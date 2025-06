„Le-ar mai trebui doi jucători” Bogdan Planic e aproape de Rapid, însă Iencsi crede că altele sunt problemele giuleștenilor

A drian Iencsi (50 de ani) consideră că Rapid ar trebui să facă doar două transferuri în această vară, iar Bogdan Planic (33 de ani) nu se numără printre acestea.

Rapid a început deja pregătirile pentru noul sezon, iar Gâlcă vrea să-și întărească defensiva cu Planic, un fundaș central experimentat, fost căpitan la FCSB.

Planic a plecat din România în 2020, iar acum este liber de contract, după aventuri la Maccabi Haifa (Israel) și Shabab Al-Ahli (Emiratele Arabe Unite).

Iencsi crede că echipa de lângă Podul Grant are deja suficienți stoperi de calitate și ar trebui să-și îndrepte atenția în alte direcții.

Adrian Iencsi, despre transferul lui Bogdan Planic la Rapid: „Gâlcă vrea un fundaș cu foarte multă experiență”

„Nu cred că Rapid are nevoie de foarte multe transferuri. Știu că s-a vorbit că nu are lot, că nu sunt jucători, dar eu mereu am spus că Rapid are un lot foarte bun, competitiv, cu jucători foarte valoroși în toate compartimentele.

Cred că le-ar mai trebui doi jucători: un atacant, un număr 9, un marcator, și un număr 10, un coordonator de joc. Din punctul meu de vedere, sper să nu supăr pe nimeni.

Depinde foarte mult de ce își dorește antrenorul. Dacă antrenorul consideră că-și mai dorește un jucător în linia defensivă, atunci (n.r. - Bogdan Planic) poate fi util pentru antrenor.

L-am auzit că-și mai dorește un fundaș central, deși din punctul meu de vedere cred că la Rapid sunt câțiva foarte buni.

Mă refer la Ciobotariu, la Pașcanu, la Ignat, care la vârsta lui deja a devenit o certitudine, s-a reîntors Iacob. Mai e și Bădescu, un alt jucător tânăr, foarte important, dar poate că Gâlcă își dorește un fundaș central cu foarte multă experiență”, a declarat Adrian Iencsi.

Conform digisport.ro, Paul Iacob a plecat de la Rapid și va semna cu GKS Katowice, din Polonia

92 de meciuri a adunat Bogdan Planic în tricoul echipei FCSB. A marcat un gol și a livrat 3 pase decisive.

Adrian Iencsi: „Costel Gâlcă e primit cu brațele deschise de toți suporterii rapidiști”

Iencsi este de părere că Gâlcă nu va avea de suferit în Giulești din cauza trecutului său stelist.

„Îl cunosc personal pe Costel Gâlcă, e un fost fotbalist, un performer, un antrenor foarte bun, deja îl știm cu toții, un băiat foarte serios, foarte dedicat în tot ceea ce face.

O mentalitate puternică, bună, are ce transmite jucătorilor cu care lucrează și poate crea o bună imagine clubului Rapid, chiar dacă el are cumva un trecut la Steaua București, asta nu contează.

Întotdeauna foștii jucători sau antrenori care au venit la Rapid de la Steaua sau Dinamo au fost foarte bine primiți. Și în acest caz, cred că Gâlcă e primit cu brațele deschise de toți suporterii rapidiști, de conducători, trebuie să fie alături de el și de staff-ul tehnic.

Știu ce înseamnă responsabilitatea și munca unui antrenor, în aceste momente Rapid are nevoie de liniște, de foarte multă încredere, entuziasm și eu cred că Gâlcă e omul potrivit la momentul potrivit.

Galeria nu-l va asocia în niciun caz cu trecutul lui, odată ce și-a pus semnătura pe contractul cu Rapid București, cred că gândirea și comportamentul lui este 100% doar pentru Rapid.

Rapid e un club mai special, foarte frumos din punctul meu de vedere, cred că rezultatele îl fac apreciat pe un antrenor”, a mai spus Iencsi.

Cred că rezultatele vor aduce liniștea. Și un joc foarte bun, plăcut, constructiv, creat cu foarte multe ocazii de poartă și cu rezultate pozitive, cu victorii, atunci normal că îți poți face suporterii fericiți și toată lumea e liniștită. Adrian Iencsi, fost jucător și antrenor secund la Rapid

