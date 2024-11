Adrian Mazilu, obiectiv clar  Fostul jucător de la Farul, despre accidentare și alegerea de a continua la Brighton: „ Vreau să fac pasul spre prima echipă ”

Adrian Mazilu (19 ani) a vorbit despre alegerea de a rămâne la Brighton, deși nu prinde lotul, dar și despre perioada petrecută la Vitesse.

Tânărul internațional român a suferit o intervenție chirurgicală la coapsă și va sta departe de teren până în luna februarie.

Adrian Mazilu a revenit la Brighton la finalul sezonului trecut, după ce a fost împrumutat la formația olandeză Vitesse la începutul acestui an.

Adrian Mazilu: „La Brighton e alt nivel”

Tânărul jucător este ținut departe de teren de o accidentare la coapsă.

„Acum mă simt bine, totul decurge normal. Am suferit o intervenție la coapsă în luna octombrie, timpul total de recuperare este de 16 săptămâni", a spus Mazilu în exclusivitate pentru digisport.ro.

Mazilu este ambiționat să se impună la Brighton după ce revine și să profite de condițiile mult mai bune oferite de englezi.

„La Brighton e alt nivel din toate punctele de vedere. Băieții și staff-ul m-au primit așa cum trebuie, m-au ajutat să mă integrez rapid în echipă. Staff-ul vorbește zilnic cu mine, pentru a mă ajuta să mă dezvolt și psihic, și fizic.

Am discutat cu cei din club și cu impresarul meu. Am hotărât împreună să rămân, să am cât mai multe jocuri, să profit de facilitățile de antrenament de aici, să fiu monitorizat de aproape, să cresc și să fac pasul spre prima echipă ”, a mai spus Mazilu pentru sursa citată.

3 milioane de euro a plătit Brighton la începutul acestui an, pentru transferul lui Mazilu de la Farul

Adrian Mazilu visează la Euro U21

Fostul jucător al lui Gică Hagi a expus și experiența mai puțin plăcută de la Vitesse, dar este încrezător în privința viitorului și speră să prindă lotul la Euro U21, de anul viitor.

„La Vitesse a fost o experiență mai puțin plăcută. Nu mi-au oferit nicio șansă să demonstrez ceea ce pot. Aș zice că a fost un moment-cheie în cariera mea, m-a făcut să realizez că trebuie să muncesc și mai mult pentru a reuși.

Pe termen scurt, vreau să am cât mai multe meciuri jucate, să mă pun pe picioare, să dau cât mai multe goluri și assisturi, pentru a reuși să prind lotul naționalei U21 pentru Euro", a concluzionat Mazilu.