nu vrea să transforme participarea într-o continuare a aventurii soției sale.

Mai mult, fostul atacant a declarat că își dorește să-și impresioneze cei patru băieți prin felul în care va înfrunta probele dificile.

Drumul de la legendarul număr 10 la viața de televiziune

Wayne Rooney este unul dintre cele mai importante nume din istoria fotbalului englez. A debutat la Everton, a devenit legendă la Manchester United și a fost căpitanul naționalei Angliei.

Pentru Manchester United a marcat 253 de goluri în 559 de meciuri, devenind cel mai bun marcator din istoria clubului. A câștigat cinci titluri în Premier League și Liga Campionilor în 2008.

După retragerea din activitatea de jucător, în 2021, Rooney a încercat o carieră de antrenor, conducând echipe ca Derby County, DC United, Birmingham City și Plymouth Argyle. Ulterior, a devenit analist TV, fiind prezent în emisiunea BBC „Match of the Day”.

Ajuns la 41 de ani, fostul fotbalist se pregătește pentru o cu totul altă experiență. Să-și împartă hrana cu ceilalți concurenți, să suporte izolarea și să-și înfrunte propriile frici.

120 de selecții pentru naționala Angliei are Rooney, reușind 53 de goluri

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