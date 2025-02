Ghinion pentru Mazilu  Fostul jucător al Farului a suferit o nouă intervenție chirurgicală și va fi out până în vară

Adrian Mazilu (19 ani) a suferit o nouă intervenție chirurgicală: mușchiul coapsei nu s-a „prins” corect după operație suferită în luna noiembrie.

(19 ani) a suferit o nouă intervenție chirurgicală: mușchiul coapsei nu s-a „prins” corect după operație suferită în luna noiembrie. Astfel, perioada de absență a fostului jucător de la Farul se prelungește până în vară.

Brighton a plătit 3 milioane de euro la începutul anului 2024 pentru a-l transfera pe Mazilu de la Farul Constanța.

Împrumutat inițial la Vitesse Arnhem, jucătorul român a revenit la gruparea engleză, dar a suferit o intervenție chirurgicală la coapsă și nu a mai putut juca.

Adrian Mazilu, out până în vară

După operația suferită în luna noiembrie, medicii erau încrezători și prevedeau că fostul jucător al celor de la Farul va reveni pe gazon în luna februarie a acestui an.

Totuși, Mazilu a fost supus unei noi serii de teste, după ce experții lui Brighton s-au declarat nemulțumiți de ritmul în care se reface mușchiul.

În cele din urmă, aceștia au constatat că mușchiul nu s-a prins corect și l-au programat pe Mazilu pentru o nouă operație, care a avut loc pe 14 ianuarie, informează digisport.ro.

Potrivit sursei citate, acesta ar fi primit câteva zile libere, pentru a sta cu familia, în România, după ce în urmă cu câteva zile a scăpat de atelă.

Ultima apariție pe gazon a lui Adrian Mazilu datează din 7 aprilie 2024, de la un Vitesse Arnhem - NEC Nijmegen, scor 0-3, în Eredivisie.

9 minute a jucat Mazilu în acea partidă

Adrian Mazilu: „La Brighton e alt nivel”

Mazilu a afirmat anul trecut că este ambiționat să se impună la Brighton și să profite de condițiile mult mai bune oferite de englezi.

„La Brighton e alt nivel din toate punctele de vedere. Băieții și staff-ul m-au primit așa cum trebuie, m-au ajutat să mă integrez rapid în echipă. Staff-ul vorbește zilnic cu mine, pentru a mă ajuta să mă dezvolt și psihic, și fizic.

Am discutat cu cei din club și cu impresarul meu. Am hotărât împreună să rămân, să am cât mai multe jocuri, să profit de facilitățile de antrenament de aici, să fiu monitorizat de aproape, să cresc și să fac pasul spre prima echipă”, spunea Mazilu.

7 meciuri a bifat Mazilu la naționala U21 a României