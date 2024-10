„N-a omorât pe nimeni” Aurel Țicleanu, vicepreședintele Comisiei Tehnice din FRF, explică de ce  ar merge în continuare pe mâna lui Pancu la U21

Comisia tehnică FRF a luat decizia, în unanimitate, de a-l amenda pe selecționerul naționalei Under 21, Daniel Pancu, pentru evenimentele de la meciul cu Elveția.

Aurel Țicleanu, fost internațional, susține că performanța lui Pancu, de a califica „tineretul” la EURO 2025 este una care-i dă dreptul să continue.

Comisiei de Disciplină a celor de la UEFA va decide câte meciuri de suspendare va primi Daniel Pancu în urma ieșirii huliganice din meciul cu Elveția.

Comisia Tehnică FRF a luat decizia, cu două zile în urmă, în unanimitate, de a-l amenda pe selecționerul echipei de tineret a României, Daniel Pancu, pentru incidentul în urma căruia a fost eliminat de la partida dintre țara noastră și Elveția (n.r. – încheiată cu scorul de 3-1 pentru tricolori).

Acesta a intrat furios pe teren în minutul 28 al partidei ce conta pentru calificarea la Euro 2025, reproșându-i vehement arbitrului o decizie pe care acesta încă nici nu o luase.

A urmat cartonașul roșu, iar reprezentativa de tineret a trebuit să se descurce fără antrenor principal pe bancă pentru restul partidei. Comisia tehnică FRF, întrunită pentru a judeca acest caz, l-a amendat pe Pancu cu o sumă care încă nu a fost oferită publicității.

Aurel Țicleanu: „Nu a omorât pe nimeni, nu a lovit”

Vicepreședintele Comisiei Tehnice, Aurel Țicleanu, a clarificat, pentru GOLAZO.ro, ce se va întâmpla în cazul în care selecționerul naționalei de tineret va fi suspendat drastic de UEFA.

Bună ziua, domnule Țicleanu. Sancțiune financiară pentru Daniel Pancu. Unii ar spune că e „prea puțin”. Ce argumente au avut membrii comisiei pentru această hotărâre?

Noi am analizat și performanța lui Daniel Pancu, l-am analizat cu bune și cu rele. Băiatul și-a cerut scuze în fața membrilor comisiei și știți bine că a făcut-o și în presă, peste tot. E conștient că a greșit. Asta e primul motiv. Al doilea ar fi că suntem cu toții dependenți, și în așteptare, de decizia Comisiei de Disciplină a celor de la UEFA. Care va fi luată în baza raportului făcut de brigada de arbitri și a observatorului. Așa că lucrurile sunt încă în așteptare, dar gestul rămâne.

Dar știți că și greșelile au gradul lor de importanță. Una e să protestezi de pe margine, chiar dacă mai apăsat, și alta să dai buzna pe teren și să încerci să ajungi la arbitru.

Da, a greșit. A fost clar și din punctul nostru de vedere și ne-am gândit la această sancțiune. Este o amendă. Dar, până la urmă, Pancu a protestat vehement. A intrat în spațiul tehnic, dar nu a omorât pe nimeni, nu a lovit pe nimeni, nu a tras, bruscat, nu?

Nu știm exact ce s-ar fi întâmplat dacă mai stătea 3 secunde lângă arbitrul Nagtegaal după ce acesta i-a arătat cartonașul roșu. Noroc că au intervenit jucătorii.

Da, însă până la urmă nu a făcut nimic.

Insist pe această idee pentru că am avut cazul Ionel Ganea, iar, de curând, Dorinel Munteanu. Și mă gândesc că, în lipsa unor sancțiuni serioase, „normalizăm” astfel de momente huliganice.

Până să-l întoarcă băieții, Pancu a fost lângă arbitru. Dar nicio clipă nu a avut intenția de a-l lua de piept sau de a-l lovi. El s-a dus cu intenția de a protesta. El și-a cerut scuze, cum vă spuneam, dar nu pot ști cât de profund regretă.

Amenda e simbolică? O știm?

Președintele Comisiei Tehnice, domnul Stoichiță, va merge la președintele Burleanu și vor stabili un cuantum.

Aurel Țicleanu: „Nu mi se pare nici moral, nici etic”

Dacă Daniel Pancu, așa cum spunea Ionuț Lupescu, ia, de exemplu, 3 etape de suspendare? Ca membru al Comisiei Tehnice, veți vota să rămână în continuare antrenor la naționalei de tineret?

Mai în glumă, mai în serios... dar prima dată o să fac o glumă, să-și ia angajamentul că joacă mai mult de 3-4 meciuri la Euro și atunci ajungem în semifinale, iar el va putea să stea pe bancă. Din punctul meu de vedere, pentru că tot un vot am chiar dacă sunt vicepreședinte, ar trebui să rămână. Și îl argumentez. Sunt foarte rari antrenorii care să obțină performanțe. Pancu a reușit calificarea. Așa că el merită să ducă lucrurile mai departe.

Dar este performanța, obținută pentru a patra oară consecutiv de naționala de tineret a României, cu mult mai importantă decât imaginea lăsată de Daniel Pancu în timpul meciului cu Elveția?

Dar nu se pune problema așa. Pentru ce a făcut, pentru greșeală, a plătit. Ce pot să-i fac mai mult decât să-l amendez? Apoi nu va fi pe bancă la nu știm câte meciuri de la Euro. E o succesiune de sancțiuni care sigur nu-i convin. Plus că Pancu știe că a greșit. La Comisia Tehnică a început prin a-și cere scuze. Nu se pot pune în balanță cele două, performanța cu greșeala. Una-i una, alta-i alta. Sunt două lucruri diferite. Ați văzut ce se chinuie echipele românești prin cupele europene, iar lumea spune că nu avem antrenori. Acum vii cu unul tânăr, face performanță, câștigă grupa, se califică...

Bun, deci dumneavoastră credeți că Pancu este, în continuare, cea mai bună soluție pentru naționala Under 21?

Da, chiar dacă va fi suspendat. Are un staff în spate, cu Rotaru, cu Sănmărtean, cu Marius Niculae, cu Stanca și va găsi o modalitate să comunice cu ei. Acesta e punctul meu de vedere, dar nu știu ce gândesc colegii mei. Nu mi se pare nici moral, nici etic, să vină un alt antrenor acum și să fie pus la masa plină de bucate. Nu cred că se face așa ceva. Pentru mine e mai important altceva. Tindem să fim preocupați de ce a fost, de greșeala lui Pancu, de reușitele copiilor, dar mai important e ce vom face la turneul final. Pentru că la ultimul am avut o generație talentată, iar noi am crezut atât de mult în ea încât am cerut ca turneul să fie adus la București (n.r. – ediția 2023 a Euro Under 21 s-a disputat în capitala României, Cluj, Tbilisi, Batumi și Kutaisi). Și știți ce s-a întâmplat. A dezamăgit acea generație. La partida de pe Ghencea au fost peste 20.000 de spectatori. Dar echipa noastră nu a fost la meci.

Mizați pe grupul pe care l-a creat Daniel Pancu și credeți că doar el îl poate conduce.

El îl poate conduce cel mai bine, pentru că-l cunoaște. Eu voi vota, în orice condiții, să mergem cu el mai departe. Pentru că meritele principale sunt ale lui. A găsit lotul acesta la pământ și l-a pus pe picioare. Și, mai important, văd că din această echipă pot merge la prima reprezentativă 3-4 jucători. Ceea ce e extraordinar. Așa că nu l-aș pierde pe Pancu. Că s-a greșit, categoric că s-a greșit.