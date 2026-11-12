Din iarbă în junglă Wayne Rooney schimbă terenul de fotbal cu pericolele din sălbăticie
Wayne Rooney crede că va face față provocărilor de orice fel / IMAGO
Special

Din iarbă în junglă Wayne Rooney schimbă terenul de fotbal cu pericolele din sălbăticie

alt-text Bogdan Stamatoiu
alt-text Publicat: 12.11.2026, ora 15:14
alt-text Actualizat: 12.11.2026, ora 15:14
  • Fostul căpitan al Angliei participă la celebrul reality-show „I'm a Celebrity... Get Me Out of Here!”, la doi ani după ce soția sa a ajuns în finală
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Unul dintre cei mai importanți fotbaliști englezi ai ultimelor decenii se pregătește pentru o experiență total diferită de cele trăite pe stadioanele Europei.

Dan Udrea MM, Becali și „Povestea Slujitoarei”
Citește și
Dan Udrea MM, Becali și „Povestea Slujitoarei”
Citește mai mult
Dan Udrea MM, Becali și „Povestea Slujitoarei”

După o carieră în care a fost idol pentru zeci de mii de fani, a câștigat trofee importante și a purtat banderola naționalei Angliei, Wayne Rooney se pregătește să intre într-o întrecere în care reputația fotbalistică nu îi va putea oferi niciun avantaj.

Fostul atacant al lui Manchester United va lua startul la ediția cu numărul 26 a reality-show-ului britanic „I'm a Celebrity... Get Me Out of Here!”, produs de ITV.

Competiția începe luni, 16 noiembrie, și se desfășoară în Australia, unde participanții trebuie să se adapteze unor condiții dificile de trai și să treacă prin probe care le testează limitele.

„Este emisiunea mea preferată și, în sfârșit, acum am timp să particip”, a punctat fostul internațional englez în prezentarea oficială a concurenților.

Rooney și-a dezvăluit temerile: elicopterele, șerpii și păianjenii îl pun în dificultate

Dacă pe terenul de fotbal era obișnuit să înfrunte adversari redutabili, în jungla australiană Rooney va avea inamici de alt tip, de care fostul căpitan al Angliei nici măcar nu a încercat să-și ascundă teama.

Una dintre provocările uriașe va fi să sară dintr-un elicopter! „Mi-e foarte frică, dar sper să fac asta”, a mărturisit Rooney.

Nici întâlnirea cu reptilele și insectele nu îl încântă mai tare. „Nu-mi plac șerpii, ca să fiu foarte sincer. Cred că mă descurc mai bine cu păianjenii, deși cei de acolo sunt mult mai mari și mai înspăimântători decât ce știam eu”, a comentat fostul internațional.

În schimb, Rooney spune că se simte foarte pregătit pentru probele culinare, unele dintre momentele spectaculoase ale emisiunii. Crede că va încerca orice, indiferent cât de neobișnuită va fi experiența.

Coleen Rooney a fost revelația ediției din 2024

Wayne pare să urmeze o tradiție de familie. Soția sa, Coleen Rooney, a fost una dintre vedetele sezonului din 2024 al emisiunii și a avut un parcurs remarcabil, terminând pe locul secund.

Coleen i-a oferit lui Wayne câteva sfaturi despre ceea ce îl așteaptă în Australia, însă soțul nu vrea să transforme participarea într-o continuare a aventurii soției sale.

Mai mult, fostul atacant a declarat că își dorește să-și impresioneze cei patru băieți prin felul în care va înfrunta probele dificile.

Drumul de la legendarul număr 10 la viața de televiziune

Wayne Rooney este unul dintre cele mai importante nume din istoria fotbalului englez. A debutat la Everton, a devenit legendă la Manchester United și a fost căpitanul naționalei Angliei.

Pentru Manchester United a marcat 253 de goluri în 559 de meciuri, devenind cel mai bun marcator din istoria clubului. A câștigat cinci titluri în Premier League și Liga Campionilor în 2008.

După retragerea din activitatea de jucător, în 2021, Rooney a încercat o carieră de antrenor, conducând echipe ca Derby County, DC United, Birmingham City și Plymouth Argyle. Ulterior, a devenit analist TV, fiind prezent în emisiunea BBC „Match of the Day”.

Ajuns la 41 de ani, fostul fotbalist se pregătește pentru o cu totul altă experiență. Să-și împartă hrana cu ceilalți concurenți, să suporte izolarea și să-și înfrunte propriile frici.

120 de selecții
pentru naționala Angliei are Rooney, reușind 53 de goluri

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Mișcare neașteptată din partea lui Putin, anunțată de emisarul lui Trump în negocierile de pace. „Moment pe care îl considerăm foarte important”
Mișcare neașteptată din partea lui Putin, anunțată de emisarul lui Trump în negocierile de pace. „Moment pe care îl considerăm foarte important”
Mișcare neașteptată din partea lui Putin, anunțată de emisarul lui Trump în negocierile de pace. „Moment pe care îl considerăm foarte important”
anglia wayne rooney Manchester United show tv
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
19:13
Man, pe picior de plecare Românul a ajuns rezervă la PSV: „Nu mai există niciun viitor pentru el”
Man, pe picior de plecare Românul a ajuns rezervă la PSV: „Nu mai există niciun viitor pentru el”
18:20
Raphinha, în lacrimi FOTO. A cedat după valul de critici primite: „Voi fi primul care se va retrage”
Raphinha, în lacrimi FOTO. A cedat după valul de critici primite: „Voi fi primul care se va retrage”
18:10
Dilema lui Gică Hagi Bogdan Lobonț a analizat variantele pentru poarta României » Pe cine vede titular cu Polonia
Dilema lui Gică Hagi Bogdan Lobonț a analizat variantele pentru poarta României » Pe cine vede titular cu Polonia
18:42
Condamnat la închisoare! Pedeapsa primită de Usman Nurmagomedov, după atacul mișelesc de la Abu Dhabi
Condamnat la închisoare! Pedeapsa primită de Usman Nurmagomedov, după atacul mișelesc de la Abu Dhabi
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
MM, Becali și „Povestea Slujitoarei”

Dan Udrea: MM, Becali și „Povestea Slujitoarei”

Dan Udrea: MM, Becali și „Povestea Slujitoarei”
Alții nu avem?

Radu Naum: Alții nu avem?

Radu Naum: Alții nu avem?
Falsa revoluție a lui Becali

Silviu Tudor Samuilă: Falsa revoluție a lui Becali

Silviu Tudor Samuilă: Falsa revoluție a lui Becali
Naționala care îi cam încurcă

Cristian Geambașu: Naționala care îi cam încurcă

Cristian Geambașu: Naționala care îi cam încurcă
Incredibilul caz Boutoutaou

Dan Udrea: Incredibilul caz Boutoutaou

Dan Udrea: Incredibilul caz Boutoutaou
O luptă pură, dincolo de ură

Cristian Tudor Popescu: O luptă pură, dincolo de ură

Cristian Tudor Popescu: O luptă pură, dincolo de ură
Te doare capul!

Cristian Geambașu: Te doare capul!

Cristian Geambașu: Te doare capul!
Cine antrenează FCSB?

Radu Naum: Cine antrenează FCSB?

Radu Naum: Cine antrenează FCSB?
Coelho versus antrenorii români. Un „iepure” portughez ne predă fotbal!

Dan Udrea: Coelho versus antrenorii români. Un „iepure” portughez ne predă fotbal!

Dan Udrea: Coelho versus antrenorii români. Un „iepure” portughez ne predă fotbal!
Suciu e „surprins neplăcut”. Trăiască eufemismele!

Cristian Geambașu: Suciu e „surprins neplăcut”. Trăiască eufemismele!

Cristian Geambașu: Suciu e „surprins neplăcut”. Trăiască eufemismele!
Arbitrii din teren au greșit pro, nu anti-FCSB! Noroc că avem VAR!

Dan Udrea: Arbitrii din teren au greșit pro, nu anti-FCSB! Noroc că avem VAR!

Dan Udrea: Arbitrii din teren au greșit pro, nu <span>anti-FCSB!</span> Noroc că avem VAR!
Virusul din iarbă

Cristian Tudor Popescu: Virusul din iarbă

Cristian Tudor Popescu: Virusul din iarbă
De ce l-a mințit Răducioiu pe Prunea

Cristian Geambașu: De ce l-a mințit Răducioiu pe Prunea

Cristian Geambașu: De ce <span>l-a</span> mințit Răducioiu pe Prunea
Mbappé suntem noi toți

Cătălin Tolontan: Mbappé suntem noi toți

Cătălin Tolontan: Mbappé suntem noi toți
Statul amputează și comemorările!

Dan Udrea: Statul amputează și comemorările!

Dan Udrea: Statul amputează și comemorările!
„Dragă Anglia” sau niciodată Anglia?

Cristian Geambașu: „Dragă Anglia” sau niciodată Anglia?

Cristian Geambașu: „Dragă Anglia” sau niciodată Anglia?
Pancu l-a umilit pe Andrei Șucu, dar, de fapt, s-a descalificat pe el însuși!

Dan Udrea: Pancu l-a umilit pe Andrei Șucu, dar, de fapt, s-a descalificat pe el însuși!

Dan Udrea: Pancu <span>l-a</span> umilit pe Andrei Șucu, dar, de fapt, <span>s-a</span> descalificat pe el însuși!
Scorul rușinii! Csikszereda se laudă cu umilința unor adolescente, iar FRF patronează circul

Vlad Nedelea: Scorul rușinii! Csikszereda se laudă cu umilința unor adolescente, iar FRF patronează circul

Vlad Nedelea: Scorul rușinii! Csikszereda se laudă cu umilința unor adolescente, iar FRF patronează circul
Vorbesc polițiștii „pe bune”

Cătălin Tolontan: Vorbesc polițiștii „pe bune”

Cătălin Tolontan: Vorbesc polițiștii „pe bune”
Cam repede s-a dezumflat Reghe, după ce a fost umflat artificial

Dan Udrea: Cam repede s-a dezumflat Reghe, după ce a fost umflat artificial

Dan Udrea: Cam repede <span>s-a</span> dezumflat Reghe, după ce a fost umflat artificial
Top stiri
De ce a plecat MM de la FCSB Mihai Stoica explică ruptura și se bate cu pumnul în piept: „Sunt cel mai bun”. Ce a discutat cu Becali
Superliga
14:26
De ce a plecat MM de la FCSB Mihai Stoica explică ruptura și se bate cu pumnul în piept: „Sunt cel mai bun”. Ce a discutat cu Becali
Citește mai mult
De ce a plecat MM de la FCSB Mihai Stoica explică ruptura și se bate cu pumnul în piept: „Sunt cel mai bun”. Ce a discutat cu Becali
Hagi, mesaj tăios Ce spune despre  absenții importanți din lotul naționalei: „Știți ce motto are Real Madrid?”
Nationala
14:03
Hagi, mesaj tăios Ce spune despre absenții importanți din lotul naționalei: „Știți ce motto are Real Madrid?”
Citește mai mult
Hagi, mesaj tăios Ce spune despre  absenții importanți din lotul naționalei: „Știți ce motto are Real Madrid?”
„Cu mine nu merge așa!” VIDEO. Colegul lui Ionuț Radu, pus la punct de selecționer: „Egoul tău este prea mare”
Campionate
12:10
„Cu mine nu merge așa!” VIDEO. Colegul lui Ionuț Radu, pus la punct de selecționer: „Egoul tău este prea mare”
Citește mai mult
„Cu mine nu merge așa!” VIDEO. Colegul lui Ionuț Radu, pus la punct de selecționer: „Egoul tău este prea mare”
Ciprian Ciucu, mâhnit că n-avem în oraș clădiri moderne și spectaculoase “ca peste tot în lume”, fericit că l-a întâlnit la București pe celebrul arhitect Patrik Schumacher
B365
12.11
Ciprian Ciucu, mâhnit că n-avem în oraș clădiri moderne și spectaculoase “ca peste tot în lume”, fericit că l-a întâlnit la București pe celebrul arhitect Patrik Schumacher
Citește mai mult
Ciprian Ciucu, mâhnit că n-avem în oraș clădiri moderne și spectaculoase “ca peste tot în lume”, fericit că l-a întâlnit la București pe celebrul arhitect Patrik Schumacher

Echipe/Competiții

fcsb 71 CFR Cluj 7 dinamo bucuresti 19 rapid 16 Universitatea Craiova 9 petrolul ploiesti 1 Poli Iasi uta arad farul constanta 5

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti CFR Cluj Universitatea Craiova u cluj fcsb superliga
Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: &bdquo;Ați văzut cum m-am ridicat?&rdquo;
Special
16.09

Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: „Ați văzut cum m-am ridicat?”

Citește mai mult
Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: &bdquo;Ați văzut cum m-am ridicat?&rdquo;
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share