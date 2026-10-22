Casa lui Bruno, ținta unui jaf Trei hoți mascați au pătruns în locuința căpitanului de la United: ce a urmat

Locuința lui Bruno Fernandes, căpitanul lui Manchester United, a fost ținta unui jaf în seara în care mijlocașul se afla în Italia, alături de echipă, pentru partida din Liga Campionilor cu Como.

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Trei persoane mascate ar fi pătruns în proprietatea fotbalistului din comitatul Cheshire, de unde au furat mai multe bunuri de valoare, potrivit informațiilor publicate de presa britanică.

Incidentul a fost semnalat miercuri, 21 octombrie, în jurul orei 20:30, la scurt timp după încheierea meciului disputat de Manchester United.

Un vecin a alertat poliția după ce a observat trei persoane suspecte în grădina din spatele unei proprietăți din zona Nether Alderley.

Potrivit primelor informații, suspecții ar fi intrat în curte după ce au escaladat gardul din spate, aflat în apropierea unei zone împădurite. Aceștia ar fi reușit să plece cu mai multe obiecte înainte de sosirea polițiștilor.

Bruno Fernandes, victimă a unui jaf în Cheshire

Locuința mijlocașului, estimată la aproximativ 4 milioane de lire sterline, era dotată cu sisteme de securitate, inclusiv camere de supraveghere, alarmă și poartă electrică.

Cu toate acestea, persoanele implicate ar fi reușit să pătrundă în imobil și să fugă înainte ca forțele de ordine să ajungă la fața locului.

Conform informațiilor apărute în presa britanică, intrușii ar fi petrecut mai puțin de cinci minute în proprietate. Niciun membru al familiei lui Bruno Fernandes nu se afla în casă în momentul producerii incidentului.

Poliția din Cheshire a confirmat intervenția și a anunțat că mai multe bunuri au fost furate. Ancheta este în desfășurare, iar autoritățile încearcă să identifice persoanele responsabile.

Poliția din Cheshire: „Ancheta se află în faza inițială”

Un reprezentant al poliției din Cheshire a oferit detalii despre apelul primit de autorități și despre primele constatări de la locul incidentului.

„În jurul orei 20:30, miercuri, 21 octombrie, poliția a fost sesizată cu privire la o activitate suspectă la o adresă din zona Alderley Park, Nether Alderley. Persoana care a sunat a raportat prezența a trei bărbați necunoscuți în grădina din spatele unei proprietăți învecinate.

Polițiștii s-au deplasat la fața locului, însă, la sosirea lor, suspecții nu mai erau acolo. Cu toate acestea, agenții au descoperit că la adresă avusese loc un jaf și că mai multe obiecte fuseseră furate”, a transmis reprezentantul instituției.

Ancheta este coordonată de departamentul de investigații criminale din Macclesfield. Inspectorul David Jarvis a precizat că poliția încearcă să obțină informații care să ducă la identificarea suspecților.

„Ancheta se află în acest moment în faza inițială și suntem hotărâți să facem tot ce ne stă în putință pentru a-i identifica pe cei responsabili”, a declarat acesta.

„În cadrul cercetărilor noastre, dorim să discutăm cu orice persoană care s-a aflat în zonă la momentul respectiv și consideră că ar fi putut observa ceva suspect”, a adăugat inspectorul.

Manchester United, înfrângere dură în Italia

Jaful a avut loc într-o seară dificilă și din punct de vedere sportiv pentru Bruno Fernandes și coechipierii săi.

Manchester United a pierdut cu 1-4 în fața formației Como, într-un meci care a atras atenția și prin declarațiile ulterioare ale căpitanului echipei.

Bruno Fernandes și-a exprimat nemulțumirile legate de abordarea tactică a antrenorului Michael Carrick și de direcția în care se îndreaptă clubul:

„Este o decizie a staff-ului să nu preseze om la om și uneori să lase puțin spațiu în spate și să încerce să primească mingea din primul moment, să-i aștepte, să le dea mingea.

Dar uneori, când le dai prea mingea prea mult acestor echipe, ele capătă încredere, au atât de mulți jucători în spatele mingii încât te fac să alergi mult, te frustrează și, evident, când recuperezi mingea, picioarele și creierul sunt mult mai dificil de pus în mișcare.

(n.r. întrebat dacă această tactică cea i-a costat) E treaba antrenorului și a staff-ului să vadă asta, nu a mea”.

Următorul meci al formației engleze este programat duminică, pe teren propriu, împotriva lui Bournemouth.

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